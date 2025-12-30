Новогодняя история от "Кащея". Тогда я будущую жену познакомил с родителями - 30.12.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251230/novogodnyaya-istoriya-ot-kascheya-togda-ya-buduschuyu-zhenu-poznakomil-s-roditelyami-1073824239.html
Новогодняя история от "Кащея". Тогда я будущую жену познакомил с родителями
Новогодняя история от "Кащея". Тогда я будущую жену познакомил с родителями - 30.12.2025 Украина.ру
Новогодняя история от "Кащея". Тогда я будущую жену познакомил с родителями
Военнослужащий с позывным "Кащей" вспоминает самый запоминающийся Новый год — 2016-й, проведенный в кругу семьи и с девушкой, с которой он только познакомил... Украина.ру, 30.12.2025
2025-12-30T11:40
2025-12-30T11:40
видео
сво
бойцы
семья
новый год
война
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/1e/1073823846_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_643b2c9f04d44432727300959f252988.png
Военнослужащий с позывным "Кащей" вспоминает самый запоминающийся Новый год — 2016-й, проведенный в кругу семьи и с девушкой, с которой он только познакомил родителей. Они поехали в город на главную елку, катались все вместе, и именно так началось их общение, которое переросло в крепкую семью.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/1e/1073823846_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_66de38d7e3e1854fd447d0210e4f892f.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, сво, бойцы, семья, новый год, война, видео
Видео, СВО, бойцы, Семья, Новый год, война

Новогодняя история от "Кащея". Тогда я будущую жену познакомил с родителями

11:40 30.12.2025
 
Читать в
ДзенTelegram
Военнослужащий с позывным "Кащей" вспоминает самый запоминающийся Новый год — 2016-й, проведенный в кругу семьи и с девушкой, с которой он только познакомил родителей. Они поехали в город на главную елку, катались все вместе, и именно так началось их общение, которое переросло в крепкую семью.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ВидеоСВОбойцыСемьяНовый годвойна
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:14Задержанный за подготовку теракта в Адыгее должен был поджечь елку в школе - ФСБ
16:46Лавров рассказал о террористической сущности группы, незаконно удерживающей власть в Киеве
16:39Украинский неонацист назвал "серыми ничтожествами" не желающих умирать за Зеленского
16:25Зеленского следует жестко наказать за атаку на резиденцию Путина - Володин
16:00Есаул Чернецов и "сакральные жертвы"
15:33Военный эксперт Влад Угольный: ВС РФ не разобьют ВСУ под Купянском, пока не форсируют Оскол гораздо южнее
15:29Кто стоит за атаками на резиденцию Путина
15:03Засечная черта. Годовщина обстрелов Белгорода
14:50ВС РФ выбили противника из Приморского
14:49Почему в других странах нет золотовалютных резервов, а ЗВР России оказались за рубежом - Голубовский
14:35Сумское направление: ВС РФ прорвали оборону ВСУ и проводят штурмы
14:31Люди пострадали из-за атаки БПЛА в Краснодаре
14:21Александр Дюков: Украина после покушения на Путина получит и ужесточение позиции России, и военный ответ
14:15Зеленский в бункере инкогнито и навсегда. Конец политического туризма в Киев
14:13Одесса останется без постоянного электроснабжения еще как минимум три недели
14:06Трампу стоит напомнить Зеленскому об отсутствии возможностей, считают в США
14:00Новогодняя история от фронтовика, отца Андрея. Звонок реаниматолога, постный стол и служба в храме
14:00Имя Чайковского убрали из названия украинской музыкальной академии
13:56Инсайды с переговоров Трампа и Зеленского. Есть повод для оптимизма
13:55Днепропетровское направление: ВС РФ вынуждают ВСУ отступать
Лента новостейМолния