Людей для передовой уже нет. Осталось надеяться на роботов: что говорят на Украине о ситуации на фронте

На этой неделе спикеры ВСУ начали официально подтверждать потерю ряда городов, хотя и с большим опозданием. В частности ещё 12 декабря о фактическом контроле российских сил в Северске писал украинский военный с позывным "Мучной", но признали это только сейчас

В связи с этим паблик Deep State публично обвинил украинское военное командование во лжи о ситуации вокруг Северска, которую тот упорно распространял, обвиняя даже украинских военных экспертов в "зраде". По данным паблика, Северск в итоге был взят ВС РФ — ровно по тому сценарию, о котором аналитики паблика предупреждали заранее.Однако обозреватель немецкой Bild Юлиан Репке утверждает, что даже карта Deep State отстает от реальной ситуации в Днепропетровской и Запорожской областях более чем на месяц. Например, Радостное Днепропетровской области по данным Deep State находится в 8 км от линии фронта, но русские туда зашли еще 21 ноября.Ранее карту с "месячным опозданием" о положении на фронте "засветил" глава штурмовых войск Валентин Манько. Тогда украинские эксперты допускали, что Генштаб ВСУ может и не владеть информацией о реальной ситуации, так как командиры на местах стараются не докладывать негативные новости. В результате украинских военных нередко отправляют на позиции, которые уже давно заняты российскими бойцами.На этой неделе спикеры командования ВСУ признали и потерю Грабовского на Сумском направлении, хотя и уверяют, что дальше ВС РФ продвинуться не могут. Украинские аналитики также отмечают, что русские взяли населенный пункт быстро и без устойчивого сопротивления, несмотря на регулярные публичные заверения официальных лиц в "контроле ситуации" в этом регионе.Украинские военные эксперты считают, что на этом направлении ВС РФ хотят перерезать трассу Сумы-Харьков, чтобы усложнить логистику для ВСУ. Другие аналитики видят в этом не какое-то стратегическое решение, а тактику по растягиванию фронта с целью распыления сил ВСУ на новые направления.Украинский военный Антон Черный признаёт в интервью на канале Politeka, что именно русские навязывают ВСУ ход боёв (ранее об этом же говорила нардеп Марьяна Безуглая). "Мы зависим максимально от действий врага. Будем честными, они нам навязывают войну, в которой мы должны принимать те или иные решения. Мы слабее, грубо говоря", - признаёт Черный. Он уверен, что русские все равно рано или поздно, но своих целей добьются, только происходить это будет либо военным путем, либо по итогам переговоров.Националист из "Свободы"* и лейтенант ВСУ Владимир Семин тоже не блещет оптимизмом, рассказывая "Радио НВ", что ВС РФ все равно везде пройдут, поскольку ресурсов у них хватает. "На фронте они увеличивают интенсивность, новыми штурмовыми действиями, новыми обстрелами наших позиций. Эти четыре года войны показали, что можно пройти где угодно, продвигаться – это вопрос ресурсов", - сетует Семин. Он подчеркивает, что как бы ВСУ ни закреплялись, какие бы фортификации ни строили, но русские продолжат продвижение. Семин считает, что ВС РФ выйдут к Днепру (Днепропетровску), но делает из этих прогнозов вывод о необходимости всем пополнять ряды ВСУ, хотя, очевидно, что вопрос перевеса в ресурсах и людях это никак не решит.Экс-командир 53-й бригады ВСУ Анатолий Козел с позывным "Купол" в эфире порошенковского телеканала "Эспресо" рассказывает, что у ВСУ нет кадров и на фронт некого посылать. Он говорит, что русские продолжают тактику "тысячи порезов", планомерно истощая ВСУ. "У нас катастрофически нет резервов, катастрофически неукомплектованные бригады. И вы сами знаете, что происходит с мобилизацией", - жалуется Козел.Несколько приободрил националистов "контрнаступ" ВСУ в Купянске. Однако украинское издание "Страна", комментируя 25 декабря "ситуацию в городе, сообщает, что последние два года наступление ВСУ на каком-нибудь одном направлении (для чего туда перебрасываются дополнительные силы) постоянно приводит к провалам на других участках фронта.Тем не менее, как пишет украинский военкор и неонацист Станислав Бунятов, когда новости в основном поступают "негативные", людям трудно поддерживать в себе веру в лучшее, а "успех на Купянском направлении стал глотком воздуха" и, дескать, напомнил, что не все потеряно.Еще один неонацист, основатель "Азова"* Андрей Билецкий* в новом интервью грезит роботизированными комплексами, которые "через три-пять месяцев" смогут переломить ситуацию. "Если мы это сделаем, то есть все шансы, что россияне будут в ближайшее время остановлены. Тогда мы абсолютно спокойно сможем сесть с ними за стол и получить не самые лучшие, но, ну, приемлемые для нас на данном этапе условия", - рассуждает Билецкий.Практически он повторяет концепцию, которую с 2022 года в своих статьях продвигает бывший главком ВСУ Валерий Залужный, который на днях был замечен на пляже в Доминиканской республике, куда отправился отдохнуть от трудов праведных в лондонском посольстве.У Залужного, Билецкого и Зеленского словно бы одни и те же спичрайтеры с 2022 года, которые при любых провалах ВСУ убеждают население, что еще немного и ситуация в корне изменится в пользу Киева. На Украине в эти дни вспоминают, что ровно три года назад, 25 декабря 2022 года Андрей Ермак, тогдашний глава Офиса президента обещал украинцам, что в 2023 году Украина победит и отвоюет Крым. Ермак ушел в отставку, но Зеленский и его сподручные должны снова "переобещать перемогу".* запрещённая в РФ организация; лицо, внесённое в РФ в список экстремистов и террористовЧитайте также: Спецоперация на минувшей неделе. Ситуация на фронте обострилась, упорные бои идут на всех направлениях

