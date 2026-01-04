https://ukraina.ru/20260104/ukrainskaya-mechta--ukraintsy-voyuyut-a-rabotayut-vmesto-nikh-chrnye-eksperty-o-situatsii-v-strane-1073958430.html

"Украинская мечта – украинцы воюют, а работают вместо них "чёрные"". Эксперты о ситуации в стране

"Украинская мечта – украинцы воюют, а работают вместо них "чёрные"". Эксперты о ситуации в стране - 04.01.2026 Украина.ру

"Украинская мечта – украинцы воюют, а работают вместо них "чёрные"". Эксперты о ситуации в стране

В экспертном сообществе подводят итоги ушедшего года на фронте и высказывают прогнозы относительно того, как будут разворачиваться события в наступившем 2026 году. Обсуждают и новые назначения в Киеве

2026-01-04T07:54

2026-01-04T07:54

2026-01-04T07:54

эксклюзив

киев

россия

украина

трамп и зеленский

владимир зеленский

кирилл буданов

вооруженные силы украины

верховная рада

цру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/10/1070180655_0:96:2886:1719_1920x0_80_0_0_7a99c92e7e8e01dd3fb645c90dafa64d.jpg

Как известно, Зеленский предложил главе ГУР Кириллу Буданову* возглавить президентский офис (место было свободно после отставки Андрея Ермака), тот согласился. Соответствующий указ был опубликован 2 января.Некоторые источники в Киеве считают, что Буданова просто "продавили" на эту должность его кураторы из ЦРУ.Есть и другие версии. По мнению экс-премьера Украины Николая Азарова, таким образом Зеленский убирает одного из конкурентов на возможных президентских выборах — по результатам опросов, Буданов и бывший главком ВСУ, ныне посол Украины в Лондоне Валерий Залужный выигрывают у Зеленского.Кроме того, Зеленский, вполне возможно, "даст Буданову разорвать всех своих прошлых корешей из “95 квартала”, имеющих отношение к коррупционному скандалу", считает экс-депутат Верховной Рады, бывший глава партии "Союз Левых Сил" Василий Волга.Он отметил, что тем самым Зеленский попытается показать Западу свою непричастность к разворовыванию западной помощи.А вот близкий к ОП политолог Владимир Фесенко выдвинул версию, что таким образом Зеленский будто бы готовит себе преемника, возможно, "даже не просто преемника, а еще и гаранта собственной безопасности уже сейчас и после ухода с поста главы государства".Что дальше? Политолог Юрий Баранчик предположил, что в 2026-м году ВС РФ продолжат освобождение Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. Кроме того, будет осуществляться создание буферных зон в Харьковской, Сумской и, потенциально, в Черниговской областях."Важно понимать, что на случай обрушения фронта нашей армии необходимо располагать достаточными резервами для развития успеха и закрепления территориальных завоеваний", — написал эксперт, подводя итоги СВО в ушедшем 2025 году.Он также напомнил, что министр обороны РФ Андрей Белоусов на расширенном заседании коллегии министерства 17 декабря 2025 года счёл обрушение обороны ВСУ неизбежным.Не совсем понятно, на какие деньги киевский режим собирается дальше жить-воевать. Находящийся в киевском СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский отметил в своём блоге, что в ЕС пока никто никаких шагов для организации обещанного кредита в 90 миллиардов евро так и не сделал. И есть сомнения, что этот кредит вообще будет — "европейцы ждут подписания мирного соглашения, в котором обсуждаются другие источники финансирования Украины"."Соответственно, нет никаких источников и для финансирования раздутой до 800 тысяч человек украинской армии. Нет ответа даже на самый простой вопрос — где их держать? В брошенных домах, блиндажах и подвалах, как сейчас?", — задал вопрос нардеп.Он продолжил: "Такая армия будет гирей на ноге страны, которая нуждается в рабочих руках и восстановлении. Или украинцы будут служить в армии, а работать вместо них черные? Тоже в чём-то “украинская мрія” (“украинская мечта” — ред.)".Дубинский также отметил отсутствие уличных протестов против раскрытой масштабной коррупции в Раде: "Никто не смущен тем, что продление военного положения и мобилизации проходило за взятки от зеленского — депутатам"."Совместно — они продлевали свои полномочия и “конверты” за них, пока народ отлавливали и отлавливают на улицах, как собак. Но, народу это норм, видимо", — констатировал политик.Боевые действия тем временем продолжаются, при этом жертв среди мирных становится всё больше. Так, 1 января губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по кафе и гостинице на побережье Чёрного моря в Хорлах, где мирные жители встречали Новый год. В результате — десятки погибших и пострадавших, среди них дети.Сальдо сообщил РИА Новости, что предполагаемыми исполнителем теракта может быть подразделение ВСУ "Птахи (птицы — ред.) Мадяра". По оперативным данным, боевики этого подразделения были переброшены на правый берег Херсонской области с других направлений.Губернатор также не исключил причастность к теракту британских спецслужб.Этот теракт далеко не первый и, надо полагать, не последний. Некоторые эксперты считают, что на такие действия киевского режима надо отвечать куда более жёстко, чем это делается сейчас. Так, политолог Марат Баширов заявил, что "месть надо подавать горячей", но пока этого не происходит."Проблема в том, что российская сторона ни разу не продемонстрировала быстрый и решительный ответ на террористические действия Украины — в Киеве по-прежнему вольготно заседает Верховная рада, бандеровская верхушка пирует по ресторанам и дворцам, и даже виновник “Одесской Хатыни” Андрей Парубий был ликвидирован не показательно в назидание остальным, а неким случайным мстителем", — приводит слова политолога издание "ПолитНавигатор".Террористы останавливаться не собираются. Покинувший страну украинский журналист и блогер Анатолий Шарий обратил внимание на предупреждение Киева о будто бы подготавливаемой Москвой масштабной провокации, при этом намекают на "какой-нибудь теракт или обстрел в культовом сооружении, то бишь в одной из церквей или храмов".Блогер отметил, что подобные заявления просто так не делаются, нельзя исключать, что теракт могут готовить и сами о нём предупреждающие. Есть и другие варианты."Огромная проблема заключается в том, что есть еще всевозможные третьи силы из дегенератов, которые, допустим, активно противятся любому мирному соглашению, из так называемых, радикалов, то есть жлобов, у которых в голове нет мозгов. Мозгов нет, но рефлексов хватит для того, чтобы, услышав это, подумать “ага, значит, если мы сейчас что-то подорвём, то, значит, все подумают на Москву”", — написал Шарий, призвав всех "быть крайне аккуратными в церквях на Рождество".В завершение отметим, что в результате событий в Венесуэле, точнее, в результате вторжения США в эту страну, неизбежно возникнут проблемы на пропагандистском фронте — ведь выясняется со всей очевидностью, что один из главных союзников Киева в борьбе с "российской агрессией" сам является тем ещё агрессором, причём без всяких кавычек.В пропагандистских штабах противника наверняка сейчас кипит работа над тем, как объяснить народу, что "это другое".* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористовНа эту тему — в статье Эдуарда Рштуни "Ответ будет жёстким: теракт в Хорлах укрепил решимость России уничтожить неонацизм на Украине" Подробнее о ситуации на Украине и вокруг неё — в материале Сергея Зуева "Зеленский утомился, а Россия настроена забрать Запорожье. Эксперты оценивают ситуацию на Украине"

киев

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, киев, россия, украина, трамп и зеленский, владимир зеленский, кирилл буданов, вооруженные силы украины, верховная рада, цру, сво, прогнозы сво, новости сво