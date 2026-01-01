Украинская кухня: готовим пышную дрочёну
Из-за неблагозвучного названия это древнее славянское блюдо было несправедливо забыто. А ведь дрочёна – это отличный завтрак и заслуживающая внимания альтернатива омлету
Дрочёна (а также драчёна, драчена, драченка) была популярна в украинской, русской и белорусской кухнях. Готовится она на основе яиц, замешанных на молоке или простокваше с крупой или мукой.
Иногда в блюдо добавляли тертый картофель — получалась своеобразная картофельная запеканка.
По плотности дрочёна напоминала пышный омлет, но иногда её готовили и поплотнее.
Известно, что у дрочёны было ритуальное значение: с ней ходили на кладбище в дни поминовения. Такая традиция до сих пор сохранилась у православных христиан в некоторых частях России.
Упоминание этого блюда можно встретить даже в стихах Сергея Есенина:
Пахнет рыхлыми драчёнами;
У порога в дёжке квас,
Над печурками точёными
Тараканы лезут в паз.
Для приготовления дрочёны вам понадобятся:
- яйца — 3 штуки;
- молоко — 50 мл;
- сметана — 1 ст. ложка;
- мука пшеничная — 1 ст. ложка;
- сливочное масло, соль и начинка — по вкусу.
Отделите белки от желтков, взбейте белки с солью до мягких пиков.
Смешайте желтки, молоко, сметану и муку. Молоко и сметана должны быть жирными. Заменять их простоквашей, кефиром или йогуртом нельзя, иначе будет совсем другой вкус. Также сметана не должна быть кислой.
Аккуратно вмешайте в массу с желтками взбитые белки и разложите её в ёмкости для запекания. Дно и стенки посуды предварительно нужно смазать сливочным маслом.
Если вы хотите сделать дрочёну с начинкой, то сначала нужно выложить часть массы, затем начинку, а затем оставшуюся смесь. Начинка может быть любой — от мяса и овощей до ягод и фруктов.
Ставим формы в предварительно разогретую до 180 градусов духовку. Запекаем до золотистой корочки. Сверху поливаем растопленное сливочное масло и подаём к столу.
Приятного аппетита!
