Дмитрий Данилов: Зеленский исчерпал ресурс молчания и удачно предложил "мирный" план накануне Рождества

Нужно понять, что Европа понимает под возможностью диалога с Москвой. И прежде всего понять, кто будет переговорщиком. Если Макрон сегодня говорит, что хочет повернуться в сторону Москвы, тогда он должен подумать, а готова ли Москва встретить его для разговора? У меня здесь очень большие сомнения.

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор МГИМО МИД России, глава отдела европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов.Зеленский во время общения с журналистами 24 декабря назвал 20 пунктов мирного плана, который в последние недели обсуждают Украина, США и Россия. В частности, пункт 14 предполагает проведение референдума на Украине, на который должен быть вынесен весь документ.- Дмитрий Александрович, чего на самом деле добивается украинская сторона, если для проведения такого референдума, как утверждает Зеленский, понадобится 60-дневное прекращение огня?- В вашем вопросе заключается ответ. Пункты украинского плана составлены таким образом, чтобы их выполнение было невозможным. Непонятно, что такое общеукраинский референдум, кто в нем будет участвовать. Как в этой ситуации учитывать коллизию несоответствия учета статуса отдельных территорий сторонами? То есть той части Украины, которая сегодня считается украинской Киевом, но является конституционной частью Российской Федерации. Все это очень серьезные вопросы.И в ситуации, когда от Зеленского потребовали ответ на вопрос, а что бы хотел он, уже отойти в тень ему не удастся. Он исчерпал ресурс молчания, пришлось что-то выдвигать. Но выдвигать таким образом, чтобы эти планы были невыполнимы, хотя бы для того, чтобы их обсуждали.Я думаю, что обсуждать их будут недолго по многим причинам. Во-первых, умные политики понимают, что эти пункты нереалистичны. А те политики, которые будут готовы их обсуждать, рискуют сесть в лужу, продемонстрировать свою нереалистичность и неспособность адекватно реагировать на изменения политической ситуации, снизить свой политический рейтинг.Но есть и тактические моменты, которые очень важны. Это Рождество и рождественские каникулы. Очень удобно перед Рождеством выдвигать какие-то инициативы, которые обсуждаться не будут. На них в принципе не могут быть даны никакие ответы прежде всего со стороны Европейского Союза. В этой ситуации я вспоминаю историю с инаугурацией Европейской внешнеполитической службы, которая начала действовать с 1 января 2011 года, то есть как раз тогда, когда стали разворачиваться события Арабской весны.ЕС не смог адекватно реагировать на эту ситуацию адекватно и апеллировал к неготовности новой внешнеполитической службы. Однако было совершенно понятно, что приоритеты у европейских политиков и чиновников после Рождества абсолютно иные и им было явно не до того, когда обсуждалась проблема терактов против коптов и других христиан в Африке. Рождественская пересменка существенно тормозит активность европейцев на внешнеполитическом треке.Поэтому Зеленский грамотно выбрал время.- Есть ли смысл России участвовать в таких мирных консультациях? Может быть, их нужно ограничить исключительно гуманитарными вопросами, обмен пленными и погибшими, например, и добиваться своих целей на Украине только военным путем?- Позиция России сильна потому, что основана на принципиальных опорах. И выбивать из себя эти принципиальные опоры вряд ли уместно. Если мы сказали, что готовы разбить переговоры на гуманитарный, экономический и политический треки, вряд ли стоит от этого отказываться. Другое дело, что для того, чтобы это состоялось, нужно сформировать определенные условия, которые сейчас не улучшаются, а ухудшаются.То есть украинская администрация раскачивает переговорный процесс и намекая на то, что может участвовать в консультациях и переговорах, понимает, что самостоятельно делать это не может. В европейской политике происходят странные изменения климата, когда появляются новые голоса, или вернее старые голоса, изменившие тональность, поющие партию о возможности какого-то нового диалога с Россией. Это Макрон, который в очередной раз развернулся вальсом.Нужно понять, что Европа понимает под возможностью диалога с Москвой. И прежде всего понять, кто будет переговорщиком. Если Макрон сегодня говорит, что хочет повернуться в сторону Москвы, тогда он должен подумать, а готова ли Москва встретить его для разговора? У меня здесь очень большие сомнения.Если речь идет о том, что с европейскими столицами сложно разговаривать, тогда, может быть, это сам Евросоюз, который изначально сам закрыл структурированный диалог с Москвой еще в 2014 году. Тогда нужно думать, с кем из ЕС готова была бы разговаривать Москва. С фон дер Ляйен? Очевидно, нет. С Каей Каллас? Она не репрезентативная фигура, а на сегодняшний день рупор Европейской комиссии, но не глава европейской дипломатии. С президентом Европейского совета? В одиночку вряд ли. Тогда переговорная тройка Европейского союза в потенциальном диалоге с Москвой не складывается.Поэтому любые предложения нужно рассматривать политтехнологически в том числе. И когда Макрон в очередной раз что-то там предлагает, он предлагает такие вещи, которые в принципе не имеют под собой политикотехнологического ресурсного обеспечения. Делаем вывод: если предложения Зеленского нацелены на то, чтобы пытаться вести диалог с Москвой не только на площадке или треке Трамп-Путин, а с подключением европейского звена, то это нереалистично.Если Зеленский понимает нереалистичность этой позиции, и сама Европа это понимает, то никакой пересборки не будет. И остается пока все-таки остается один трек - США-Россия.- Некоторое время назад генсек НАТО Марк Рютте заявил, что европейцам следует готовиться к войне, которую пережили их прадеды. И недавно же президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Россия не представляет угрозы для Европы. Такие заявления результат противоречий в самом европейском блоке или осознанная тактика по провоцированию конфликта?- Вы задаете сложный вопрос на самом деле, потому что здесь мы дальше уходим опять в политическую психологию. Я бы не стал считать Марка Рютте большим ястребом, чем Стубба. У них есть своя логика поведения, своя мотивация.Ясно, что Рютте мотивирован новой должностью генсека, он не может выйти за рамки повестки. Повестка определена в НАТО и документально зафиксирована, хочу подчеркнуть, с участием Трампа во время его первого президентского срока. Она существенно изменена, но США там одни из подписантов. Отойти от этой повестки можно, но тогда нужно заключить новый трансатлантический договор между Европой и Америкой, который пока не оформлен.Финляндия изначально заявила, что вступает в НАТО, потому что другого пути нет. И будет готовиться к войне, как вся Европа, потому что у нее самая большая сухопутная граница в 1300 километров. Эту фронтовую линию нужно укреплять. Для этого, естественно, Финляндия говорит, что ей нужны ресурсы. Ресурсы НАТО, ресурсы Евросоюза. Нужна помощь, но Финляндия будет готовиться к отражению потенциальной агрессии со стороны России. В этом платформа европейцев. То есть Финляндия здесь тоже не отходит ни на шаг в сторону. Она идет в мейнстриме.Но в Хельсинки понимают, что, перегнув палку, они могут нарваться на серьезные контрдействия. И спровоцировать, извините, за тавтологию, неспровоцированную эскалацию между Россией и Финляндией. Поэтому необходимы политико-дипломатические сигналы, что финская позиция не означает стремление к конфликту. Сейчас они этим и занимаются, но объективности ситуации этого не меняет.О ситуации в зоне СВО - СВО в 2025 году. Каковы потери Украины в живой силе и технике, когда обвалится фронт и другие итоги года.

