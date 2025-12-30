https://ukraina.ru/20251230/novogodnyaya-istoriya-ot-kascheya-togda-ya-buduschuyu-zhenu-poznakomil-s-roditelyami-1073824239.html

Новогодняя история от "Кащея". Тогда я будущую жену познакомил с родителями

Новогодняя история от "Кащея". Тогда я будущую жену познакомил с родителями - 30.12.2025 Украина.ру

Новогодняя история от "Кащея". Тогда я будущую жену познакомил с родителями

Военнослужащий с позывным "Кащей" вспоминает самый запоминающийся Новый год — 2016-й, проведенный в кругу семьи и с девушкой, с которой он только познакомил...

видео

сво

бойцы

семья

новый год

война

Военнослужащий с позывным "Кащей" вспоминает самый запоминающийся Новый год — 2016-й, проведенный в кругу семьи и с девушкой, с которой он только познакомил родителей. Они поехали в город на главную елку, катались все вместе, и именно так началось их общение, которое переросло в крепкую семью.

