Что происходило в Венесуэле до нападения США и похищения президента Мадуро: наш репортаж из Каракаса
Корреспонденту мультимедийного издания Украина.ру Роману Гнатюку посчастливилось побывать в Венесуэле до начала американской операции, ударов по Каракасу и похищения президента Николаса Мадуро с женой. Сегодня мы покажем вам, какой была жизнь в Венесуэле до начала вооружённой агрессии США и насколько эта страна отличается от того, что рассказывают о ней в западных СМИ. Украина.ру в МАХ: https://max.ru/ukr_2025_ru Наш сайт: https://ukraina.ru
Венесуэла, США, Украина, Николас Мадуро, Роман Гнатюк, Видео

Что происходило в Венесуэле до нападения США и похищения президента Мадуро: наш репортаж из Каракаса

12:03 05.01.2026
 
Корреспонденту мультимедийного издания Украина.ру Роману Гнатюку посчастливилось побывать в Венесуэле до начала американской операции, ударов по Каракасу и похищения президента Николаса Мадуро с женой.
Сегодня мы покажем вам, какой была жизнь в Венесуэле до начала вооружённой агрессии США и насколько эта страна отличается от того, что рассказывают о ней в западных СМИ.
