Трампу стоит напомнить Зеленскому об отсутствии возможностей, считают в США - 30.12.2025
Трампу стоит напомнить Зеленскому об отсутствии возможностей, считают в США
Трампу стоит напомнить Зеленскому об отсутствии возможностей, считают в США - 30.12.2025 Украина.ру
Трампу стоит напомнить Зеленскому об отсутствии возможностей, считают в США
Владимир Зеленский не может диктовать условия в нынешней ситуации и президенту США Дональду Трампу следует напомнить об этом киевскому политику. К такому выводу пришёл журнал The American Conservative
2025-12-30T14:06
2025-12-30T14:06
Трампу в феврале уже указывал Зеленскому, что у киевского режима "нет нужных карт", напомнил журнал The American Conservative. По его мнению, и сейчас президенту США следует сделать то же самое. По мнению издания, не в интересах США предоставлять Киеву большие гарантии безопасности, так как это вызовет "геополитическую головную боль" у Вашингтона. Тем временем Кремль заявил о вынужденном пересмотре своей переговорной позиции по украинскому урегулированию после инцидента 29 декабря с атакой резиденции президента России украинскими БПЛА, что было названо актом государственного терроризма. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с Трампом подтвердил намерение сохранять работу по поиску мирного решения, заявив о необходимости переоценки ранее достигнутых договорённостей.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Обещание с большим "но": Зеленский готов уйти только с одним условием. Хроника событий на утро 30 декабряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Трампу стоит напомнить Зеленскому об отсутствии возможностей, считают в США

14:06 30.12.2025
 
© ФотоТрамп и Зеленский в Белом доме
Трамп и Зеленский в Белом доме - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© Фото
Владимир Зеленский не может диктовать условия в нынешней ситуации и президенту США Дональду Трампу следует напомнить об этом киевскому политику. К такому выводу пришёл журнал The American Conservative
Трампу в феврале уже указывал Зеленскому, что у киевского режима "нет нужных карт", напомнил журнал The American Conservative. По его мнению, и сейчас президенту США следует сделать то же самое.
По мнению издания, не в интересах США предоставлять Киеву большие гарантии безопасности, так как это вызовет "геополитическую головную боль" у Вашингтона.
Тем временем Кремль заявил о вынужденном пересмотре своей переговорной позиции по украинскому урегулированию после инцидента 29 декабря с атакой резиденции президента России украинскими БПЛА, что было названо актом государственного терроризма.
Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с Трампом подтвердил намерение сохранять работу по поиску мирного решения, заявив о необходимости переоценки ранее достигнутых договорённостей.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Обещание с большим "но": Зеленский готов уйти только с одним условием. Хроника событий на утро 30 декабря
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
