Зеленский высказался о Путине, уходе из власти и выводе ВСУ из Донбасса - 30.12.2025
Зеленский высказался о Путине, уходе из власти и выводе ВСУ из Донбасса
Зеленский высказался о Путине, уходе из власти и выводе ВСУ из Донбасса - 30.12.2025 Украина.ру
Зеленский высказался о Путине, уходе из власти и выводе ВСУ из Донбасса
Владимир Зеленский после встречи с президентом США Дональдом Трампом высказался о своём возможном уходе из власти, выводе ВСУ с территории Донбасса и отношении к нему президента России Владимира Путина в интервью телеканалу Fox News. Об этом 30 декабря сообщает РИА Новости
2025-12-30T04:05
2025-12-30T04:10
Комментируя ситуацию на Украине Зеленский пообещал, что уйдет из власти после завершения конфликта с Россией."Да", — сказал Зеленский в ответ на утверждение журналиста телеканала о таком развитии событий.По словам Зеленского, он понимает недоверие к нему со стороны президента РФ Владимира Путина."Он не доверяет мне. Это понятно", — сказал Зеленский.Он также заявил, что законодательство Украины не позволяет вывести ВСУ из подконтрольной Киеву части ДНР."Мы не можем просто так вывести войска. Это противоречит нашим законам", — сказал Зеленский.Ранее глава киевского режима допустил отвод украинских войск с этих территорий, чего от Киева требуют США и Россия, но потребовал "зеркального" отвода российских сил.Владимир Зеленский также выступил с заявлением, в котором оценил возможные последствия ухода украинских вооруженных формирований с территории Донбасса.
Украина.ру
Новости
Зеленский высказался о Путине, уходе из власти и выводе ВСУ из Донбасса

04:05 30.12.2025 (обновлено: 04:10 30.12.2025)
 
© APВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© AP
Владимир Зеленский после встречи с президентом США Дональдом Трампом высказался о своём возможном уходе из власти, выводе ВСУ с территории Донбасса и отношении к нему президента России Владимира Путина в интервью телеканалу Fox News. Об этом 30 декабря сообщает РИА Новости
Комментируя ситуацию на Украине Зеленский пообещал, что уйдет из власти после завершения конфликта с Россией.
"Да", — сказал Зеленский в ответ на утверждение журналиста телеканала о таком развитии событий.
По словам Зеленского, он понимает недоверие к нему со стороны президента РФ Владимира Путина.
"Он не доверяет мне. Это понятно", — сказал Зеленский.
Он также заявил, что законодательство Украины не позволяет вывести ВСУ из подконтрольной Киеву части ДНР.
"Мы не можем просто так вывести войска. Это противоречит нашим законам", — сказал Зеленский.
Ранее глава киевского режима допустил отвод украинских войск с этих территорий, чего от Киева требуют США и Россия, но потребовал "зеркального" отвода российских сил.
Владимир Зеленский также выступил с заявлением, в котором оценил возможные последствия ухода украинских вооруженных формирований с территории Донбасса.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
