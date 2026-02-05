Латвия и Эстония выступили за диалог с Кремлем — Euronews - 05.02.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260205/latviya-i-estoniya-vystupili-za-dialog-s-kremlem--euronews-1075246688.html
Латвия и Эстония выступили за диалог с Кремлем — Euronews
Латвия и Эстония выступили за диалог с Кремлем — Euronews - 05.02.2026 Украина.ру
Латвия и Эстония выступили за диалог с Кремлем — Euronews
Премьер Латвии Эвика Силиня и президент Эстонии Алар Карис поддержали идею назначения Евросоюзом спецпосланника, который мог бы участвовать в переговорах по урегулированию на Украине, сообщил телеканал Euronews
2026-02-05T08:52
2026-02-05T08:52
новости
украина
россия
латвия
владимир путин
эммануэль макрон
ес
мид
джорджи мелони
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102169/58/1021695812_0:259:2722:1790_1920x0_80_0_0_caa53a50fb23d1667ee539bd82568a61.jpg
Латвийский премьер подчеркнула, что готова взять на себя эту роль, однако, по ее мнению, за столом переговоров должны быть представлены лидеры из Германии, Франции или Британии. Среди потенциальных кандидатов она также назвала премьера Польши Дональда Туска.Как считает Карис, спецпосланником должен быть представитель крупной европейской страны, который пользуется доверием как РФ, так и Украины.При этом эстонский МИД, вопреки словам президента, указал, что вести переговоры с Москвой невозможно, пока она не изменит курс действий и цели в рамках конфликта на Украине.В декабре 2025 года президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европе было бы полезно возобновить диалог с президентом РФ Владимиром Путиным. В январе итальянский премьер Джорджа Мелони призвала Европу начать говорить с Россией по теме Украины и выступила за назначение спецпосланника ЕС по украинскому урегулированию.Подробнее - в материале ЕС признал необходимость диалога с Россией, однако вновь обвинил Путина на сайте Украина.ру.
украина
россия
латвия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102169/58/1021695812_0:4:2722:2046_1920x0_80_0_0_9496d6611cb38bdb125984fccc827778.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, латвия, владимир путин, эммануэль макрон, ес, мид, джорджи мелони
Новости, Украина, Россия, Латвия, Владимир Путин, Эммануэль Макрон, ЕС, МИД, Джорджи Мелони

Латвия и Эстония выступили за диалог с Кремлем — Euronews

08:52 05.02.2026
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанккремль флаг РФ Россия
кремль флаг РФ Россия - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Премьер Латвии Эвика Силиня и президент Эстонии Алар Карис поддержали идею назначения Евросоюзом спецпосланника, который мог бы участвовать в переговорах по урегулированию на Украине, сообщил телеканал Euronews
Латвийский премьер подчеркнула, что готова взять на себя эту роль, однако, по ее мнению, за столом переговоров должны быть представлены лидеры из Германии, Франции или Британии. Среди потенциальных кандидатов она также назвала премьера Польши Дональда Туска.
Как считает Карис, спецпосланником должен быть представитель крупной европейской страны, который пользуется доверием как РФ, так и Украины.
"Мы несколько припозднились. Нам нужно было начинать это (переговоры по Украине - ред.)", - добавил он.
При этом эстонский МИД, вопреки словам президента, указал, что вести переговоры с Москвой невозможно, пока она не изменит курс действий и цели в рамках конфликта на Украине.
В декабре 2025 года президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европе было бы полезно возобновить диалог с президентом РФ Владимиром Путиным. В январе итальянский премьер Джорджа Мелони призвала Европу начать говорить с Россией по теме Украины и выступила за назначение спецпосланника ЕС по украинскому урегулированию.
Подробнее - в материале ЕС признал необходимость диалога с Россией, однако вновь обвинил Путина на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаРоссияЛатвияВладимир ПутинЭммануэль МакронЕСМИДДжорджи Мелони
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
09:55Зеленский признался, что привык бояться
09:40Секретный дедлайн: почему Украине в Абу-Даби дали всего несколько недель на самое сложное решение
09:30Двойная игра Парижа: зачем советник Макрона полетел в Москву накануне переговоров в Абу-Даби
09:20Финляндия выступила против приравнивания гарантий для Киева к статье 5 НАТО - Politico
09:00В Киеве не могут решить, в чьи полномочия входит прекратить войну. Хроника событий на утро 5 февраля
08:52Латвия и Эстония выступили за диалог с Кремлем — Euronews
08:36Медведев: США под прикрытием "морали" колонизируют Западное полушарие, начиная с Венесуэлы
08:10Главное за ночь 5 февраля
08:00Гражданская война в США. Как Соединённые Штаты шли к сецессии Юга
07:40ПВО уничтожила почти сотню украинских беспилотников над Россией
07:18Зеленский заявил о риске потери независимости Украины
06:56Дмитрий Юрков: Россия продолжит наносить удары по энергетике Украины, пока не доведет ее до точки кипения
06:50Филиал острова Эпштейна. Детское рабство и рай для педофилов. Продаст ли Зеленский Украину извращенцам
06:40Тянуть время, пересидеть Трампа. Что говорят на Украине о тактике на переговорах в Абу-Даби
06:30Польская "демократия": Начальник охраны вице-премьера грозился убить оппозиционного журналиста
06:20"Это государственная измена, это геноцид". Эксперты и политики о ситуации в стране
06:10Однобокие гарантии, ложная сговорчивость, обманчивое обаяние бизнеса. Украина в международном контексте
06:00"Союз двух коматозников": Ищенко про перспективы вступления Украины в "нежизнеспособный" ЕС
05:50Мрачная правда о деле Эпштейна: Дробницкий о неразорвавшейся бомбе для западных элит
05:40Вероятность удара "почти стопроцентная": способен ли Иран отразить нападение США — мнение Кнутова
Лента новостейМолния