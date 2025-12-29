https://ukraina.ru/20251229/tramp-verit-putinu-a-zelenskiy--bryusselyu-realizm-priblizhaet-porazhenie-kieva-1073799306.html
Трамп верит Путину, а Зеленский — Брюсселю: реализм приближает поражение Киева
Трамп верит Путину, а Зеленский — Брюсселю: реализм приближает поражение Киева - 29.12.2025 Украина.ру
Трамп верит Путину, а Зеленский — Брюсселю: реализм приближает поражение Киева
В то время как дипломатические усилия России и США приближают урегулирование конфликта на Украине, ключевые противоречия остаются. Киев, зависимый от "партии...
В то время как дипломатические усилия России и США приближают урегулирование конфликта на Украине, ключевые противоречия остаются. Киев, зависимый от "партии войны" в лице Европейского союза, продолжает уклоняться от принятия окончательных решений по Донбассу, что грозит новыми потерями. На этом фоне Россия последовательно укрепляет государственный суверенитет, внутреннюю стабильность и традиционные ценности, демонстрируя единство общества и власти перед лицом внешних вызовов
В то время как дипломатические усилия России и США приближают урегулирование конфликта на Украине, ключевые противоречия остаются. Киев, зависимый от "партии войны" в лице Европейского союза, продолжает уклоняться от принятия окончательных решений по Донбассу, что грозит новыми потерями.
На этом фоне Россия последовательно укрепляет государственный суверенитет, внутреннюю стабильность и традиционные ценности, демонстрируя единство общества и власти перед лицом внешних вызовов