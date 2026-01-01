https://ukraina.ru/20260101/1059518954.html

Украинская кухня: готовим пышную дрочёну

Из-за неблагозвучного названия это древнее славянское блюдо было несправедливо забыто. А ведь дрочёна – это отличный завтрак и заслуживающая внимания альтернатива омлету

2026-01-01T16:14

Дрочёна (а также драчёна, драчена, драченка) была популярна в украинской, русской и белорусской кухнях. Готовится она на основе яиц, замешанных на молоке или простокваше с крупой или мукой.Иногда в блюдо добавляли тертый картофель — получалась своеобразная картофельная запеканка.По плотности дрочёна напоминала пышный омлет, но иногда её готовили и поплотнее.Известно, что у дрочёны было ритуальное значение: с ней ходили на кладбище в дни поминовения. Такая традиция до сих пор сохранилась у православных христиан в некоторых частях России.Упоминание этого блюда можно встретить даже в стихах Сергея Есенина:Пахнет рыхлыми драчёнами;У порога в дёжке квас,Над печурками точёнымиТараканы лезут в паз.Для приготовления дрочёны вам понадобятся:- яйца — 3 штуки;- молоко — 50 мл;- сметана — 1 ст. ложка;- мука пшеничная — 1 ст. ложка;- сливочное масло, соль и начинка — по вкусу.Отделите белки от желтков, взбейте белки с солью до мягких пиков.Смешайте желтки, молоко, сметану и муку. Молоко и сметана должны быть жирными. Заменять их простоквашей, кефиром или йогуртом нельзя, иначе будет совсем другой вкус. Также сметана не должна быть кислой.Аккуратно вмешайте в массу с желтками взбитые белки и разложите её в ёмкости для запекания. Дно и стенки посуды предварительно нужно смазать сливочным маслом.Если вы хотите сделать дрочёну с начинкой, то сначала нужно выложить часть массы, затем начинку, а затем оставшуюся смесь. Начинка может быть любой — от мяса и овощей до ягод и фруктов.Ставим формы в предварительно разогретую до 180 градусов духовку. Запекаем до золотистой корочки. Сверху поливаем растопленное сливочное масло и подаём к столу.Приятного аппетита!

