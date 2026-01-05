https://ukraina.ru/20260105/kto-dolzhen-pokhitit-zelenskogo-eksperty-i-politiki-o-situatsii-v-venesuele-na-ukraine-i-v-mire-1073985764.html

Кто должен похитить Зеленского? Эксперты и политики о ситуации в Венесуэле, на Украине и в мире

Кто должен похитить Зеленского? Эксперты и политики о ситуации в Венесуэле, на Украине и в мире - 05.01.2026 Украина.ру

Кто должен похитить Зеленского? Эксперты и политики о ситуации в Венесуэле, на Украине и в мире

В экспертном сообществе обсуждают историю с похищением президента Венесуэлы Николаса Мадуро американцами и думают, кого из политиков они похитят следующим

2026-01-05T07:51

2026-01-05T07:51

2026-01-05T07:51

эксклюзив

россия

венесуэла

украина

владимир зеленский

трамп и зеленский

николас мадуро

ес

опек

верховная рада

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/1d/1073766973_0:0:1042:586_1920x0_80_0_0_be99dcdfd352653b3333ccf0447a7853.jpg

Кто-то считает, что прятаться теперь нужно бы уже Зеленскому. Но такие предположения не имеют под собой никаких оснований, считает экс-депутат Верховной Рады, ныне российский политический аналитик Олег Царёв.Комментируя высказывания авторов ряда телеграм-каналов, считающих, что произошедшее в Венесуэле — "звоночек Зеленскому", аналитик назвал эти их мысли странными."С чего бы вдруг Трамп так поступит? Перед тем как выкрасть и арестовать Мадуро, Трамп объявил его террористом. Может, он объявил террористом Зеленского? Нет, не объявлял. Если бы Мадуро до похищения прилетел в США, его немедленно арестовали бы. Зеленский много раз прилетал в США и прилетит, если его снова позовут — нет никакого смысла отправлять за ним спецназ. Да никто не планирует арестовывать Зеленского в США. Откуда надежды на то, что Трамп сделает за нас то, что должны делать мы сами?" — написал Царёв в своём телеграм-канале.Должны бы, но не сделали. Более того, многие наблюдатели полагают, что есть некая договорённость не трогать Зеленского и верхушку киевского режима — иначе просто невозможно объяснить свободу их действий и передвижений, за ними явно никто не охотится.Во всяком случае, террористом Зеленского и в РФ (пока?) не объявили.Царёв также задал вопрос — когда же будет ответ РФ на теракт киевского режима в Хорлах (десятки погибших) и на налёт на резиденцию российского лидера — "может мы ждём, что после того, как мы передали расшифровку полётных заданий американцам, они сами за нас нанесут удар по Украине?"Впрочем, не все считают, что копирование Россией американских методов было бы разумным шагом в контексте именно текущего конфликта."Читаю даже у умных людей, что вот, мол, США выиграли войну с Венесуэлой за час, и что почему, дескать, Россия с Украиной не могла так же?" — написала в своём блоге украинский адвокат и общественный деятель Татьяна Монтян*.Она продолжила: "Не совсем понимаю: "так же" — это "как же"? Типа, в 2022 году высадить в Киев спецназ и похитить Зелебобуса? Ну, ладно, допустим, высадили, похитили. Дальше-то что?"По мнению Монтян, если Николас Мадуро был самостоятельной политической фигурой и его похищение может реально что-то изменить, то Зеленский — лишь "попка и говорящая башка"."Решения принимают совершенно другие люди, причём самые важные решения принимаются вообще за пределами Украины. Ну выкрали вы Зелебобуса, на его место тут же назначили другого попку — в чём достижение-то? Как это похищение помогло бы превратить Салорейх обратно в Украину, добиться признания Крыма, остановить войну на Донбассе, добиться хоть чего-нибудь? Да ровно никак", — пояснила она.Монтян также отметила, что ликвидация Зеленского каким-нибудь "Кинжалом" тоже пользы не принесёт, напротив — "из ничего не решающего попки, к тому же проворовавшегося и вызывающего всё больше раздражения у самих украинцев, вы моментально превратите его в мученика, мёртвого кумира и икону национального сопротивления".Юрист добавила, что и удары по центрам принятия решений в украинском конфликте проблематичны — они, по её словам, "находятся в странах, удар по которым приведёт к ядерной войне".А вот покинувший страну известный украинский политолог Кость Бондаренко считает, что роль Зеленского не стоит преуменьшать — да, он недостаточно образован, да, в его поведении есть большие странности, но у него есть политический инстинкт и наглость, которые всё это компенсируют.По мнению политолога, высказанному в эфире одного из ютуб-каналов в ходе беседы с журналистами, Зеленский, вопреки расхожему мнению, обладает самостоятельностью в решении внутриполитических вопросов — "он принимает решения, это не правда, что он марионетка Ермака — Ермак, скорее… универсальный исполнитель", коим и остаётся, даже уйдя со своей должности, он остаётся влиятельной фигурой.Бондаренко выразил уверенность в том, что Украина сохранит свою государственность, хотя рано говорить о том, в каких границах. Раны войны глубоки, но лет через пять они начнут затягиваться, как это всегда бывало после войн.Политолог напомнил, что когда в 1866 году Бисмарк разгромил Австрию, у него был выбор — присоединить ли Австрию к Германии либо сделать её надёжным союзником. Бисмарк сделал правильный выбор, предпочтя обрести союзника."При грамотной политике, при грамотно построенной работе можно воспользоваться этим "казусом Бисмарка"", — считает Бондаренко. Впрочем, вопрос политического переформатирования и перемены настроений — это вопрос следующего электорального цикла, это займёт годы.Но что с Мадуро? Москва должна бы обменять его, вызволить из американских застенков, считает российский политолог, дипломат и историк Николай Платошкин. Он напомнил о дефолте, когда рубль за пару дней обесценился в пять раз, а нефть стоила всего 8 долларов за баррель, когда в РФ нечем было платить зарплаты.Напомнил и о том, что из тяжёлого кризиса тогда удалось выбраться благодаря решению стран-участниц ОПЕК сократить добычу нефти, инициатором такого решения был президент Венесуэлы Уго Чавес, предшественник Мадуро.В результате цены на нефть резко выросли, на Россию полился "какой-то неслыханный дождик", который, впрочем, не использовали для восстановления разрушенной промышленности, зато миллиардеров стало больше, отметил историк.Но нефть — это одно, а главная причина, по которой США ударили по Венесуэле, заключается в том, что законные власти этой страны решили идти по пути социализма, потому-то Мадуро и будет осуждён американским судом, "если Трамп не врёт", — подчеркнул Платошкин.Он также обратил внимание на то, как на этот бандитский акт американцев реагирует Евросоюз — а там просто призывают сохранять спокойствие. Но о каком международном праве можно после всего этого говорить?По мнению Платошкина, задача РФ в сложившихся условиях двоякая — во-первых, надо "поддержать легитимную власть Венесуэлы, которая никуда не делась" и, во-вторых, необходимо приложить все усилия для освобождения Николаса Мадуро."И последние мы будем люди, и будут дети плевать на наши могилы, если мы хотя бы не попытаемся этого сделать", — сказал политолог.А российский писатель и общественный деятель Захар Прилепин обратил внимание на тот факт, что более всего произошедшее с Мадуро осуждают по всему миру левые и коммунистические партии."Но про это вам даже в России не расскажут. Это совершенно ненужная для россиян информация. США — беспримесное зло. Продолжаем договариваться со злом", — написал он в своём блоге.О настроениях в народе можно судить по комментариям к заметке писателя.* лицо, признанное в РФ иноагентомНа эту тему — Грег Вайнер о США в Венесуэле: "Трамп показал Зеленскому, как он умеет решать вопросы" Подробнее о ситуации на Украине и вокруг неё — в материале Сергея Зуева "Украинская мечта – украинцы воюют, а работают вместо них "чёрные"". Эксперты о ситуации в стране

россия

венесуэла

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, россия, венесуэла, украина, владимир зеленский, трамп и зеленский, николас мадуро, ес, опек, верховная рада, сво, новости сво