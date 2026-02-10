https://ukraina.ru/20260210/est-pozitivnaya-dinamika-politolog-kargin-prokommentiroval-peregovory-v-abu-dabi-1075434115.html

"Есть позитивная динамика": политолог Каргин прокомментировал переговоры в Абу-Даби

"Есть позитивная динамика": политолог Каргин прокомментировал переговоры в Абу-Даби - 10.02.2026 Украина.ру

"Есть позитивная динамика": политолог Каргин прокомментировал переговоры в Абу-Даби

Стороны конфликта на Украине не приблизились к компромиссу в Абу-Даби, несмотря на некоторую позитивную динамику. Российской стороне выгодно поддерживать в администрации Трампа желание к ведению такого общения. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт по Ближнему Востоку, политолог Александр Каргин

Комментируя прошедшие в Абу-Даби российско-украинские переговоры и отвечая на вопрос о близости сторон к компромиссу, эксперт был категоричен. "Я думаю, что не близки. Глобально пока ничего не изменилось", — заявил Каргин.При этом он отметил позитивный сдвиг в сложившейся ситуации. "Но в целом есть позитивная динамика, связанная с тем, что диалог между Россией и США идет", — пояснил политолог.Каргин подчеркнул важность поддержания этого канала для России. "Нам выгодно поддерживать в администрации Трампа желание к ведению такого общения. Все остальное — белый шум", — констатировал он."В то же время России удобно занимать промежуточную, посредническую позицию между США и Китаем. Китай, с одной стороны, наш союзник, хотя периодически использует наши ресурсы в своих целях", — заключил собеседник Украина.ру.Полный текст материала Анны Черкасовой "Александр Каргин: Ближний Восток ждет эскалация — США сделают все, чтобы выбить Ирану "зубы" на сайте Украина.ру.Больше на тему переговоров — в интервью Майкл Бом: Встреча России, Украины и США в Абу-Даби вряд ли принесет скорый компромисс.

