Латвия и Эстония выступили за диалог с Кремлем — Euronews

Латвия и Эстония выступили за диалог с Кремлем — Euronews

Премьер Латвии Эвика Силиня и президент Эстонии Алар Карис поддержали идею назначения Евросоюзом спецпосланника, который мог бы участвовать в переговорах по урегулированию на Украине, сообщил телеканал Euronews

Латвийский премьер подчеркнула, что готова взять на себя эту роль, однако, по ее мнению, за столом переговоров должны быть представлены лидеры из Германии, Франции или Британии. Среди потенциальных кандидатов она также назвала премьера Польши Дональда Туска.Как считает Карис, спецпосланником должен быть представитель крупной европейской страны, который пользуется доверием как РФ, так и Украины.При этом эстонский МИД, вопреки словам президента, указал, что вести переговоры с Москвой невозможно, пока она не изменит курс действий и цели в рамках конфликта на Украине.В декабре 2025 года президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европе было бы полезно возобновить диалог с президентом РФ Владимиром Путиным. В январе итальянский премьер Джорджа Мелони призвала Европу начать говорить с Россией по теме Украины и выступила за назначение спецпосланника ЕС по украинскому урегулированию.Подробнее - в материале ЕС признал необходимость диалога с Россией, однако вновь обвинил Путина на сайте Украина.ру.

