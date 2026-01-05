https://ukraina.ru/20260105/chto-proiskhodilo-v-venesuele-do-napadeniya-ssha-i-pokhischeniya-prezidenta-maduro-nash-reportazh-iz-karakasa-1073990967.html

Что происходило в Венесуэле до нападения США и похищения президента Мадуро: наш репортаж из Каракаса

Корреспонденту мультимедийного издания Украина.ру Роману Гнатюку посчастливилось побывать в Венесуэле до начала американской операции, ударов по Каракасу и... Украина.ру, 05.01.2026

Корреспонденту мультимедийного издания Украина.ру Роману Гнатюку посчастливилось побывать в Венесуэле до начала американской операции, ударов по Каракасу и похищения президента Николаса Мадуро с женой. Сегодня мы покажем вам, какой была жизнь в Венесуэле до начала вооружённой агрессии США и насколько эта страна отличается от того, что рассказывают о ней в западных СМИ. Украина.ру в МАХ: https://max.ru/ukr_2025_ru Наш сайт: https://ukraina.ru

