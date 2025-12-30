https://ukraina.ru/20251230/ataka-na-rezidentsiyu-putina-chto-proizoshlo-shokirovannyy-tramp-chem-otvetit-rossiya-1073822265.html

Атака на резиденцию Путина. Что произошло, шокированный Трамп, чем ответит Россия

В ночь на 29 декабря Украина атаковала резиденцию Владимира Путина на Валдае. Кремль пообещал ответить на это беспрецедентное нападение и пересмотреть свою переговорную позицию. Действия киевского режима шокировали и Дональда Трампа

Почти сотня беспилотниковОб атаке на резиденцию главы российского государства в Новгородской области стало известно вечером 29 декабря, первым сообщение об этом сделал глава МИД РФ Сергей Лавров.До этого о сбитых над регионом беспилотниках у себя в соцсетях рассказал губернатор Новгородской области Александр Дронов. Утром того дня он сообщил, что были сбиты сначала 18 БПЛА, а потом еще 23.Согласно Лаврову, всего в ночь с воскресенья на понедельник был уничтожен 91 беспилотник, летевший к резиденции Путина. Помимо дронов, сбитых непосредственно в Новгородской области, еще 49 украинских БПЛА были перехвачены в Брянской области, еще один – в Смоленской.Надо полагать, что после изучения их обломков было установлено, что в качестве полетного задания все они имели целью резиденцию президента.О каких-либо разрушениях или пострадавших в результате атаки не сообщается, уточнил глава внешнеполитического ведомства.Это заявление можно считать объяснением того, что первым о теракте сообщил именно министр иностранных дел: атака Украины неизбежно меняет подход Москвы к переговорному процессу.Лавров также анонсировал ответные действия со стороны РФ."Объекты и время ответного удара РФ после атаки на госрезиденцию Путина определены", - сказал он.Украинские оправданияПрактически сразу же после заявления российской стороны свой ответ выдал Владимир Зеленский."Заявления об атаке на резиденцию Путина ложь. Россия хочет подорвать прогресс между Украиной и США в мирных переговорах. Москва готовит почву для удара по правительственным зданиям в Киеве. США необходимо адекватно отреагировать на угрозы со стороны России", - сказал он.Следует отметить, что атака на резиденцию Путина кардинально отличается от, например, удара по Кремлю двумя беспилотниками в мае 2023 года. Тогда атака имела символический и психологический характер, теперь же по резиденции применили более 90 ударных БПЛА, что говорит о целенаправленном намерении совершить убийство главы российского государства.Намек на подготовку соответствующего теракта прозвучал еще в рождественском поздравлении Зеленского несколько дней назад."Сегодня мечта у всех нас одна и желание мы загадываем одно на всех: "Чтобы он сгинул", — скажет каждый про себя", - сказал он, намекая, очевидно, на Путина.Налет дронов на валдайскую резиденцию президента РФ практически совпал по времени со встречей Зеленского и Дональда Трампа в резиденции последнего во Флориде. Время полета было специально рассчитано так, чтобы удар произошел уже после данных переговоров, когда американский президент должен был позвонить Путину, чтобы рассказать об итогах своей беседы с Зеленским."С дронами на Валдае обращает на себя внимание вот какой момент. Лететь им 12-14 часов даже с Черниговской области. Атака была ночью, под утро — см время сообщений о сбитиях в канале губернатора Новгородской области. Это значит, что запущены они были не позже 6-7 вечера по московскому времени, за пару часов до начала переговоров в Мар-о-Лаго", - написал у себя в телеграм-канале генеральный директор научно-производственного центра "Ушкуйник" Алексей Чадаев.Также следует подчеркнуть, что такой теракт не мог быть спланирован и осуществлен без участия западных партнеров Киева, в данном случае, Великобритании. Во всяком случае, украинцы каким-то образом получили данные о том, что Путин будет в момент атаки находиться именно в резиденции на Валдае.Контрразведке еще предстоит выяснить, не затесались ли в высоких российских кабинетах западные "кроты". К сожалению, такого исключать нельзя. Так, несколько дней назад к 12 годам колонии за госизмену был приговорен сотрудник МИД РФ Арсений Коновалов. Во время командировки в США он по личной инициативе передал американцам известные ему секретные сведения.Шокированный ТрампОбещанный разговор Путина и Трампа все-таки состоялся, однако не сразу после завершения переговоров американского лидера с Зеленским. Как рассказал помощник российского президента Юрий Ушаков, Трамп был "шокирован" информацией об атаке в Новгородской области."Президент США был шокирован этим сообщением, в буквальном смысле возмущен, сказал, что даже не мог предположить такие сумасшедшие действия", - сказал он.Ушаков отметил, что со стороны России было заявлено, что "подобные безрассудные террористические действия, естественно, не останутся без самого серьезного ответа".Путин также сообщил Трампу, что Вашингтон должен с пониманием отнестись к тому, что "по целому ряду достигнутых на предыдущем этапе договоренностей, наметившихся развязок позиция России будет пересмотрена", хотя Москва и не выходит из переговорного процесса.Со слов Ушакова, Трамп заверил Путина, что произошедшее повлияет на работу Соединенных Штатов с украинской стороной.Позже Трамп лично прокомментировал украинскую атаку на резиденцию президента РФ."Да, мне это не нравится. Это нехорошо", - сказал он.Американский лидер напомнил, что он не позволил передать Украине дальнобойные ракеты "Томагавк"."Одно дело — вести себя оскорбительно. Потому что их оскорбили. Совсем другое — нападать на его дом. Сейчас неподходящее время для всего этого", - добавил он.Заявления с осуждением атаки на резиденцию Путина выпустили и лидеры других стран. "Глубокую обеспокоенность" произошедшим выразил премьер Индии Нарендра Моди, а премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф назвал атаку "гнусной". Солидарность с Россией выразили власти Никарагуа и ОАЭ, а в МИД КНР призвали стороны конфликта избегать дальнейшей эскалации. Как будем отвечатьК настоящему моменту пока неясно, каким именно будет ответ России."Ответы будут не дипломатическими. Пусть они не надеются", - сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире "Соловьев live".Заместитель главы Совета безопасности Дмитрий Медведев пожелал, чтобы "заспиртованное тельце зеленого гомункула" было выставлено в Кунсткамере."Недавно некий тряпичный уродец пожелал смерти "одному человеку". Всем понятно, что он хочет гибели не просто "одного человека", а вообще всех нас и нашей страны. И не только пожелал, но и дал указания о массированных атаках. Не буду здесь писать о его насильственной смерти, хотя именно сейчас костлявая часто дышит в спину ублюдку", - написал он у себя в телеграм-канале.Есть версия, что РФ может применить по Украине ядерное оружие, так как атакованная резиденция в Новгородской области не просто резиденция, а запасной командный пункт управления в случае ядерного нападения. Удары по такому объекту по российской ядерной доктрине могут послужить причиной для применения по агрессору ядерного оружия.Впрочем, есть и другие мнения.Проблема анонсируемого ответа РФ на удар по резиденции Путина заключается не столько в выборе цели, сколько в смысле удара и его, если можно так сказать, посыле, пишет телеграм-канал "Военная хроника".Ключевая неопределенность — адресат послания. Будет ли ответ персонализированным, завязанным на конкретное лицо — вплоть до "криворожского берсерка" или его ближайших подчиненных, что-то вроде сицилийского предупреждения, или же речь пойдет о коллективной ответственности, говорится в публикации.Во втором случае логика меняется: удар становится не наказанием исполнителя или архитектора решения, а способом донести до всей страны сразу, что действия человека, удерживающего власть, имеют прямые и ощутимые последствия для всей страны."Отсюда и разные сценарии. Удар по правительственному кварталу в Киеве (и это надо признать честно) выглядит может и очевидно, но его прикладная ценность спорна. Он эффектен символически, но плохо масштабируется и быстро уходит в плоскость ритуальной эскалации. Влияние на реальное поведение противника при этом не гарантировано. Гораздо более понятным для массового восприятия выглядит сценарий системного воздействия — например, отключение страны от остатков генерации через поражение подстанций 750 кВ и фактическую изоляцию атомных станций от распределительных сетей", - сказано в сообщении.Авторы "Военной хроники" отмечают, что важно понимать, что Кремль в подобных ситуациях оперирует собственной логикой и собственными приоритетами, которые не всегда совпадают с ожиданиями."Именно поэтому сейчас нет смысла гадать о конкретном варианте. Выбор будет сделан не по принципу наибольшей зрелищности, а по принципу наибольшей понятности и управляемости последствий", - пишет канал.В этой связи одним из самых реалистичных может стать и резкая смена, точнее, ужесточение/радикализация переговорной позиции. К примеру, к Донбассу добавится Одесса и некоторое количество территорий на другом берегу Днепра, резюмируют авторы.Остались ли еще шансы на восстановление остатков Украины после завершения боевых действий - в материале издания Украина.ру Надежда на мир сохраняется, но убивать будут "по-старому". Эксперты и политики о ситуации на Украине.

