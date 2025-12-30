https://ukraina.ru/20251230/zelenskiy-vyskazalsya-o-putine-ukhode-iz-vlasti-i-vyvode-vsu-iz-donbassa-1073814149.html

Зеленский высказался о Путине, уходе из власти и выводе ВСУ из Донбасса

Владимир Зеленский после встречи с президентом США Дональдом Трампом высказался о своём возможном уходе из власти, выводе ВСУ с территории Донбасса и отношении к нему президента России Владимира Путина в интервью телеканалу Fox News. Об этом 30 декабря сообщает РИА Новости

2025-12-30T04:05

Комментируя ситуацию на Украине Зеленский пообещал, что уйдет из власти после завершения конфликта с Россией."Да", — сказал Зеленский в ответ на утверждение журналиста телеканала о таком развитии событий.По словам Зеленского, он понимает недоверие к нему со стороны президента РФ Владимира Путина."Он не доверяет мне. Это понятно", — сказал Зеленский.Он также заявил, что законодательство Украины не позволяет вывести ВСУ из подконтрольной Киеву части ДНР."Мы не можем просто так вывести войска. Это противоречит нашим законам", — сказал Зеленский.Ранее глава киевского режима допустил отвод украинских войск с этих территорий, чего от Киева требуют США и Россия, но потребовал "зеркального" отвода российских сил.Владимир Зеленский также выступил с заявлением, в котором оценил возможные последствия ухода украинских вооруженных формирований с территории Донбасса.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

