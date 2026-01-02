https://ukraina.ru/20260102/zelenskiy-utomilsya-a-rossiya-nastroena-zabrat-zaporozhe-eksperty-otsenivayut-situatsiyu-na-ukraine-1073917016.html

Зеленский утомился, а Россия настроена забрать Запорожье. Эксперты оценивают ситуацию на Украине

В экспертном сообществе обсуждают, какие последствия повлечёт атака на резиденцию президента РФ, как это может изменить цели Москвы. Думают и над тем, не пора ли заменить политическое руководство страны.

2026-01-02T13:10

Покинувший страну украинский журналист и блогер Анатолий Шарий предположил, что визит Зеленского к Трампу украинцам представили не совсем так, точнее, совсем не так, как это было в реальности (мол, поехал обсуждать план и т.д.). Торжественной встречи в аэропорту не было, вообще всё было скомкано, отметил блогер, добавив, что, по его мнению, это не было случайностью.Западные СМИ отметили, что Трамп никакой теплоты к Зеленскому не проявил. Поскольку фон этого визита – обыски, которые провело НАБУ у нескольких депутатов Рады от "Слуги народа", рассказал Шарий в очередном выпуске своего видеоблога.Он напомнил, что Трамп ни разу не упомянул о "20 пунктах" плана Зеленского, но дал понять – будете тянуть, потеряете еще больше земель. Вместо референдума возможно просто голосование в Раде. А чтобы Рада голосовала так, как нужно, депутатов подвесили на крючок прослушкой кабинета Киселя, рассказал блогер.По мнению Шария, Трамп на пресс-конференции не просто так сказал, что Владимир Путин хочет видеть процветающую Украину и будет поставлять Украине электроэнергию, что Америке торговать с Россией выгодно – а сказал это, чтобы максимально унизить Зеленского."Трамп намеренно несколько раз сказал про Путина в позитивнейшем ключе. Трамп намеренно не сказал про Россию ни одного кривого слова", - подчеркнул блогер. Он добавил, что Зеленский при этом "строил рожи", но не возразил – значит, согласен."Поэтому это был очень мощный нагиб", - констатировал эксперт, добавив, что нагиб этот – не последний. В Раде готовы голосовать за все, что угодно – за все, что скажет Трамп (а не Зеленский), поскольку материалов НАБУ хватит на всех.А Зеленскому стоит побеспокоиться о себе, налёт ВСУ на резиденцию президента РФ даром ему не пройдет, считает экс-депутат Верховной Рады, участник карательной АТО в Донбассе Игорь Мосийчук*.По его словам, западные военные считают, что ВСУ пытались нанести удар не столько по резиденции, но по месту, где, в частности, расположен пункт управления ракетных войск стратегического назначения.Это все меняет, война входит в абсолютно новую фазу. Перед ВС РФ поставлена задача на 2026 год - занять Запорожье, заявил экс-нардеп. Он добавил, что для Украины это недопустимо, поэтому уже сейчас необходимо "принимать военно-политическое решение". Во всяком случае, пути для дипломатического решения кризиса могут вот-вот захлопнуться, а тогда...Экс-нардеп также предположил, что без большой чистки командных рядов ВСУ не смогут остановить наступление ВС РФ.По мнению Мосийчука, Зеленский утомился –"он сам об этом говорит, что хочет отдохнуть" - и украинский парламент его должен услышать."Нам нужно сменить политическое руководство страны", - заявил политик, пояснив, что продолжение власти "зеленых гнид" приведет "к утрате государственности и к гибели народа".От себя добавим, что тут экс-нардеп явно ошибается - только утрата такой государственности, какая сложилась сейчас на Украине, и может спасти украинский народ.Мосийчук также заявил, что мир совершенно необходим и предложил всем агитаторам, выступающим за войну, взять в руки оружие и повоевать самолично.Что дальше? Украинский политтехнолог Андрей Золотарев предсказывает трудные переговоры, поскольку пока Киев пока не пошел на нужные Москве уступки. Однако, по его словам, у Киева тоже особого выбора нет – "или поражение, или уже война на уничтожение".Политтехнолог в эфире канала UKRLIFE напомнил о позиции Трампа, который как бы говорит Киеву (киевскому режиму – ред.) - "будете тянуть – потеряете еще территории".И пока так и происходит, ВС РФ продвигаются вперед, Киев все равно потеряет территории, но еще и ценой десятков тысяч человеческих жизней, подчеркнул Золотарев.Он предположил, что выборы на Украине, если они состоятся, пройдут в виде цифрового голосования и в условиях военного положения – просто повторят "молдавский фокус".Кому выгодно продолжение кровопролития? Трамп хочет вернуть то, что потратили на Украину при Байдене. Но в прямое военное столкновение с РФ Америка вступать не стремится, считает эксперт.Продолжение войны выгодно, конечно, и производителям оружия. К концу года стали появляться отчетности европейских военно-промышленных компаний, получающие прибыли, которые не получали со времён Второй мировой войны, пишет телеграм-канал "Два майора".По данным канала, абсолютный лидер – немецкий концерн Rheinmetall. Рост акций компании за год составил около +145% (с около 600 до приблизительно 1500 евро на конец декабря 2025 года). При этом концерн продолжает наращивать темпы – "рост продаж в обороне на 36-47%, с перспективой дальнейшего наращивания после ввода в эксплуатацию новых заводов по производству боеприпасов и бронетехники в Европе".Авторы канала предостерегают, что выгодополучатели не остановятся ни перед чем, чтобы сохранить свои прибыли – "в этом контексте вполне объяснимым выглядит активизация проведения на территории России диверсионно-террористических актов и воздушных атак под флагом Украины", это прямо направлено на сохранение сверхприбылей военно-промышленного комплекса.Что касается Украины, то после попытки атаковать резиденцию российского лидера цели РФ в текущем конфликте могут быть пересмотрены, считает политолог Юрий Баранчик.По его мнению, Зеленский вообще вряд ли был в курсе — он не мог поехать к Трампу, предварительно отдав такой приказ. Это сделали за его спиной те же силы, что готовятся выписать Залужного из Лондона, в общем, не обошлось без бритов, считает эксперт.Он предположил, что в связи с этим нужно готовиться к новым раскладам по Украине (по целям и задачам СВО — ред.): "Левое Поднепровье все наше. Включая Сумскую, Харьковскую, Черниговскую, Николаевку, Днепропетровскую и Одесскую область".По мнению политолога, "игра бритов в нового "правильного" диктатора Залужного - это на самом дела изначально проигрышная игра".* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористовНа эту тему — в статье Павла Котова "Атака на резиденцию Путина. Что произошло, шокированный Трамп, чем ответит Россия"Подробнее о ситуации на Украине и вокруг неё — в материале Сергея Зуева "Надежда на мир сохраняется, но убивать будут "по-старому". Эксперты и политики о ситуации на Украине

Сергей Зуев

