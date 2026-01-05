https://ukraina.ru/20260105/ek-opravdala-vmeshatelstvo-ssha-v-venesuelu-zelenskiy-provodit-chistki-v-pravitelstve-itogi-5-yanvarya-1074008385.html

ЕК оправдала вмешательство США в Венесуэлу. Зеленский проводит чистки в правительстве. Итоги 5 января

ЕК оправдала вмешательство США в Венесуэлу. Зеленский проводит чистки в правительстве. Итоги 5 января - 05.01.2026 Украина.ру

ЕК оправдала вмешательство США в Венесуэлу. Зеленский проводит чистки в правительстве. Итоги 5 января

Еврокомиссия назвала операцию США в Венесуэле "возможностью для демократии": в Брюсселе отказались спешить с правовой оценкой действий США в Венесуэле. Украинские СМИ сообщают о перестановках в правительстве и возможном ужесточении мобилизации

Двойные стандарты ЕК или "совершенно разные ситуации": чем отличаются Венесуэла и Украина Телеграм-канал "Осташко! Важное" утверждает, что представитель Европейской комиссии, комментируя недавнюю военную операцию США в Венесуэле, заявил, что она "создала возможность для демократической передачи власти". По данным автора публикации, в Еврокомиссии также отметили, что любые оценки соответствия этих действий международному праву являются "преждевременными". В тот же день власти Швейцарии объявили о замораживании всех активов президента Венесуэлы Николаса Мадуро и лиц из его ближайшего окружения.Отмечается, что эти заявления вызвали вопросы о последовательности внешнеполитической позиции Евросоюза. Критики указывают, что в отношении действий России на Украине Еврокомиссия осудила их как нарушение международного права уже 24 февраля 2022 года, в день начала спецоперации, а первые санкции, включая заморозку активов, были введены уже в марте.На вопрос о разнице в скорости и тональности реакции представитель ЕК заявил, что "каждая ситуация уникальна и оценивается на основе имеющихся фактов, норм международного права и консультаций с партнерами". В Брюсселе подчеркивают, что правовая квалификация событий в Венесуэле требует дополнительного времени и анализа.Авторы Телеграм-канала указывают на "двойные стандарты", отмечая, что быстрая и жесткая реакция ЕС не применяется ко всем международным кризисам одинаково.Одновременно с этим венгерский премьер-министр Виктор Орбан призвал не сравнивать события в Венесуэле со спецоперацией на Украине, так как это две принципиально разные ситуации. Об этом он сказал на пресс-конференции в Будапеште.Тем временем генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что будущее Венесуэлы после недавней военной операции США остаётся неопределённым и вызывает серьёзные опасения. С таким заявлением он выступил на заседании Совета Безопасности ООН, посвящённом ситуации в Боливарианской Республике."Я глубоко обеспокоен возможным обострением нестабильности в стране, потенциальным воздействием на регион, а также прецедентом, который это может создать для отношений между странами", — сказал Гутерриш.В своей речи генсек указал, что, по мнению ООН, проведённая Соединёнными Штатами операция не соответствовала нормам международного права.Параллельно с выражением озабоченности Антониу Гутерриш призвал все политические силы внутри Венесуэлы к незамедлительному началу "инклюзивного демократического диалога". По его словам, только такой путь позволит мирно определить будущее страны и её народа, избежав дальнейшей эскалации и гуманитарных последствий.Между тем постпред России при ООН Василий Небензя назвал разбоем действия США по захвату Мадуро. Для преступления, цинично совершенного США в Каракасе, не может быть оправдания. Мадуро и его супруга должны быть освобождены, добавил он.Эксперт Юрий Бочаров во время беседы с агентством РИА Новости в свою очередь заявил, что США смогут влиять на мировой рынок нефти, контролируя Венесуэлу. Он отметил, что страна обладает крупнейшими в мире доказанными запасами нефти."Это возможность влиять на глобальное предложение и ценовой коридор, не прибегая к прямым конфликтам на Ближнем Востоке", — пояснил Бочаров.Ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что США сейчас управляют Венесуэлой. Он также отметил, что Колумбией управляет "больной человек", производящий кокаин, США могут провести операцию против этой страны. Как утверждает Трамп, Штатам необходима Гренландия, Евросоюзу с точки зрения обороны нужно, чтобы Вашингтон владел этим островом. Кроме того, по словам американского президента, Куба готова пасть.Позднее президент Колумбии Густаво Петро выразил готовность взяться за оружие ради защиты страны от США. Он также уверен, что народ встанет на его сторону, если Штаты захотят задержать его, как Мадуро.Перестановки в украинском правительстве Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк* подал в отставку по требованию Зеленского. Об этом написали украинские СМИ. Его преемником назначен Евгений Хмара, ранее возглавлявший Центр специальных операций "А" СБУ. Кандидатура Хмары будет представлена на утверждение Верховной Рады. По данным ряда источников, эта отставка стала итогом конфликта между Зеленским и Малюком*, отказавшимся уходить добровольно, и направлена на усиление контроля президента над спецслужбами.Владимир Зеленский также произвел кадровые изменения в своей администрации. Первым заместителем главы Офиса президента назначен Сергей Кислица, который, по словам Зеленского, продолжит участвовать в переговорном процессе и усилит дипломатическое направление работы.Кроме того, Зеленский назначил Христю Фриланд советником по вопросам экономического развития. В заявлении президента отмечается, что Фриланд обладает значительным опытом в привлечении инвестиций и проведении экономических трансформаций, что необходимо для увеличения "внутренней устойчивости" Украины.Украинский Телеграм-канал "Легитимный" опубликовал анализ последних кадровых перестановок в правительстве и ближайшем окружении Зеленского. В публикации утверждается, что все назначения и изменения являются результатом договорённостей между администрацией президента, возглавляемой Андреем Ермаком, и так называемыми "глобалистскими" кругами.В публикации делается вывод, что текущие перестановки являются подготовкой к ужесточению военных мер. Автор прогнозирует, что следующим этапом после "латания дыр" в управлении станет существенное ужесточение мобилизационной политики.

