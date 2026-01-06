6 января 2026 года, утренний эфир - 06.01.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260106/6-yanvarya-2026-goda-utrenniy-efir-1074013457.html
6 января 2026 года, утренний эфир
6 января 2026 года, утренний эфир - 06.01.2026 Украина.ру
6 января 2026 года, утренний эфир
Сегодня в эфире: Украина.ру, 06.01.2026
2026-01-06T10:54
2026-01-06T10:54
новороссия
россия
александр васильев
новороссия сегодня
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/06/1074013067_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_491d141b0691bdab595bdd9cd9615c22.jpg
Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки.* Знакомьтесь, Россия. История и достопримечательности Лабинска. Гость: Виктория Бережная - краевед, директор Лабинского музея истории и краеведения* Новороссия – жемчужина России. О Святогорской лавре – одной из главных святынь Новороссии. Гость: Александр Васильев - кандидат исторических наук* Помогаем своим. О проектах "Особенная Доброёлка" и "Детские фотостихи". Гость: Екатерина Сухинина - директор по развитию фонда социальных программ и проектов "ДоброФонд"* Знай наше. Об экранизациях повести Николая Гоголя "Ночь перед Рождеством"* Лица Новороссии. О буднях и праздниках военного духовенства на передовой. Гость: Кирилл Вовк - помощник командира по работе с верующими военнослужащими 31-ой дивизии ПВО, иерей и Александр Рева, помощник командира по работе с верующими военнослужащими Новороссийской военно-морской базы, протоиерей
новороссия
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/06/1074013067_0:0:961:720_1920x0_80_0_0_0232f3f7bf0656bf9b68c48d40ae46c5.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новороссия, россия, александр васильев, новороссия сегодня, видео
Новороссия, Россия, Александр Васильев, Новороссия сегодня

6 января 2026 года, утренний эфир

10:54 06.01.2026
 
Читать в
ДзенTelegram
Сегодня в эфире:
* Новости и фронтовые сводки.
* Знакомьтесь, Россия. История и достопримечательности Лабинска. Гость: Виктория Бережная - краевед, директор Лабинского музея истории и краеведения
* Новороссия – жемчужина России. О Святогорской лавре – одной из главных святынь Новороссии. Гость: Александр Васильев - кандидат исторических наук
* Помогаем своим. О проектах "Особенная Доброёлка" и "Детские фотостихи". Гость: Екатерина Сухинина - директор по развитию фонда социальных программ и проектов "ДоброФонд"
* Знай наше. Об экранизациях повести Николая Гоголя "Ночь перед Рождеством"
* Лица Новороссии. О буднях и праздниках военного духовенства на передовой. Гость: Кирилл Вовк - помощник командира по работе с верующими военнослужащими 31-ой дивизии ПВО, иерей и Александр Рева, помощник командира по работе с верующими военнослужащими Новороссийской военно-морской базы, протоиерей
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовороссияРоссияАлександр ВасильевНовороссия сегодня
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:36Стало известно, как притязания США на Гренландию приведут к распаду НАТО. Главное к этому часу
15:27‼ Что происходит около Славянска и Краматорска? ВС РФ наступают со стороны Часова Яра, Бахмута и Северска
15:11"Следующая — Канада?" В Париже не примут ключевых решений по Украине, успехи ВС РФ. Главное к этому часу
14:37Буданов* придет – порядок наведет? Что значит первое назначение от Зеленского в 2026
14:30В Красноармейске продолжается зачистка ВСУ, бойцы ВС РФ закрепились на окраине Гришино — Радов
14:13"В заточении, зато живой": на Украине набирают популярность "трудовые убежища"
14:12Politico: Уиткофф и Кушнер отправятся на встречу "коалиции желающих" в Париже
14:00Передел рынка контрабанды в полной темноте. Что происходит в Одессе
13:31"Предатель, враг, убийца": как пост ТЦК взорвал украинские соцсети
13:14Причем тут скандал Миндича? Стало известно, почему Малюк* покинул пост
13:05Бои в Гришино и точечные операции: сводка с Покровского направления
13:01Что будет с Венесуэлой и за кем придут следующим. Хроника событий на 13:00 6 января
12:51Огневые средства поражения на ударных беспилотниках армии России: от боеприпасов до ПЗРК "Игла"
12:37В КНР призвали "немедленно" освободить Мадуро и заявили о "готовности защищать мир". Главное к этому часу
12:23Как Запад сделал Украину территорией Эпштейна: Выдрин о законах и нравственности
12:21Не знаешь мовы? Не человек! Украинский омбудсмен проповедует расовые теории Третьего Рейха
12:12СК назвал причину возгорания в многоэтажке в Твери, где погиб человек
11:46Тимофей Ермаков о ситуации в Купянске: ВСУ отступили из восточных окраин Тищенковки
11:22Трамп грозит "второй военной операцией" в Венесуэле, успехи ВС РФ в Сумской области. Главное к этому часу
10:546 января 2026 года, утренний эфир
Лента новостейМолния