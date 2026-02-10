https://ukraina.ru/20260210/tramp-khochet-vytesnit-konkurentov-kargin-o-borbe-ssha-s-rastuschim-vliyaniem-globalnogo-yuga-1075443612.html

Трамп хочет вытеснить конкурентов: Каргин о борьбе США с растущим влиянием Глобального Юга

Трамп хочет вытеснить конкурентов: Каргин о борьбе США с растущим влиянием Глобального Юга - 10.02.2026 Украина.ру

Трамп хочет вытеснить конкурентов: Каргин о борьбе США с растущим влиянием Глобального Юга

Новая инициатива Вашингтона по формированию G5 напрямую нацелена на ослабление альтернативных центров силы. Главным геополитическим конкурентом в этой схеме выступает расширяющийся и влиятельный блок развивающихся стран. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт по Ближнему Востоку, политолог Александр Каргин

2026-02-10T04:00

2026-02-10T04:00

2026-02-10T04:00

новости

сша

иран

ближний восток

дональд трамп

александр каргин

украина.ру

брикс

politico

g7

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/0e/1074266745_204:24:1094:525_1920x0_80_0_0_7d734c9b17252eb265e8ac56341a6430.jpg

Американский лидер Дональд Трамп рассматривает возможность замены нынешнего формата G7 на новый — "Большую пятерку" (G5). Согласно данным издания Politico, в обновлённую группу могут войти США, Китай, Россия, Индия и Япония.По информации источников в администрации Белого дома, именно эти пять держав рассматриваются как ключевые мировые игроки, способные совместно реагировать на глобальные вызовы. При этом в предлагаемом составе G5 полностью отсутствуют европейцы, тогда как в нынешнюю G7 входят четыре европейские страны — Германия, Великобритания, Франция и Италия.Отвечая на вопрос журналиста о том, не пытается ли Трамп своей инициативой "подвинуть" БРИКС, политолог согласился. "Да, так и есть. Потому что США в БРИКС точно не вступят", — заявил Каргин.Эксперт описал текущую фрагментированную реальность мирового порядка. "Одновременно тут есть некая реальность, согласно которой, с одной стороны, есть Глобальный Юг, с другой — он не един", — сказал Каргин."Как и западная цивилизация тоже абсолютно не едина: есть раскол между Европой и Америкой", — добавил политолог, поясняя контекст инициативы."Поэтому Трамп пытается создать структуру с объединением перспективных стран, которые не только будут править миром, но и предоставят разные мировые цивилизации", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Александр Каргин: Ближний Восток ждет эскалация — США сделают все, чтобы выбить Ирану "зубы" на сайте Украина.ру.О том, как миротворческая риторика Трампа по Украине и Ирану связана с публикацией "файлов Эпштейна" — в материале "Секретный пакт по Украине и импровизация по Ирану. Владимир Васильев о тайных смыслах миролюбия Трампа" на сайте Украина.ру.

сша

иран

ближний восток

европа

германия

великобритания

франция

италия

китай

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, иран, ближний восток, дональд трамп, александр каргин, украина.ру, брикс, politico, g7, европа, геополитика, международные отношения, германия, великобритания, франция, италия, китай, главные новости, украина.ру дзен