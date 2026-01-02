К спорам о том, кем был на самом деле вождь Октябрьской революции. Астрологический портрет Ленина
21 января - очередная 102-ая годовщина со дня смерти Владимира Ленина. И хотя прошло уже больше века, споры о том, кем он был и чем является для мировой истории, не утихают и даже, кажется, разгораются с новой силой
7 ноября (25 октября по старому стилю) 1917 года в Петрограде произошло вооруженное восстание, закончившееся взятием Зимнего дворца, арестом членов Временного правительства и провозглашением власти Советов, которая просуществовала в нашей стране семьдесят с лишним лет.
Ключевой фигурой революции был Владимир Ленин — он создал современную Украину и теперь она мстит ему за это тотальным сносом памятников.
"Вожди рождаются в борьбе"
Странная, невероятная, шокирующая идея устроить Мавзолей Ленина в центре Москвы началась как необходимость организовать массовое прощание с вождем. А закончилась "фараонским" мавзолеем. Против чего категорически была семья Ленина, да и мнения в партии кардинально разошлись.
Как, впрочем, было всегда и при жизни Владимира Ильича. Этот человек умел вызывать полярные оценки. Он жил борьбой мнений и идей.
Что же это был за человек, почти полтора века назад родившийся в провинциальном поволжском Симбирске?
Многое объясняет Марс в квадрате к Урану в его гороскопе. Это бунтарь по природе. Человек, который должен находиться постоянно в движении, в борьбе.
Кстати, Ленин был неутомимый спортсмен. Например, летом 1904 года они вместе с Крупской прошли 400 км пешком. Он постоянно занимался гимнастикой, плавал, ездил на велосипеде. И, несмотря на небольшой рост, имел фигуру атлета. Но и бескомпромиссным борцом, конечно, был. И за дело партии, и внутри партии.
Это то, о чем Крупская напишет: "Вожди рождаются в борьбе".
Мавзолей как символ коммунизма
Сегодня остались пять "коммунистических" мавзолеев — в Северной Корее, в Сербии, во Вьетнаме, в Китае и в России.
Как может сочетаться коммунизм и мавзолей?
Хо Ши Мин, Ким Чен Ир, Ким Ир Сен, товарищ Мао — допустим, это дань восточной традиции.
Кстати, был еще мавзолей Чойбалсана и Сухэ-Батора в Монголии. Сегодня на этом месте стоит памятник Чингисхану.
Но при чем здесь католик Иосип Броз Тито, православные по рождению Георгий Димитров и Владимир Ленин? Или Агостиньо Нето — католик, первый президент Анголы?
В любом случае невероятная посмертная слава превосходит даже те дела, которые выпали на жизнь Владимира Ульянова.
"Разумеется… мы… не хотели создавать из останков Владимира Ильича какие-то мощи", — было написано в партийном обращении к трудящимся. Разумеется, именно "мощи" и получилось создать. Как лежат многочисленные мощи в церквах и лаврах России, а многие верующие носят их кусочки в специальных крестах — "мощевиках". Веруя в их спасительную силу.
Так же точно лежат мощи Владимира Ильича в центре страны.
Это очень интересная тема. Но скорее не астрологическая. Больше, наверное, имеет отношение к мифам, связанным со смертью и возрождением, которые есть во всех мировых религиях, начиная с египетских культов.
По сути, уже в 1920-е годы в стране возник культ Ленина. Символы и ритуалы СССР опирались на образ вождя.
Ленин и печник
Но почему же мы так мало знаем про Ленина? Учитывая огромное количество литературы (и макулатуры), изданной о нем.
Конечно, существуют воспоминания, агиография — партийные "жития" Владимира Ильича.
Но и они мало расскажут о Ленине как о человеке.
Поскольку из Ленина надо было сделать символ, все личное из образа исключалось. Оставался сплошной "Ленин и печник".
А после 20-го съезда партии это по сути обожествление начало происходить с удвоенной силой. Дело касалось фундаментальной репутации партии.
Если Сталин — это культ личности, то что тогда вообще представляет собой история большевиков?
Поэтому Ленин окончательно превратился в памятник. Попробуем забыть о символе, о мифе, о саркофаге в центре столицы. Попытаемся посмотреть на Ленина как на обычного человека. Тем более что именно простоту его, обычность подчеркивали все, кто написал личные воспоминания о нем.
Слова Горького о Ленине: "Слишком прост, не чувствуется в нем ничего от вождя".
Слова Сталина о первой встрече с Лениным: "Я надеялся увидеть горного орла нашей партии. Каково же было мое разочарование, когда я увидел самого обыкновенного человека… ничем, буквально ничем не отличающегося от обыкновенных смертных".
Упрямство, аскетизм
Марс — Уран.
Он не был добрым. Он не был справедливым. В общении он был далеко не прост, а часто даже не вежлив.
"Он был жестоко упрям… не переносил чужих мнений… Жестокое и злое проступало в нем в любом споре", — вспоминала о Ленине одна из революционерок, Т. Алексинская.
Скорее всего, самому Ленину были бы тошнотворны все эти "Ленин и дети". Сам он не был послушным ребенком. В его гороскопе есть аспект бунтаря, человека неуживчивого, непоседливого, крайне нетерпеливого, резкого. В общении такие люди чаще всего шокируют. Неприятный в общении человек.
Этому человеку нельзя садиться за руль автомобиля. Аварии неизбежны. Независимость, дерзость, крайняя оригинальность. Очень причудливые идеи. Но вместе с этим вспышки гениальности. Непрактичность, мистицизм. Повседневность и быт утомляют. Человек отвергает все обыденное, стремится к идеалу, который недостижим.
Это, кстати, объясняет необычайную простоту Ленина в быту и в общении. Для него было невыносимо тратить время на приличия и церемонии. Он делал это не демонстративно. Его аскетизм был не наигранным. Его просто утомлял быт. Утомляли развлечения (кроме спорта), разговоры ни о чем.
Когда к нему с братом еще в Симбирске приходили многочисленные двоюродные братья и сестры, они встречали их фырканьем: "Осчастливьте нас вашим отсутствием!"
Крупская же, как сама признавалась, умела готовить только "десять видов яичницы". Очевидно, что Ленина это более чем устраивало. Наоборот, его только утомляла и раздражала бы жена, умеющая "наладить быт".
Владимир Ильич Ленин беседует с английским писателем Гербертом Уэллсом 5 октября 1920 года
Владимир Ильич Ленин беседует с английским писателем Гербертом Уэллсом 5 октября 1920 года
Его аскетичность была необычной даже для членов партии, которые в массе своей отличались презрением к быту. Даже на их фоне он выглядел "простецким".
Друзья и враги
С друзьями будут обязательно разрывы отношений (тот же аспект Марс — Уран).
Способен на резкое отчуждение. И общество будет тоже "отшатываться" от него. Не понимать. Одинокий, неуживчивый, очень странный человек.
Маленький Володя Ульянов имел довольно сложный характер. Еще в дошкольном возрасте проявится его насмешливость, склонность к злым шуткам.
Ленин с сестрой Ольгой в родном Симбирске (Ульяновске) в 1874 году
Ленин с сестрой Ольгой в родном Симбирске (Ульяновске) в 1874 году
Володя обожал запутаться, например, в шубу и пугать в темном коридоре других детей. Все боялись и рыдали. Володя смеялся.
Этот заливистый смех, до слез, отмечали многие, кто был знаком с Лениным уже во взрослой жизни.
Очень возбудимая нервная система (тот же Марс — Уран). Большая энергичность. Количество энергии в этом человеке было невероятным.
Очень странные друзья, которые будут его и предавать, и спорить с ним. Вспомним хотя бы Зиновьева и Каменева, которые опубликовали в газете план будущего захвата власти большевиками.
Или Троцкого, который много раз поменяет свою точку зрения и которого Ленин за глаза будет звать Иудушкой.
Таких иудушек будет очень много в его жизни.
Марс квадрат Уран говорит о том, что человек будет вести борьбу (Марс) с группой единомышленников, устремленных в будущее (Уран). Причем это борьба будет сопровождаться постоянными расколами в группе.
Что и происходило постоянно. Внутрипартийная борьба была чуть ли не важнее самого "дела коммунизма". И при Ленине, и после него.
Репродукция картины "Красная площадь 7 ноября 1918 года"
Репродукция картины "Красная площадь 7 ноября 1918 года"
Но, конечно, на одной бескомпромиссности и энергичности партию не построишь.
Великий архитектор
Сатурн трин Марс.
Это аспект неутомимого архитектора и строителя. Энергия направлена на создание структуры, а не просто рассеивается в пространстве.
Очень много честолюбивых замыслов, которые действительно могут воплотиться в жизнь.
Способность к тяжелому долгому труду. Огромное самообладание, выдержка и упрямство.
Это человек, который не уклоняется от ответственности ни при каких обстоятельствах.
В соединении с взрывным, категоричным, бескомпромиссным аспектом Марс квадрат Уран получается бунтовщик-строитель.
Невероятно, "адски" работоспособный человек. Это был человек, который знал, что будет "затем".
"Весь мир насилья мы разрушим до основания, а затем…"
В отличие от революционеров прошлого, он знал, что будет затем. И неоднократно и много об этом писал. Другое дело, что он писал об утопии. Но ему и удалось в конце концов построить эту утопию.
Это, конечно, уникальное сочетание. Когда мотор человека (Марс) одновременно заведен и на разрушение, взлом существующего порядка (Уран), и на построение суперстабильной структуры (Сатурн).
Но и еще, как будто этого мало, Марс находится в соединении с Нептуном.
Великий конспиратор
Марс — Нептун.
Этот аспект может напрямую читаться именно как "борьба за утопию".
И, кстати, предупреждает о возможном заболевании сосудов мозга (вместе с опасным для жизни квадратом Марс — Уран).
Кроме того, это аспект человека, склонного к тайной, не демонстративной жизни.
Его личные переживания всегда были глубоко скрыты от других. Не будем забывать, что мы имеем дело с великим конспиратором! Он уделял огромное внимание шифровке и конспирации. Да ведь даже первый документ, написанный им в 12-летнем возрасте, "тотемное письмо" другу, не расшифрован до сих пор!
Как вспоминала Крупская, еще в начале знакомства он учил ее и других товарищей, как надо писать "химией в книгах", ставить точки над буквами. Учил шифровать, привозил чемоданы с двойным дном.
"Развитие капитализма в России" Ленин написал в тюрьме и в ссылке.
"Жаль, рано выпустили, надо бы еще немножко доработать книжку", — говорил Ленин уже в Шушенском, где было проблемой достать необходимые для работы материалы.
Это тоже Марс — Нептун. Работа (Марс) в условиях изоляции, в заточении, вдалеке от родины, за рубежом.
Все свои основные работы (Марс) Ленин написал либо в тюрьме, либо в эмиграции, либо в ссылке. Там же, за рубежом, была организована партия большевиков, проходили съезды.
Кроме того, аспект Марс — Нептун — это аспект, как сказали бы сейчас, "экстрасенса". Но не тихого неприметного гипнотизера, а человека, который навязывает окружающим свое мнение. Буквально заставляет их его менять.
А также это увлечение религиозными идеями. Марксизм в 19-м веке был похож на религиозное течение. Узкие группы фанатично преданных идее людей. Постоянная борьба с "еретиками" в своей же среде. Особенное сходство с религиозной группой было у большевиков.
Великий шаман
Марс в соединении с Нептуном. Меркурий в соединении с Плутоном.
Оба эти аспекта дают гипнотические способности. Невероятную способность убеждать.
Меркурий в соединении с Плутоном. Это великий аналитик. Человек без компромиссов.
Человек, который может трансформировать окружение своими словами. Человек, который в любом предмете способен дойти до сути.
Был ли Ленин экстрасенсом? Нет, берите круче. Это великий калмыцкий шаман.
Государство земного шара
И все-таки была ли закономерность в том, что именно Ленин стал во главе России?
Ведь на самом деле, по сути, до 1917 года он был политическим неудачником.
Быть бы Владимиру Ульянову политическим эмигрантом и только. Тем более что срок жизни его оказался таким же, как у его отца.
До 1917 года ничто не указывало на то, что этот человек встанет во главе России. Даже еще в феврале 1917-го ничто на это не указывало.
А весной 1917-го, когда он подъезжал к Петрограду, то до последней минуты полагал, что будет арестован прямо на вокзале. Вместо этого обнаружил, что его встречают сотни людей. И уже через пару часов промчался по Петрограду на машине, призывая всех к мировой революции.
Как же это произошло?
Да, у него гороскоп человека, который может встать во главе страны. Но нет сомнения, что были там — и рядом с ним, и в других, противоположных лагерях — люди с похожими качествами. И с экстрасенсорными способностями, и энергичные, и прозорливые. Но именно Ленин подходил на эту роль. Логика истории была такова, что, как писали потом многие, "если бы Ленина не было, его воссоздала бы история".
Нам сегодня кажется, что можно было бы истории выбрать кого-то другого на эту роль. Но так считали и соратники, и противники "вождя мирового пролетариата". И здесь мы подходим к другой очень интересной теме.
Временные циклы в истории России. Закономерности ее развития. Именно эти циклы вынесли Ленина на вершину власти.
Государство, которое он построил, кстати, несло в себе черты и его личности. Но он этим государством не очень дорожил, мечтая о мировой революции.
