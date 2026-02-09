https://ukraina.ru/20260209/pochemu-zapad-natselilsya-na-belorussiyu-i-chem-zakonchitsya-energeticheskaya-katastrofa-na-ukraine--dudchak-1075437371.html

Почему Запад нацелился на Белоруссию и чем закончится энергетическая катастрофа на Украине — Дудчак

Почему Запад нацелился на Белоруссию и чем закончится энергетическая катастрофа на Украине — Дудчак - 09.02.2026 Украина.ру

Почему Запад нацелился на Белоруссию и чем закончится энергетическая катастрофа на Украине — Дудчак

Эксперт Института стран СНГ Александр Дудчак в эфире Украина.ру рассказал об информационном давлении Запада на Белоруссию, а также о причинах отказа Индии от... Украина.ру, 09.02.2026

2026-02-09T19:23

2026-02-09T19:23

2026-02-09T19:23

видео

белоруссия

новости

украина

запад

александр дудчак

дональд трамп

снг

украина.ру

нефть

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/09/1075437245_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_add31c690a47069a769486e4f887bdff.jpg

Эксперт Института стран СНГ Александр Дудчак в эфире Украина.ру рассказал об информационном давлении Запада на Белоруссию, а также о причинах отказа Индии от закупок нефти из России и об энергетическом коллапсе на Украине:00:22 – Интересы Запада в Белоруссии;03:09 – Почему Индия перестаёт закупать нефть из России?07:17 – Глобальные экономические цели Трампа и его политика при создании многополярного мира;11:12 – О ситуации в Иране;13:27 – Энергетический кризис на Украине;16:27 – О покушении на генерал-лейтенанта Алексеева и терроризме во время переговоров. ТГ-канал Александра Дудчака: t.me/AlexDudchakУкраина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ruНаш сайт: ukraina.ru

белоруссия

украина

запад

иран

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, белоруссия, новости, украина, запад, александр дудчак, дональд трамп, снг, украина.ру, нефть, энергетический кризис, энергосистема украины, энергетические ресурсы украины, иран, покушение, сша, многополярный мир, союзное государство, видео