Трамп верит Путину, а Зеленский — Брюсселю: реализм приближает поражение Киева

В то время как дипломатические усилия России и США приближают урегулирование конфликта на Украине, ключевые противоречия остаются. Киев, зависимый от "партии... Украина.ру, 29.12.2025

2025-12-29T18:30

В то время как дипломатические усилия России и США приближают урегулирование конфликта на Украине, ключевые противоречия остаются. Киев, зависимый от "партии войны" в лице Европейского союза, продолжает уклоняться от принятия окончательных решений по Донбассу, что грозит новыми потерями. На этом фоне Россия последовательно укрепляет государственный суверенитет, внутреннюю стабильность и традиционные ценности, демонстрируя единство общества и власти перед лицом внешних вызовов

2025

