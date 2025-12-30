https://ukraina.ru/20251230/trampu-stoit-napomnit-zelenskomu-ob-otsutstvii-vozmozhnostey-schitayut-v-ssha-1073824997.html

Трампу стоит напомнить Зеленскому об отсутствии возможностей, считают в США

Трампу стоит напомнить Зеленскому об отсутствии возможностей, считают в США - 30.12.2025

Трампу стоит напомнить Зеленскому об отсутствии возможностей, считают в США

Владимир Зеленский не может диктовать условия в нынешней ситуации и президенту США Дональду Трампу следует напомнить об этом киевскому политику. К такому выводу пришёл журнал The American Conservative

Трампу в феврале уже указывал Зеленскому, что у киевского режима "нет нужных карт", напомнил журнал The American Conservative. По его мнению, и сейчас президенту США следует сделать то же самое. По мнению издания, не в интересах США предоставлять Киеву большие гарантии безопасности, так как это вызовет "геополитическую головную боль" у Вашингтона. Тем временем Кремль заявил о вынужденном пересмотре своей переговорной позиции по украинскому урегулированию после инцидента 29 декабря с атакой резиденции президента России украинскими БПЛА, что было названо актом государственного терроризма. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с Трампом подтвердил намерение сохранять работу по поиску мирного решения, заявив о необходимости переоценки ранее достигнутых договорённостей.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Обещание с большим "но": Зеленский готов уйти только с одним условием. Хроника событий на утро 30 декабряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

