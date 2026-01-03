https://ukraina.ru/20260103/greg-vayner-o-ssha-v-venesuele-tramp-pokazal-zelenskomu-kak-on-umeet-reshat-voprosy-1073959930.html

Грег Вайнер о США в Венесуэле: Трамп показал Зеленскому, как он умеет решать вопросы

Захват Мадуро для Трампа — вишенка на торте. Венесуэльский экс-президент начнет давать показания, и там будет много уникальной информации, которая, во-первых, развалит саму Венесуэлу, во-вторых, поставит под вопрос существование Кубы и Никарагуа. В то же время, Трамп показал Зеленскому, что умеет решать вопросы и считает его никем.

2026-01-03T16:07

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Грег Вайнер.Президента Венесуэлы Николаса Мадуро предположительно захватили бойцы спецназа "Дельта" армии США, сообщил 3 января со ссылкой на источник телеканал CBS. Ранее Дональд Трамп приказал нанести удары по ряду объектов, в том числе военных, в Венесуэле.— Грег, с какой целью Трамп именно сейчас атаковал Венесуэлу и что значит захват Мадуро, о котором пишут западные СМИ?— Собственно, ситуация развивается так, как я и ожидал — Трамп атаковал Венесуэлу, Мадуро должен был уйти. Мы с вами говорили об этом в прошлом интервью. Чем Трамп руководствовался? Все дело в латиноамериканских избирателях, которых в США около 65 миллионов из 330 миллионов американцев. Это 1/5 часть населения Америки. Это люди, которые бежали в США от нынешнего венесуэльского режима. Среди них в том числе семья Марко Рубио.Так вот проигрывать выборы в 2026 году Трамп не собирается: свержением Мадуро он сделал подарок указанному латиноамериканскому электорату.В целом, захват Мадуро, это, конечно, вишенка на торте для Трампа, потому что, когда венесуэльский экс-президент начнет давать показания, там будет много уникальной информации, которая, во-первых, развалит саму Венесуэлу; во-вторых, без венесуэльской нефти останутся Куба и Никарагуа. Существование этих стран сейчас под вопросом. В целом, вся Латинская Америка сейчас будет перекраиваться.— Почему Мадуро не покинул страну раньше, а дождался, пока его захватят?— Да, действительно, он мог еще три недели назад уехать после разговора с Трампом, который предложил венесуэльскому экс-президенту мирно улететь из Венесуэлы вместе с женой и группой соратников. Я думаю, в данном случае сыграла имиджевая составляющая. Мадуро не мог покинуть страну, потому что он олицетворяет себя со своим учителем Уго Чавесом.Кстати, 35 лет назад по подобному сценарию США был свергнут Мануэль Норьега, глава Панамы. Тогда тоже было вторжение американских войск в страну с заявленной целью борьбы с наркомафией, и так далее. В итоге Норьега был осужден и получил 20 лет.— А приверженцы Мадуро не смогут восстановить власть в стране?— Думаю, правительство разбежится. Кроме Мадуро сейчас там нет лидера, который мог бы сплотить вокруг себя народ. Вице-президент Родригес, которая дала недавно интервью — не политическая фигура. Она занималась экономикой, да и харизмы Мадуро у нее нет. Министр обороны Венесуэлы тоже человек достаточно блеклый...А оппозиция, наоборот, сильна — особенно те, кто сейчас находится в Помпано-Бич (США). Напомню, что за последние несколько лет из Венесуэлы уехало 7 миллионов человек. Это, можно сказать, целое государство! Так вот, они хотят вернуться на родину. То есть сейчас настало время венесуэльской оппозиции.— Россия осуждает удары США по Венесуэле, с таким заявлением выступило МИД РФ…— Да. Но в целом, российские эксперты считают, что нет возможности бороться с военной группировкой США, которая находится у берегов Венесуэлы. Я думаю, что следующим государством, куда полетят американские ракеты, будет Иран. Хотя иранцы вполне могут ответит США так, что никакая внешняя помощь Тегерану не понадобится. Тут возможны разные сценарии.— Некоторые эксперты сравнивают поведение Трампа в Венесуэле с ударами ВСУ по гостинице в Херсонской области, где погибли 27 человек, и атакой на резиденцию Владимира Путина в Новгородской области. Дескать, Трамп ведет себя как Зеленский, устраивая хаос и террор населению Венесуэлы. Как вы относитесь к такому мнению?— Я бы смотрел на это несколько иначе. Последние недели шли слухи, что Трамп заболел, устал, что он стар и немощен. Вот он взял и показал, как контролирует ситуацию и какие вопросы может решать — ответил делом на заявления в либеральной прессе.Что касается Зеленского, то, думаю, Трамп показал ему, как умеет решать вопросы и что считает Зеленского ничем и никем. В целом, если говорить об Украине и последних ударах ВСУ по России, полагаю, что атаки беспилотников будут усиливаться. Именно с этим, по моему мнению, связано назначение Михаила Федорова, который был министром цифровой информации, на пост министра обороны. Также о том, что получит Трамп от свержения режима Мадуро в Венесуэле, в интервью Владимир Васильев об атаках США на Венесуэлу: Следующими могут стать Куба, Гренландия и даже Иран.

