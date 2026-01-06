6 января 2026 года, утренний эфир
Сегодня в эфире:
* Новости и фронтовые сводки.
* Знакомьтесь, Россия. История и достопримечательности Лабинска. Гость: Виктория Бережная - краевед, директор Лабинского музея истории и краеведения
* Новороссия – жемчужина России. О Святогорской лавре – одной из главных святынь Новороссии. Гость: Александр Васильев - кандидат исторических наук
* Помогаем своим. О проектах "Особенная Доброёлка" и "Детские фотостихи". Гость: Екатерина Сухинина - директор по развитию фонда социальных программ и проектов "ДоброФонд"
* Знай наше. Об экранизациях повести Николая Гоголя "Ночь перед Рождеством"
* Лица Новороссии. О буднях и праздниках военного духовенства на передовой. Гость: Кирилл Вовк - помощник командира по работе с верующими военнослужащими 31-ой дивизии ПВО, иерей и Александр Рева, помощник командира по работе с верующими военнослужащими Новороссийской военно-морской базы, протоиерей
Подписывайся на