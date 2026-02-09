Почему Запад нацелился на Белоруссию и чем закончится энергетическая катастрофа на Украине — Дудчак - 09.02.2026 Украина.ру
https://ukraina.ru/20260209/pochemu-zapad-natselilsya-na-belorussiyu-i-chem-zakonchitsya-energeticheskaya-katastrofa-na-ukraine--dudchak-1075437371.html
Почему Запад нацелился на Белоруссию и чем закончится энергетическая катастрофа на Украине — Дудчак
Почему Запад нацелился на Белоруссию и чем закончится энергетическая катастрофа на Украине — Дудчак - 09.02.2026 Украина.ру
Почему Запад нацелился на Белоруссию и чем закончится энергетическая катастрофа на Украине — Дудчак
Эксперт Института стран СНГ Александр Дудчак в эфире Украина.ру рассказал об информационном давлении Запада на Белоруссию, а также о причинах отказа Индии от... Украина.ру, 09.02.2026
2026-02-09T19:23
2026-02-09T19:23
Эксперт Института стран СНГ Александр Дудчак в эфире Украина.ру рассказал об информационном давлении Запада на Белоруссию, а также о причинах отказа Индии от закупок нефти из России и об энергетическом коллапсе на Украине:00:22 – Интересы Запада в Белоруссии;03:09 – Почему Индия перестаёт закупать нефть из России?07:17 – Глобальные экономические цели Трампа и его политика при создании многополярного мира;11:12 – О ситуации в Иране;13:27 – Энергетический кризис на Украине;16:27 – О покушении на генерал-лейтенанта Алексеева и терроризме во время переговоров. ТГ-канал Александра Дудчака: t.me/AlexDudchakУкраина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ruНаш сайт: ukraina.ru
Эксперт Института стран СНГ Александр Дудчак в эфире Украина.ру рассказал об информационном давлении Запада на Белоруссию, а также о причинах отказа Индии от закупок нефти из России и об энергетическом коллапсе на Украине:

00:22 – Интересы Запада в Белоруссии;
03:09 – Почему Индия перестаёт закупать нефть из России?
07:17 – Глобальные экономические цели Трампа и его политика при создании многополярного мира;
11:12 – О ситуации в Иране;
13:27 – Энергетический кризис на Украине;
16:27 – О покушении на генерал-лейтенанта Алексеева и терроризме во время переговоров.

ТГ-канал Александра Дудчака: t.me/AlexDudchak

Украина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ru

Наш сайт: ukraina.ru
