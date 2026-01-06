https://ukraina.ru/20260106/6-yanvarya-2026-goda-utrenniy-efir-1074013457.html

6 января 2026 года, утренний эфир

6 января 2026 года, утренний эфир - 06.01.2026 Украина.ру

6 января 2026 года, утренний эфир

Сегодня в эфире: Украина.ру, 06.01.2026

2026-01-06T10:54

2026-01-06T10:54

2026-01-06T10:54

новороссия

россия

александр васильев

новороссия сегодня

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/06/1074013067_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_491d141b0691bdab595bdd9cd9615c22.jpg

Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки.* Знакомьтесь, Россия. История и достопримечательности Лабинска. Гость: Виктория Бережная - краевед, директор Лабинского музея истории и краеведения* Новороссия – жемчужина России. О Святогорской лавре – одной из главных святынь Новороссии. Гость: Александр Васильев - кандидат исторических наук* Помогаем своим. О проектах "Особенная Доброёлка" и "Детские фотостихи". Гость: Екатерина Сухинина - директор по развитию фонда социальных программ и проектов "ДоброФонд"* Знай наше. Об экранизациях повести Николая Гоголя "Ночь перед Рождеством"* Лица Новороссии. О буднях и праздниках военного духовенства на передовой. Гость: Кирилл Вовк - помощник командира по работе с верующими военнослужащими 31-ой дивизии ПВО, иерей и Александр Рева, помощник командира по работе с верующими военнослужащими Новороссийской военно-морской базы, протоиерей

новороссия

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новороссия, россия, александр васильев, новороссия сегодня, видео