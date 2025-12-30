https://ukraina.ru/20251230/obeschanie-s-bolshim-no-zelenskiy-gotov-uyti-tolko-s-odnim-usloviem-khronika-sobytiy-na-utro-30-1073815987.html

Обещание с большим "но": Зеленский готов уйти только с одним условием. Хроника событий на утро 30 декабря

Обещание с большим "но": Зеленский готов уйти только с одним условием. Хроника событий на утро 30 декабря

Покинуть украинскую власть Владимир Зеленский готов, но "только при одном условии". Легитимный мандат для мира в Киеве возможен только после честных выборов. Киев ставит под сомнение слова президента США Дональда Трампа, требуя от Конгресса юридических гарантий

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/0e/1073105614_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_5417d2937db672076630ed4e0bef2fb3.jpg

Зеленский вновь отказался вывести войска из Донбасса, однако пообещал уйти после завершения войныГлава киевского режима Владимир Зеленский подтвердил, что не намерен отводить войска с территории Донбасса. "Мы не можем просто так вывести войска. Это противоречит нашим законам", — заявил он в интервью телеканалу Fox News после встречи с американским президентом Дональдом Трампом. Ранее украинский политик допускал возможность отвода подконтрольных Киеву сил с части территории Донецкой Народной Республики (ДНР) — одного из ключевых требований как со стороны России, так и со стороны администрации США. Однако он настаивал на "зеркальном" отводе российских войск. Одновременно с этим Зеленский заявил о своём уходе из власти по окончании полномасштабного конфликта. В интервью телеканалу Fox News, отвечая на прямой вопрос журналиста, он подтвердил, что покинет пост после завершения войны. "Да", — сказал Зеленский. Срок президентских полномочий Зеленского истёк 20 мая 2024 года, но выборы, которые должны были состояться 31 марта 2024 года, были отменены "из-за военного положения и всеобщей мобилизации". Киев настаивает, что действующий глава государства остаётся законным до момента избрания нового президента. В начале декабря, после давления со стороны президента США Дональда Трампа, Зеленский заявил о поручении Верховной Раде разработать законопроект о выборах, предусматривающий голосование в срок от 60 до 90 дней. В то же время Зеленский, несмотря на заверения Дональда Трампа, настаивает на юридически обязывающих гарантиях безопасности со стороны Соединённых Штатов. В интервью телеканалу Fox News после встречи с американским лидером он заявил, что одного решения президента США ему недостаточно. "Мы уважаем президента Трампа. И его решение влиятельно. Но, конечно, нам нужен Конгресс для этого. Возможно, сенат или конгресс. Мы хотим, чтобы эти гарантии безопасности были юридически обязывающими", — сказал Зеленский. Встреча украинского политика с Трампом состоялась в воскресенье в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. По итогам переговоров Зеленский утверждал, что гарантии безопасности между США и Украиной согласованы на 100%, однако подробности документа не раскрывались. Ранее Трамп заявлял, что основную часть гарантий для Киева должна взять на себя Европа, однако США "точно помогут". После двусторонней встречи Трамп и Зеленский провели телефонный разговор с европейскими лидерами. Кроме того, как сообщил сам Трамп, до встречи с украинским коллегой он провёл "хороший и очень продуктивный" телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.Москва настаивает: мирный мандат для Киева возможен только после честных выборов с участием украинцев из РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что легитимный мандат для заключения мира у киевских властей может появиться только после проведения честных выборов. В интервью агентству "РИА Новости" глава МИД РФ подчеркнул, что Москва видит сближение позиций с Вашингтоном по этому вопросу. "Мы видим, что Вашингтон придерживается точки зрения, которая схожа с российской насчет необходимости выборов на Украине в свете истечения полномочий Зеленского", — сказал Лавров. Он также выдвинул ряд ключевых условий для такого голосования. По словам министра, многочисленные украинцы, проживающие на территории России, должны получить право голоса. Кроме того, организация выборов не должна использоваться как предлог для временного прекращения огня с целью перевооружения Вооружённых сил Украины. Фундаментальным требованием Лавров назвал признание Киевом и его западными покровителями новых территориальных реалий. "Киев и его западные покровители должны признать территориальные реалии после вхождения Крыма и 4 новых регионов в состав России", — заявил глава российского внешнеполитического ведомства. В том же интервью Лавров заявил, что предоставляет Соединённым Штатам не менее года для ответа на инициативу президента Владимира Путина по вопросу договора СНВ-III. Москва ждёт, когда Вашингтон даст ответ на предложение соблюдать ограничения по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) ещё как минимум год после его истечения 5 февраля 2026 года. "Давайте не будем опережать события", — сказал Лавров, подчеркнув, что пока договор продолжает действовать, "логично дать возможность американской стороне завершить всестороннее рассмотрение инициативы" российского президента. Министр иностранных дел отметил, что "внятного ответа" из Вашингтона ожидает не только Россия, но и другие государства. "Меня это очень разозлило": Трамп раскритиковал Киев за атаку на резиденцию ПутинаКремль заявил о вынужденном пересмотре своей переговорной позиции по украинскому урегулированию после инцидента, который был расценён как акт государственного терроризма. Поводом стало ночное нападение на официальную резиденцию президента России в Новгородской области. Как ранее сообщил Сергей Лавров, в ночь на 29 декабря украинская сторона предприняла попытку террористической атаки, использовав более 90 беспилотников. Российские системы ПВО отразили удар, повреждений объектов и пострадавших нет. Министр подчеркнул, что это произошло на фоне активных переговоров между Москвой и Вашингтоном. Помощник президента Юрий Ушаков уточнил, что Владимир Путин предельно ясно довёл эту мысль до президента США в ходе телефонного разговора. Российский лидер подтвердил намерение сохранять работу по поиску мирного решения, но заявил о необходимости переоценки ранее достигнутых договорённостей. "Естественно, по целому ряду достигнутых на предыдущем этапе договоренностей и наметившихся развязок позиция России будет пересмотрена", — заявил Ушаков, пояснив, что это прямое следствие акта терроризма, организованного Киевом. Дональд Трамп публично осудил попытку атаки украинских беспилотников на государственную резиденцию российского лидера. Комментируя инцидент, он заявил, что подобные действия были бы "слишком плохим" развитием событий.Трамп подчеркнул, что действия Украины его "очень разозлили", и назвал текущий момент "неподходящим временем" для подобных шагов. По его словам, сейчас идёт активный переговорный процесс.Между тем зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев обвинил главу киевского режима в попытке срыва мирного процесса и предупредил о последствиях. Об этом написали российские СМИ со ссылкой на соцсети политика. Он не назвал Зеленского по имени, обозначив его в публикации как "вонючий киевский ублюдок". По оценке Медведева, Зеленский пытается сорвать разрешение конфликта на Украине."Он хочет войны... Ему теперь придется прятаться до конца своей никчемной жизни", — добавил зампред Совбеза.Фронтовая сводка Тем временем военкор Евгений Лисицын опубликовал фронтовую сводку, проинформировав о ходе дел на нескольких из направлений СВО. На Купянском направлении ситуация остаётся крайне сложной. Подразделения ВС РФ удерживают частичный контроль над городом, в то время как противник пытается расширить своё присутствие в городской застройке, неся при этом серьёзные потери от российской авиации и артиллерии. Операции по блокированию и ликвидации окружённых формирований ВСУ продолжаются.На Запорожское направлении идут ожесточённые бои в районе Приморского. Российские войска расширили зону контроля западнее Степногорска и продвинулись вдоль трассы в сторону Веселянки. В результате этого наступления передовые подразделения ВС РФ находятся примерно в 15 километрах от южной окраины города Запорожье.На Северском направлении продолжаются бои в районе Резниковки, населённый пункт Диброва освобождён. Продвижение на открытой местности создаёт угрозу снабжению украинских группировок в Озёрном и Закотном.На Красноармейское направлении российские войска усиливают давление к северу от Димитрова и Родинского, ведя бои за опорные пункты и продвигаясь к основной линии обороны ВСУ.На Гуляйпольское направлении завершается зачистка прилегающих к городу территорий и подвалов. Южнее предстоит ликвидация "кармана" для дальнейшего развития наступления на Орехов. Контратака ВСУ в районе Варваровки была отражена с уничтожением техники, есть пленные.На Константиновское направлении идут встречные бои в самом городе и позиционные сражения на флангах. На Краснолиманское направлении боевые действия идут на восточной и северной окраинах Красного Лимана, в районах Яровой и Дробышево без существенных изменений линии фронта.Задача России – добиваться целей СВО. Чем больше там хаоса и смены одних президентов на других с еще меньшей легитимностью, тем лучше для нас. Подробнее — в материале Александр Дюков: Украина после покушения на Путина получит и ужесточение позиции России, и военный ответ.

