"Европа — проклятое место": политолог Каргин о философии новой американской изоляции
Обсуждение возможного возврата США к доктрине Монро требует понимания ее исторического контекста. Современные трактовки часто упрощают суть этой внешнеполитической концепции. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт по Ближнему Востоку, политолог Александр Каргин
Ранее Дональд Трамп предложил реформирования формата G7, предложив создать вместо него "Большую пятерку" (G5) в новом составе. Согласно информации издания Politico, со ссылкой на источник в Белом доме, в обновлённую группу должны войти США, Китай, Россия, Индия и Япония.Примечательно, что в нынешний состав G7 входят четыре европейские державы — Германия, Великобритания, Франция и Италия, тогда как в проектируемом формате G5 представительство Европы полностью отсутствует.Комментируя возможное пренебрежение Трампа к Европе, политолог согласился с этой оценкой. "Да. Трампу абсолютно наплевать на Европу. И он, не стесняясь, вытирает об нее ноги", — заявил Каргин.Отвечая на вопрос журналиста, политолог напомнил суть классической доктрины XIX века. "Но если взять классическую доктрину Монро, разработанную в XIX веке, она была не про то, что Америка должна отовсюду уйти", — пояснил Каргин.Он отметил, что другие регионы тогда не представляли ключевого интереса для США. "Ближний Восток тогда не был регионом, который кого-то интересовал", — сказал эксперт.Что касается Китая, доктрина Монро не исключала взаимодействия США с ним. Американцы, помимо британцев, тоже косвенно принимали участие в опиумных войнах, напомнил политолог."В общем, доктрина Монро про то, что Европа — это проклятое место, от которого Америке нужно отстраниться. <...> Соответственно, необходимо заниматься прежде всего теми странами, которые их окружают, и выстраивать отношения с теми государствами, с которыми есть перспективы, в том числе с Россией", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Александр Каргин: Ближний Восток ждет эскалация — США сделают все, чтобы выбить Ирану "зубы" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты международных отношений — в интервью Майкл Бом: Встреча России, Украины и США в Абу-Даби вряд ли принесет скорый компромисс.
