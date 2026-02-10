Трамп хочет вытеснить конкурентов: Каргин о борьбе США с растущим влиянием Глобального Юга - 10.02.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260210/tramp-khochet-vytesnit-konkurentov-kargin-o-borbe-ssha-s-rastuschim-vliyaniem-globalnogo-yuga-1075443612.html
Трамп хочет вытеснить конкурентов: Каргин о борьбе США с растущим влиянием Глобального Юга
Трамп хочет вытеснить конкурентов: Каргин о борьбе США с растущим влиянием Глобального Юга - 10.02.2026 Украина.ру
Трамп хочет вытеснить конкурентов: Каргин о борьбе США с растущим влиянием Глобального Юга
Новая инициатива Вашингтона по формированию G5 напрямую нацелена на ослабление альтернативных центров силы. Главным геополитическим конкурентом в этой схеме выступает расширяющийся и влиятельный блок развивающихся стран. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт по Ближнему Востоку, политолог Александр Каргин
2026-02-10T04:00
2026-02-10T04:00
новости
сша
иран
ближний восток
дональд трамп
александр каргин
украина.ру
брикс
politico
g7
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/0e/1074266745_204:24:1094:525_1920x0_80_0_0_7d734c9b17252eb265e8ac56341a6430.jpg
Американский лидер Дональд Трамп рассматривает возможность замены нынешнего формата G7 на новый — "Большую пятерку" (G5). Согласно данным издания Politico, в обновлённую группу могут войти США, Китай, Россия, Индия и Япония.По информации источников в администрации Белого дома, именно эти пять держав рассматриваются как ключевые мировые игроки, способные совместно реагировать на глобальные вызовы. При этом в предлагаемом составе G5 полностью отсутствуют европейцы, тогда как в нынешнюю G7 входят четыре европейские страны — Германия, Великобритания, Франция и Италия.Отвечая на вопрос журналиста о том, не пытается ли Трамп своей инициативой "подвинуть" БРИКС, политолог согласился. "Да, так и есть. Потому что США в БРИКС точно не вступят", — заявил Каргин.Эксперт описал текущую фрагментированную реальность мирового порядка. "Одновременно тут есть некая реальность, согласно которой, с одной стороны, есть Глобальный Юг, с другой — он не един", — сказал Каргин."Как и западная цивилизация тоже абсолютно не едина: есть раскол между Европой и Америкой", — добавил политолог, поясняя контекст инициативы."Поэтому Трамп пытается создать структуру с объединением перспективных стран, которые не только будут править миром, но и предоставят разные мировые цивилизации", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Александр Каргин: Ближний Восток ждет эскалация — США сделают все, чтобы выбить Ирану "зубы" на сайте Украина.ру.О том, как миротворческая риторика Трампа по Украине и Ирану связана с публикацией "файлов Эпштейна" — в материале "Секретный пакт по Украине и импровизация по Ирану. Владимир Васильев о тайных смыслах миролюбия Трампа" на сайте Украина.ру.
сша
иран
ближний восток
европа
германия
великобритания
франция
италия
китай
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/0e/1074266745_56:0:1193:853_1920x0_80_0_0_c737cff39264092ebb1a24b8491a902b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, иран, ближний восток, дональд трамп, александр каргин, украина.ру, брикс, politico, g7, европа, геополитика, международные отношения, германия, великобритания, франция, италия, китай, главные новости, украина.ру дзен
Новости, США, Иран, Ближний Восток, Дональд Трамп, Александр Каргин, Украина.ру, БРИКС, Politico, G7, Европа, геополитика, международные отношения, Германия, Великобритания, Франция, Италия, Китай, Главные новости, Украина.ру Дзен

Трамп хочет вытеснить конкурентов: Каргин о борьбе США с растущим влиянием Глобального Юга

04:00 10.02.2026
 
© Фото : Public domain
- РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© Фото : Public domain
Читать в
ДзенTelegram
Новая инициатива Вашингтона по формированию G5 напрямую нацелена на ослабление альтернативных центров силы. Главным геополитическим конкурентом в этой схеме выступает расширяющийся и влиятельный блок развивающихся стран. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт по Ближнему Востоку, политолог Александр Каргин
Американский лидер Дональд Трамп рассматривает возможность замены нынешнего формата G7 на новый — "Большую пятерку" (G5). Согласно данным издания Politico, в обновлённую группу могут войти США, Китай, Россия, Индия и Япония.
По информации источников в администрации Белого дома, именно эти пять держав рассматриваются как ключевые мировые игроки, способные совместно реагировать на глобальные вызовы. При этом в предлагаемом составе G5 полностью отсутствуют европейцы, тогда как в нынешнюю G7 входят четыре европейские страны — Германия, Великобритания, Франция и Италия.
Отвечая на вопрос журналиста о том, не пытается ли Трамп своей инициативой "подвинуть" БРИКС, политолог согласился. "Да, так и есть. Потому что США в БРИКС точно не вступят", — заявил Каргин.
Эксперт описал текущую фрагментированную реальность мирового порядка. "Одновременно тут есть некая реальность, согласно которой, с одной стороны, есть Глобальный Юг, с другой — он не един", — сказал Каргин.
"Как и западная цивилизация тоже абсолютно не едина: есть раскол между Европой и Америкой", — добавил политолог, поясняя контекст инициативы.
"Поэтому Трамп пытается создать структуру с объединением перспективных стран, которые не только будут править миром, но и предоставят разные мировые цивилизации", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Анны Черкасовой "Александр Каргин: Ближний Восток ждет эскалация — США сделают все, чтобы выбить Ирану "зубы" на сайте Украина.ру.
О том, как миротворческая риторика Трампа по Украине и Ирану связана с публикацией "файлов Эпштейна" — в материале "Секретный пакт по Украине и импровизация по Ирану. Владимир Васильев о тайных смыслах миролюбия Трампа" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиСШАИранБлижний ВостокДональд ТрампАлександр КаргинУкраина.руБРИКСPoliticoG7Европагеополитикамеждународные отношенияГерманияВеликобританияФранцияИталияКитайГлавные новостиУкраина.ру Дзен
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
06:43Сергей Богачев: Пока США и Китай готовятся к новому столкновению, Россия создает для ВСУ большой котел
06:41Национальный интернет как глобальный тренд
06:20Резервы ВСУ "пропадают" в Купянске, ВС РФ продвигаются к Орехову: военкор про ситуацию на фронте
06:10"Их будут добивать" — историк Юрков объяснил логику новых атак по оставшимся энергоблокам Киева
06:06Энергетические войны: Россия строит АЭС в Европе, Индия пытается удовлетворить США в нефтяном вопросе
05:55"Мы продолжаем двигать фронт": военкор о том, как отключение "Старлинков" повлияло на ситуацию на фронте
05:46"Мы проигрываем войну". Эксперты и политики прогнозируют новую войну Украины с Россией
05:40"Трампу наплевать на Европу": Каргин объяснил, как США выталкивают Старый Свет с мировой арены
05:30"Мы могли бы погрузить Киев в полную тьму": Юрков об ограничениях на удары по энергетике Украины
05:20Болезненные порезы: военкор раскрыл, как освобождение Степановки раздергивает оборону ВСУ в ДНР
05:10Станкевич про удары по энергетике Украины: "Мы продолжим оказывать давление на ВСУ"
05:00"Эти кредиты уже никто не вернет": эксперт из Франции рассказал о финансовом крахе Украины
04:50"Поколение идиотов должно уйти": Моро — о необходимости смены элит во Франции для диалога с РФ
04:40"Танкисты этим пользуются": Разин о том, как непогода помогает ВС РФ "разбирать" опорники ВСУ
04:30"Град" серьезно давит на психику ВСУ: военкор объяснил, как сейчас применяются реактивные системы
04:25Сводка ночных ударов ВС РФ по целям на Украине на 4:00
04:20"Есть позитивная динамика": политолог Каргин прокомментировал переговоры в Абу-Даби
04:10"Европа — проклятое место": политолог Каргин о философии новой американской изоляции
04:00Трамп хочет вытеснить конкурентов: Каргин о борьбе США с растущим влиянием Глобального Юга
03:55"Доктор сказал в морг, значит в морг": в армии Украины выявили избыток тыловиков
Лента новостейМолния