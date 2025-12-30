https://ukraina.ru/20251230/zelenskiy-vyskazalsya-o-putine-ukhode-iz-vlasti-i-vyvode-vsu-iz-donbassa-1073814149.html
Зеленский высказался о Путине, уходе из власти и выводе ВСУ из Донбасса
Зеленский высказался о Путине, уходе из власти и выводе ВСУ из Донбасса - 30.12.2025 Украина.ру
Зеленский высказался о Путине, уходе из власти и выводе ВСУ из Донбасса
Владимир Зеленский после встречи с президентом США Дональдом Трампом высказался о своём возможном уходе из власти, выводе ВСУ с территории Донбасса и отношении к нему президента России Владимира Путина в интервью телеканалу Fox News. Об этом 30 декабря сообщает РИА Новости
2025-12-30T04:05
2025-12-30T04:05
2025-12-30T04:10
новости
украина.ру
владимир зеленский
украина
вооруженные силы украины
донбасс
россия
владимир путин
fox news
война на украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/1e/1073814027_0:216:600:554_1920x0_80_0_0_35c7e1394010b10d77657ab55e2203a9.jpg
Комментируя ситуацию на Украине Зеленский пообещал, что уйдет из власти после завершения конфликта с Россией."Да", — сказал Зеленский в ответ на утверждение журналиста телеканала о таком развитии событий.По словам Зеленского, он понимает недоверие к нему со стороны президента РФ Владимира Путина."Он не доверяет мне. Это понятно", — сказал Зеленский.Он также заявил, что законодательство Украины не позволяет вывести ВСУ из подконтрольной Киеву части ДНР."Мы не можем просто так вывести войска. Это противоречит нашим законам", — сказал Зеленский.Ранее глава киевского режима допустил отвод украинских войск с этих территорий, чего от Киева требуют США и Россия, но потребовал "зеркального" отвода российских сил.Владимир Зеленский также выступил с заявлением, в котором оценил возможные последствия ухода украинских вооруженных формирований с территории Донбасса.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
украина
донбасс
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/1e/1073814027_0:160:600:610_1920x0_80_0_0_75523eba36805ea650f156d6d3ab12d5.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина.ру, владимир зеленский, украина, вооруженные силы украины, донбасс, россия, владимир путин, fox news, война на украине, чем закончится война на украине, сво, выборы на украине
Новости, Украина.ру, Владимир Зеленский, Украина, Вооруженные силы Украины, Донбасс, Россия, Владимир Путин, Fox News, война на Украине, чем закончится война на Украине, СВО, выборы на Украине
Зеленский высказался о Путине, уходе из власти и выводе ВСУ из Донбасса
04:05 30.12.2025 (обновлено: 04:10 30.12.2025)
Владимир Зеленский после встречи с президентом США Дональдом Трампом высказался о своём возможном уходе из власти, выводе ВСУ с территории Донбасса и отношении к нему президента России Владимира Путина в интервью телеканалу Fox News. Об этом 30 декабря сообщает РИА Новости
Комментируя ситуацию на Украине Зеленский пообещал, что уйдет из власти после завершения конфликта с Россией.
"Да", — сказал Зеленский в ответ на утверждение журналиста телеканала о таком развитии событий.
По словам Зеленского, он понимает недоверие к нему со стороны президента РФ Владимира Путина.
"Он не доверяет мне. Это понятно", — сказал Зеленский.
Он также заявил, что законодательство Украины не позволяет вывести ВСУ из подконтрольной Киеву части ДНР.
"Мы не можем просто так вывести войска. Это противоречит нашим законам", — сказал Зеленский.
Ранее глава киевского режима допустил отвод украинских войск с этих территорий, чего от Киева требуют США и Россия, но потребовал "зеркального" отвода российских сил.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.