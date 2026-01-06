https://ukraina.ru/20260106/1073614107.html

Когда киевский режим сделал ставку на дроны в ущерб артиллерии и других тяжелых вооружений, он загнал себя в тупик развития. Хотя, поскольку они воюют не на свои, у них и выбора особого не было. Что им могли дать западные союзники, то они и получили

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, доцент кафедры Истории России Донецкого госуниверситета Владимир Носков, который разбирается в событиях Русской весны, знает места боевых действий и поддерживает контакт с военнослужащими на передовой- Владимир, важнейшим успехом наших войск в 2025 году стало окончательное освобождение Красноармейской агломерации. На ваш взгляд, в какие сроки группировка "Центр" сможет восстановить силы после года тяжелых сражений и приступить к дальнейшему освобождению Донбасса?- Потребуется недели две, чтобы спокойно развернуть штабы и подтянуть логистику. Но мы же понимаем, что группировка "Центр" находится не в вакууме. Противник тоже будет осуществлять те или иные контрмеры, чтобы сорвать наше продвижение. Вряд ли ВСУ уйдут в пассивную оборону. А, может, и уйдут.То есть наш прогноз будет зависеть от действий киевского режима, учитывая, что большая часть его боеспособных подразделений как раз находятся на линии "Павлоград-Доброполье-Константиновка".Что будет делать украинское командование? Разукомплектует эту группировку, чтобы стабилизировать ситуацию в Запорожской области или усилить нажим в районе Купянска? Продолжит наносить контрудары, чтобы сковать нашу наступательную активность? Мы узнаем об этом в ближайшие три-четыре недели.Если же противник будет на данном направлении пассивен, то через три-четыре недели (51-й армии тяжело дались эти бои, ей нужно восстановиться и обкатать пополнение на более спокойных участках) мы начнем прощупывание слабых мест в обороне ВСУ, которые будут постепенно пробиваться и расширяться.Как бы там ни было, группировка "Центр" все равно наступает по определенному шаблону. Нащупывает слабую точку у противника, а дальше через эту точку осуществляет прорыв долговременной линии обороны с постепенным обваливанием фронта. Этот же шаблон будет повторен, потому что он работает. И с каждым повторением этого протокола действий он более успешен, потому что возможности Украины слабеют.- В чем состоит главная слабость украинской армии помимо вечных проблем с нехваткой личного состава?- Возьмем те же их силы беспилотных систем. Стена дронов явно дала брешь. Судя по всему, набрать необходимое количество пилотов для закрытия штатных единиц они до сих пор не могут из-за высоких потерь. Из-за этого к активной рекламе приходится подключаться самому нацисту "Мадьяру". Он же на начальном этапе формирования нового рода войск выпылесосил всех лучших операторов со всего фронта и перетянул на себя основные потоки дронов, оставив на голодном пайке линейные подразделения.Более того, у Украины регулярно увеличиваются проблемы с балансом тяжелого вооружения и средств поражения от подразделения к подразделению. Их многочисленные бригады теробороны просто по штату не имеют артиллерии как таковой. Многие линейные бригады теряют материальную часть, и она у них сложно восполняется. В частности, в одной из десантно-штурмовых бригад полностью закончилась артиллерия, артиллеристов отправили в пехоту, а остатки пушек отдали в артиллерийскую бригаду.Зато преобразования в ВС РФ, которые начались в 2024 году, выходят на качественно новый уровень. Это и реорганизация, и технические вопросы. Скажем, противодействие вражеским дронам. Их эффективность значительно снизилось. А, учитывая, что ВСУ делали ставку именно на них, то наше противодействие их БПЛА (РЭБ, применение стрелкового оружия, эволюция мангалостроения), в целом снижает возможности врага.Причем в самом дроностроении Украина вышла на определенное плато и качественного скачка у нее не наблюдается в силу местной специфики. Все-таки гаражная сборка и технологии образца второй половины 2023 на это неспособна.- Кстати, Украина сейчас пытается копировать наши "Ланцеты", создавая дроны-камикадзе RAM-2X и "Булава".- Они все копируют. У них безумное количество моделей. При этом у нас количество моделей уменьшается, зато увеличивается их производство. Это говорит о том, что были найдены те или иные технические решения, которые модернизируются. "Герань" — это олицетворение нашего дроностроя. Этот беспилотник прошел долгий путь и получил множество специализаций в виде боевой части и систем управления. Мы видим машины с разными типами двигателей, заточенные под разные задачи: от уничтожения промышленных объектов до уничтожения техники.То же самое мы видим на примере другого нашего технического решения – "Молнии". Украинцы тоже ее пытаются копировать. Но их копирование сводится к производству мощностями мелких фирмочек и мастерских, которые не смогут перекрыть "Алабугу" по количеству выпуску продукции. Большое конвейерное производство с большим количеством людей всегда победит.Конечно, дроны – это символ СВО. Но это только часть огневого контура. Старая добрая артиллерия, танки и авиация никуда не исчезли с поля боя. Посмотрите, что происходит во время зачистки Димитрова. В здание, где укрылись пятеро украинских военнослужащих, тут же прилетает по три "Смерча". Дорого, богато, можем себе позволить.Количество авиабомб, которые падают на ВСУ после преодоления ряда проблем, связанных с установкой новых модулей управления и связи (противник в какой-то момент научился наши ФАБы сбивать с курса), просто поражает.Мы видим, как аккуратненько в одну точку ложатся четыре ФАБа, сброшенные с Су-34.Артиллерия, хоть и перестала быть модной, но тоже живет и работает.Мои товарищи-артиллеристы говорят, что стали бить по позициям ВСУ из 152-мм гаубиц с 5-7 километров, когда удалось снизить КПД вражеских дронов. Минометы разных типов вновь стали играть немалую роль на поле боя. Также мы видим буксируемые северокорейские РСЗО. То есть огневой контур наших сил становится гораздо более разнообразным.Повторюсь, когда киевский режим сделал ставку на дроны в ущерб артиллерии и других тяжелых вооружений, он загнал себя в тупик развития. Хотя, поскольку они воюют не на свои, у них и выбора особого не было. Что им могли дать западные союзники, то они и получили. Хотя украинский генералитет, несмотря на этот дроновый вайб, очень хотел бы вернуть себе ту артиллерийскую мощь, которая была у них в 2022 году.Я уже не говорю про их "зоопарк" со 105-мм америкаскими гаубицами и 155-мм орудиями времен Второй мировой войны с ограниченным боекомплектом. Мы также увидели в этом году возвращение старых добрых 122-мм "Гвоздик". Видимо, какие-то закупки в Индии, Пакистане и восточной Европы все же проходят. Но это уже не тот водопад снарядов, когда они могли стрелять бесконечно. И появление "Гвоздик" означает, что черный день настал. Больше у них ничего нет.- Также Украина в этом году активно использовала "Богданы", которые как раз придумали на Краматорском заводе тяжелого станкостроения. Насколько эффективно ей это удалось?- Это тоже попытка преодолеть артиллерийский кризис. В 2025 году мы увидели использование буксируемых "Богдан"., когда на шасси от "Гиацинта" устанавливают сам ствол гаубицы.Возникает вопрос, где они делают стволы? Скорее всего, в Чехии. Во-первых, калибр "Богдан" совпадает с "Данами" и "Сузаннами". Во-вторых, на колесных "Богданах" шасси от "Татры". В-третьих, чехи всегда были активными участниками помощи Украине в части артиллерии и снарядов.Но самый интересный вопрос в этой истории – цена этих "Богдан". Ответ на него мы узнаем нескоро. Если только не всплывут новые пленки Миндича.- Как у нас с личным составом?- От группировки к группировке ситуация с личным составом будет меняться.У "Центра" есть просадка, потому что ему приходится наступать на направлении главного удара. Весь этот год он вел тяжелое встречное сражение. Естественно, оно сопряжено с потерями. И комплектование у "Центра" будет чуть хуже, чем у остальных.У "Востока" ситуация неплохая. Я знаю бригады, у которых двухнедельная ротация. Скажем, в батальоне три роты. Одна наступает, вторая на отдыхе, третья в резерве. Все как положено.Насчет "Севера" и "Запада" не знаю, потому что у меня нет там товарищей, которые могли бы дать развернутый ответ. Но могу предположить, что у "Запада" ситуация ближе к "Центру", чем к "Востоку". У "Юга" тоже дела получше, чем у "Центра". Все-таки "южане" не вели слишком уж активных боевых действий, когда выбитие не превышало прибытие, и могли пополниться личным составом.Почему они так быстро взяли Северск? В том числе потому, что свежие обученные подразделения смогли продавить ослабленного противника, для которого этот выступ стал периферийным. ВСУ отнеслись к своему отходу от Северска как к неизбежному, но контролируемому ущербу. На такой размен времени на территории киевский режим согласен. Все-таки местность там сложная. Да и в районе Константиновки у врага хватает сил, которые они могут перебросить в район бывшего Северского выступа.Но как бы там ни было, Украине приходится постоянно чем-то жертвовать: Константиновкой, остатками Северского выступа или всем сразу.- Ожидаете ли вы, что 2026 год станет войной наземных роботизированных платформ, с помощью которых обе стороны будут компенсировать нехватку людей на передовой?- Однозначно ожидать увеличение удельного веса роботизированных систем в малой фронтовой логистике. Назначение Санчика на должность главного тыловика в Минобороны, который активно эту тему продвигает, это подтверждает. Но я не знаю, какое место займут ударные роботы на этой войне. Пока что я вижу большое многоголосие. Тем более, непонятна концептуальная роль такого дрона.Он должен быть в составе линейных или специализированных подразделений? Как это все будет управляться? Тем более, мы не решили ключевую проблему – отсутствие у нас аналога "Старлинка".То есть в 2026 году ударных роботов точно не будет. Но возможно то, что произошло с "Геранью" в 2024 году, когда будут выбраны конкретные платформы, которые станут универсальными. На них будут ставиться те или иные модули под конкретные задачи. И постепенно ими будут насыщаться наши вооруженные силы. Но это вопрос не столько СВО, сколько их послевоенного строительства.- Каждую зиму мы обсуждаем, замерзнет Украина или нет. При этом говорят, что эта зима станет самой тяжелой для ДНР из-за проблем со светом после прилетов по Зуевской и Старобешевской ТЭС, а также из-за нерешенной проблемой с водоснабжением. Как сейчас оцениваете гуманитарную ситуацию в республике?- Энергетику ДНР сломать сложно. Главные агрегаты не пострадали, а будки распределения меняются быстро. Украинскими дронами с их слабой боевой частью будет недостаточно, чтобы нанести непоправимый ущерб электростанциям. А что касается воды, то тут у нас стабильно сложно.Лично меня пугает информационный вакуум относительно долгосрочных планов преодоления водного кризиса. Никаких конкретных решений так и не было озвучено. С другой стороны, эта осень и зима выдались снежными, дождливыми и туманными. Это внушает надежду на то, что водоемы республики естественным образом пополнятся. Это позволит дойти до следующего отопительного сезона.Кроме того, анонсы строительства очередных веток водовода "Дон-Донбасс" позволят облегчить положение.Но, повторюсь, общая атмосфера неведения пока настораживает.

2026

