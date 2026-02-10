"Есть позитивная динамика": политолог Каргин прокомментировал переговоры в Абу-Даби - 10.02.2026 Украина.ру
"Есть позитивная динамика": политолог Каргин прокомментировал переговоры в Абу-Даби
Стороны конфликта на Украине не приблизились к компромиссу в Абу-Даби, несмотря на некоторую позитивную динамику. Российской стороне выгодно поддерживать в администрации Трампа желание к ведению такого общения. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт по Ближнему Востоку, политолог Александр Каргин
2026-02-10T04:20
Комментируя прошедшие в Абу-Даби российско-украинские переговоры и отвечая на вопрос о близости сторон к компромиссу, эксперт был категоричен. "Я думаю, что не близки. Глобально пока ничего не изменилось", — заявил Каргин.При этом он отметил позитивный сдвиг в сложившейся ситуации. "Но в целом есть позитивная динамика, связанная с тем, что диалог между Россией и США идет", — пояснил политолог.Каргин подчеркнул важность поддержания этого канала для России. "Нам выгодно поддерживать в администрации Трампа желание к ведению такого общения. Все остальное — белый шум", — констатировал он."В то же время России удобно занимать промежуточную, посредническую позицию между США и Китаем. Китай, с одной стороны, наш союзник, хотя периодически использует наши ресурсы в своих целях", — заключил собеседник Украина.ру.Полный текст материала Анны Черкасовой "Александр Каргин: Ближний Восток ждет эскалация — США сделают все, чтобы выбить Ирану "зубы" на сайте Украина.ру.Больше на тему переговоров — в интервью Майкл Бом: Встреча России, Украины и США в Абу-Даби вряд ли принесет скорый компромисс.
"Есть позитивная динамика": политолог Каргин прокомментировал переговоры в Абу-Даби

04:20 10.02.2026
 
© РИА Новости . Кирилл Зыков / Перейти в фотобанкПереговоры представителей РФ, США и Украины в Абу-Даби
Стороны конфликта на Украине не приблизились к компромиссу в Абу-Даби, несмотря на некоторую позитивную динамику. Российской стороне выгодно поддерживать в администрации Трампа желание к ведению такого общения. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт по Ближнему Востоку, политолог Александр Каргин
Комментируя прошедшие в Абу-Даби российско-украинские переговоры и отвечая на вопрос о близости сторон к компромиссу, эксперт был категоричен. "Я думаю, что не близки. Глобально пока ничего не изменилось", — заявил Каргин.
При этом он отметил позитивный сдвиг в сложившейся ситуации. "Но в целом есть позитивная динамика, связанная с тем, что диалог между Россией и США идет", — пояснил политолог.
Каргин подчеркнул важность поддержания этого канала для России. "Нам выгодно поддерживать в администрации Трампа желание к ведению такого общения. Все остальное — белый шум", — констатировал он.
"В то же время России удобно занимать промежуточную, посредническую позицию между США и Китаем. Китай, с одной стороны, наш союзник, хотя периодически использует наши ресурсы в своих целях", — заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст материала Анны Черкасовой "Александр Каргин: Ближний Восток ждет эскалация — США сделают все, чтобы выбить Ирану "зубы" на сайте Украина.ру.
Больше на тему переговоров — в интервью Майкл Бом: Встреча России, Украины и США в Абу-Даби вряд ли принесет скорый компромисс.
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
