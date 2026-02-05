https://ukraina.ru/20260205/v-kieve-ne-mogut-reshit-dazhe-v-chi-polnomochiya-vkhodit-prekratit-voynu-khronika-na-utro-5-fevralya--1075245601.html

В Киеве не могут решить, в чьи полномочия входит прекратить войну. Хроника событий на утро 5 февраля

Представители России, Украины и США завершили первый день переговоров в Абу-Даби. В то же время в Киеве ищут, кто легитимно сможет подписать мир с Россией. Между тем МИД РФ заявил об открытости к равноправному диалогу по стратегической стабильности после истечения ДСНВ

Параллельно с переговорами в Абу-Даби: в Раде бурно спорят, чья это будет подпись под историческим документомДелегации России, Украины и Соединённых Штатов завершили первый день двухдневных переговоров в Абу-Даби, сообщил портал Axios. Встречи возобновятся в четверг, 5 февраля, поздним утром по местному времени.По информации источника, киевская сторона оценила первый день контактов как продуктивную работу. Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что количество спорных вопросов по украинскому урегулированию значительно сократилось, отметив, что Вашингтон "посвятил этому целый год" и добился "реального прогресса". Наиболее сложными, по его словам, по-прежнему остаются территориальный вопрос и гарантии безопасности.Раунд прошёл в том же формате, что и предыдущая встреча в конце января. Стороны расположились за П-образным столом: делегации России и Украины — напротив друг друга, американские представители — посередине.От США участвовали спецпосланник президента Дональда Трампа Стивен Уиткофф и его зять Джаред Кушнер. Российскую делегацию возглавил начальник Главного управления Генштаба ВС РФ адмирал Игорь Костюков. Украинскую сторону представляли глава Офиса президента Кирилл Буданов*, секретарь СНБО Рустем Умеров, глава Генштаба ВСУ Андрей Гнатов, а также Давид Арахамия.МИД ОАЭ, выступающих в роли посредника, выразило надежду на достижение прогресса в ходе двухдневных переговоров.Между тем в украинском парламенте нет единого понимания, кто со стороны Киева должен подписывать возможное мирное соглашение с Россией. Об этом заявила депутат Верховной Рады Нина Южанина в эфире YouTube-канала "Новини.LIVE". По ее словам, этот вопрос остаётся нерешённым даже среди высшего руководства. "И совсем недавно была панельная дискуссия с [главой МИД Украины Андреем] Сибигой, которому несколько раз задавали вопрос о том, кто все-таки мирное соглашение с Россией должен подписывать? <…> И когда несколько раз пытались уточнить вопрос — все же по конституции это функция президента — то он [Сибига] не ответил", — рассказала Южанина.Она предположила, что депутаты избегают конкретики, не желая брать на себя ответственность за одобрение будущего документа. "Я вижу, какие настроения в парламенте", — подытожила нардеп.Стоит напомнить, что президентские выборы на Украине должны были пройти 31 марта 2024 года, однако они были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации в стране. Владимир Зеленский заявлял о несвоевременности голосования. При этом срок его полномочий истек еще 20 мая 2024 года, а официальный Киев настаивает, что глава режима остается легитимным до избрания нового лидера страны. Россия оставила предложение по ДСНВ "на столе" и ждёт ответа СШАРоссия после истечения срока действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) готова искать пути стабилизации обстановки на основе равноправного диалога. Об этом заявило Министерство иностранных дел РФ в официальном заявлении, приуроченном к окончанию действия документа."В то же время на перспективу наша страна остаётся открытой для поиска политико-дипломатических путей комплексной стабилизации стратегической обстановки на основе равноправных и взаимовыгодных диалоговых решений в случае формирования надлежащих условий для подобного взаимодействия", — говорится в тексте заявления.Срок действия Договора между Россией и США истекает 5 февраля 2026 года. Ранее президент России Владимир Путин заявлял о готовности страны соблюдать ограничения ДСНВ ещё в течение одного года после официальной даты прекращения его действия. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, это предложение Москвы остаётся в силе, однако ответа от Вашингтона на него пока не поступило.В Кремле неоднократно подчёркивали, что прекращение действия договора негативно скажется на стратегической безопасности. Российская сторона призывает к серьёзному диалогу и выражает готовность к поиску взаимоприемлемых решений, но только в том случае, если будут созданы соответствующие политические условия и проявлена встречная воля со стороны США.Одновременно с этим заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев напомнил, что у России и Соединённых Штатов не осталось ни одного соглашения, ограничивающего стратегические ядерные вооружения, впервые с 1972 года. Он подчеркнул, что завершилась целая эпоха соглашений, начавшаяся с Договора ОСВ-1. К своему сообщению Медведев прикрепил кадр из сериала "Игра престолов" с Королём Ночи и фразой "Зима близко".Ранее, 4 февраля, вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Америка будет сотрудничать с Россией и другими странами для сокращения мировых запасов ядерного оружия, работая как с союзниками, так и с конкурентами.Фронтовая сводкаСистемы противовоздушной обороны за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 95 украинских беспилотных летательных аппаратов, пытавшихся атаковать российские регионы. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.Основная масса беспилотников была сбита над югом страны. По данным военного ведомства, 36 БПЛА уничтожены в небе над Краснодарским краем, 27 — над Ростовской областью, 21 — над акваторией Азовского моря, восемь — в Белгородской области, два — в Крыму и один — в Волгоградской области.Тем временем военкор Евгений Лисицын опубликовал фронтовую сводку, проинформировав о ходе дел на нескольких из направлений СВО. На Гуляйпольском направлении освобожден населенный пункт Староукраинка. Войска перерезают ключевую дорогу Зализничное — Верхняя Терса и ведут тяжелые бои на южных окраинах самого Зализничного.На Константиновском направлении также стало известно об освобождении населенного пункта Степановка. Российские подразделения расширяют зону контроля к западу от Константиновки, где в городе идут встречные бои.На Купянском направлении ВС РФ сохраняют инициативу. Сообщается, что подразделения ВСУ в районе Петропавловки находятся в оперативном окружении. Российские войска продвинулись в районе Подолов, у Песчаного и между Куриловкой и Новоосиново.На Северском направлении продолжаются жестокие бои у Никифоровки, Резниковки и южнее Закотного, где предпринимаются попытки выйти к Рай-Александровке.На Запорожском направлении ситуация в районе Магдалиновки оценивается как напряженная, в то время как на Ореховском участке фронта существенных изменений не отмечено.* Внесен в список террористов и экстремистов.

