Трамп верит Путину, а Зеленский — Брюсселю: реализм приближает поражение Киева - 29.12.2025
Трамп верит Путину, а Зеленский — Брюсселю: реализм приближает поражение Киева
В то время как дипломатические усилия России и США приближают урегулирование конфликта на Украине, ключевые противоречия остаются. Киев, зависимый от "партии войны" в лице Европейского союза, продолжает уклоняться от принятия окончательных решений по Донбассу, что грозит новыми потерями. На этом фоне Россия последовательно укрепляет государственный суверенитет, внутреннюю стабильность и традиционные ценности, демонстрируя единство общества и власти перед лицом внешних вызовов
Трамп верит Путину, а Зеленский — Брюсселю: реализм приближает поражение Киева

18:30 29.12.2025
 
В то время как дипломатические усилия России и США приближают урегулирование конфликта на Украине, ключевые противоречия остаются. Киев, зависимый от "партии войны" в лице Европейского союза, продолжает уклоняться от принятия окончательных решений по Донбассу, что грозит новыми потерями.
На этом фоне Россия последовательно укрепляет государственный суверенитет, внутреннюю стабильность и традиционные ценности, демонстрируя единство общества и власти перед лицом внешних вызовов
Лента новостейМолния