Надежда на мир сохраняется, но убивать будут "по-старому". Эксперты и политики о ситуации на Украине

В экспертном сообществе обсуждают, зачем в Киеве хотят организовать ТЦК в украинских сёлах, поможет ли это решить проблему нехватки личного состава в ВСУ. И думают над тем, остались ли ещё шансы восстановления остатков Украины после завершения боевых действий.

Российский политолог Алексей Наумов полагает, что Киев пытается и будет пытаться продолжить конфликт до возможного проигрыша демократов на американских выборах, тогда Трамп вынужденно займётся внутренними делами. Однако, по словам политолога, это не выглядит логично — ведь и при Байдене положение Киева в конфликте отнюдь не улучшалось.Даже если Трамп вдруг резко изменит свою позицию и вдруг скажет — делаем для Киева всё, что можем, то что он может? Например, может передать киевскому режиму "Томагавки". Но это приведёт лишь к тому, что РФ удвоит свои усилия. С каждым днём ситуация для Киева становится и будет становиться всё тяжелее, это необходимо понимать, подчеркнул Наумов в беседе с журналистом Александром Шелестом*.По мнению политолога, прогресс в переговорах сейчас может быть достигнут, но только не в пользу Киева, поскольку ВСУ проигрывают на поле боя. А США не будут вступать в ядерную войну против России ради Украины. Потому гарантии безопасности для Киева — скорее теоретические.Украинский политолог Андрей Ермолаев в эфире одного из ютуб-каналов заявил, что надежда на мир всё же сохраняется. По его мнению, "20 пунктов" Зеленского — пока утопия, поскольку эти пункты не согласованы с Россией. В Киеве надеются на то, что Трамп пролоббирует эти вопросы в переговорах с РФ. Но в этом-то и есть элементы утопизма. Вероятнее всего, США будут давить на Киев с тем, чтобы Украина учла требования Москвы.А требования Москвы заключаются в международном признании итогов войны, напомнил политолог. Он добавил, что пока не знает, как будет "расшиваться" эта проблема, ведь это вопрос территорий. Но, по мнению Ермолаева, ни один украинский политик не будет от своего имени соглашаться с территориальными потерями, поскольку это нарушение Конституции.Впрочем, украинская Конституция — она ведь "на паузе"?А что на фронте? Украинские эксперты говорят, что после потери элитных подразделений ВСУ в Покровске (Красноармейске) и Мирнограде, возникает вопрос, кем защитить другие участки фронта. Кто-то уже предрекает, что фронт может однажды просто посыпаться. Впрочем, такие прогнозы звучат давно, однако фронт противник удерживает. Но проблема нехватки личного состава в ВСУ ощущается всё острее.Проблему пытаются решать привычным уже способом — отловом людей. Как сообщает в своём телеграм-канале издание "Страна", украинское правительство внесло в Верховную Раду законопроект, который предлагается создать ТЦК (аналог военкомата — ред.) в сёлах.Сельские ТЦК предлагается наделить теми же полномочиями, что и городские, то есть, они будут вести учет военнообязанных и проводить мобилизационные мероприятия."Напомним, что мобилизация в селах и так активно идет с начала войны. При этом ещё более жестко, чем в городах, так как там труднее от военкомов укрыться. СМИ писали, что из-за этого некоторые села буквально обезлюдели", - информирует издание.Разумеется, у РФ есть свои проблемы, с которыми приходится справляться по ходу дела. Так, России очень нужна серьёзная орбитальная группировка системы космической связи для армии и для гражданского населения. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин.По его словам, пока такой группировки нет, реализация соответствующих проектов задерживается, и потому "эту войну мы (ВС РФ — ред.) будем вести именно на "Старлинке", нравится нам это или нет".Эксперт при этом подчеркнул, что вообще-то полагаться на чужие спутниковые группировки – означает жертвовать частью своего суверенитета."В этом вопросе мы серьезно отстали. Нам нужно приложить серьезные усилия, чтобы это отставание ликвидировать", - заявил Рожин, подчеркнув, что "это уже вопрос к Роскосмосу и Минобороны, чтобы они поторопились".На подконтрольной Киеву части Украины тем временем думают о том, сохраняются ли ещё шансы на восстановление страны после завершения боевых действий.Украинский общественный деятель и политик, бывший лидер партии "Союз Левых Сил" Василий Волга в эфире канала Шелеста* отметил, что единственный выход, позволяющий на это рассчитывать — возвращение к принципам, закреплённым в Будапештском меморандуме.Он напомнил, что Зеленский в своё времени победил на президентских выборах, обещая украинцам мир, но обманул своих избирателей. И сегодня большинство украинцев желают мира, хотя многие - "на своих условиях", уверен политик.Он добавил, что оставшаяся часть Украины ещё имеет шанс сохраниться "как мост сотрудничества между Россией и Европой", но для этого необходимо, прежде всего, вернуться к нейтральному статусу страны и отказаться от террористической идеологии бандеровщины, которая пронизала сегодня всю украинскую систему образования от детских садиков и до вузов.Обсуждают эксперты и состоявшуюся в воскресенье встречу Трампа и Зеленского во Флориде. Особой пользы от нее для Киевского режима не видят. Так, адвокат и общественный деятель Татьяна Монтян* обратила внимание на заявление Трампа о том, что "Россия хочет видеть Украину успешной" и "готова участвовать в восстановлении Украины", например, посредством продажи энергоносителей по низким ценам."Могу поспорить, что это явно не то, что хотел услышать Зелебобус, но пришлось послушать", - отметила Монтян*. И добавила, что в остальном - очередное "договорились договариваться".* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористовНа эту тему — Владимир Евсеев: "Даже если Россия повыбивает все боеспособные части ВСУ, СВО продлится еще два-три года"Подробнее о ситуации на Украине и вокруг неё — в материале Сергея Зуева "Мира ждать не стоит, Украину будет колбасить до 2040 года": эксперты и политики о перспективах страны.

