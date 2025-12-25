https://ukraina.ru/20251225/grenlandtsy-stanut-russkimi-ili-kitaytsami-zapadnye-media-na-vremya-zabyli-ob-ukraine-1073613789.html

"Гренландцы станут русскими или китайцами". Западные медиа на время забыли об Украине

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп устроил Европе политический демарш. Он учредил должность специального посланника по Гренландии, которая досталась республиканцу Джеффри Лэндри – губернатору штата Луизиана и давнему соратнику главы Белого дома.

Трамп снова заявил о том, что намерен присоединить самый большой остров мира к Америке – как бы не возражали против этого в Копенгагене и Брюсселе. Потому что в противном случае Гренландия достанется Пекину или Москве."Если вы посмотрите на Гренландию, посмотрите вдоль всего ее побережья, вы увидите повсюду российские и китайские корабли. Она нам нужна для национальной безопасности. Она нам необходима", – рассказал об этом Трамп, выступая перед своими сторонниками на митинге во Флориде.Новый спецпосланник Джефф Лэндри, который считается в среде республиканцев твердокаменным ортодоксом, тут же подыграл воинственно настроенному президенту. Губернатор тропической Луизианы прямо заявил о том, что он намерен превратить арктическую Гренландию в очередной американский штат, и видит эту задачу основной целью своей работы."Спасибо, Дональд Трамп! Для меня будет честью служить вам на этой должности с тем, чтобы сделать Гренландию частью США", – написал он в социальных сетях, комментируя свое новое назначение.Все эти слова произвели в Европе эффект разорвавшейся бомбы. Европейские политики были убеждены, что Трамп забыл о Гренландии, и не ожидали, что накануне Рождества он возобновит замороженные боевые действия на северном фронте.В последнее время европейцы старались наладить политические отношения с президентом Америки. Обычно они прибегали для этого к неприкрытой лести, в которой особенно поднаторел финский президент-гольфист Александр Стубб, то и дело прилетавший во Флориду для неформального общения с Трампом.Европейские эмиссары убеждали американского президента не сокращать военную помощь режиму Зеленского и одновременно подталкивали Белый дом к нападению на Венесуэлу. Норвегия сделала лауреатом Нобелевской премии мира одиозную Марию Корину Мачадо, которая настойчиво требует от Трампа бомбить Каракас. А это было явной политической подачей в адрес американской администрации, направленной на то, чтобы облегчить попытку силовой смены власти в непокорной Вашингтону стране.Белый дом пока что не решился на атаку Венесуэлы, потому что новая захватническая война крайне непопулярна среди ядерного электората трампистов, а ее последствия выглядят совершенно непредсказуемыми. Вместе с тем, президенту США нужно было сделать какие-то громкие заявления по резонансным темам международной повестки – чтобы отвлечь внимание от разгорающегося скандала вокруг дела Джеффри Эпштейна и разоряющей простых американцев инфляции.Поэтому у Дональда Трампа решили обратить внимание на Гренландию, снова поднимая тему присоединения этого острова к США. Американские политики наверняка понимали, что это вызовет в Европейском союзе бурю возмущенных протестов. Но, по всей видимости, они не придают этому большого значения, совершенно не опасаясь гневной риторики европейцев.Посягательства на Гренландию стали сейчас основной темой европейских газет, вытеснив на задний план украинскую тематику."Не поверите, но европейская пресса практически забыла об Украине. И нет, это связано не с рождественскими праздниками: газеты продолжают печататься, журналисты продолжают делать репортажи и раздувать панику в связи с грядущей войной. Но теперь фронт внезапно переместился гораздо западнее и севернее – в Гренландию", – с иронией пишет о сложившейся ситуации политолог Владимир Корнилов.Власти Дании не желают добровольно деколонизироваться. В Копенгагене хотят удержать под своим контролем огромный остров, расположенный в другом полушарии, где проживают эскимосы, которые не видели от датчан ничего, кроме пренебрежительного отношения и постоянных поборов. Датское руководство называет действия Трампа посягательством на свой суверенитет, заявляя о решимости отстаивать неприкосновенность своих границ."Пока у нас есть королевство, состоящее из Дании, Фарерских островов и Гренландии, мы не можем мириться с действиями, подрывающими нашу территориальную целостность", – с пафосом сказал в интервью телеканалу TV2 министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен.Датская пресса требует обратиться за помощью к НАТО – чтобы Североатлантический альянс защитил Гренландию от Трампа. А местные журналисты заодно пугают жителей острова военным вмешательством со стороны России или Китая, которые не имеют к происходящему скандалу ни малейшего отношения."Если Гренландия останется без защиты, гренландцы рискуют стать русскими или даже китайцами", – с тревогой написало об этом издание Jyllands-Posten.Однако европейские эксперты смотрят на эту ситуацию трезво. Они уверены, что при любом развитии событий европейские силы НАТО никогда не осмелятся вступить в вооруженное противостояние с Пентагоном. В Гренландии давно находятся американские войска, которые по всем параметрам превосходят датскую армию. Так что, если Вашингтон сочтет необходимым предпринять на острове какие-то силовые действия, европейские бюрократы ограничатся по этому поводу очередными обиженными протестами."Если Соединенные Штаты захотят прибрать Гренландию к рукам, если захотят ее оккупировать, они смогут это сделать, и серьезного противодействия почти не будет. И в Европе это, разумеется, прекрасно понимают. Это и есть та большая угроза, которая висит в воздухе. И то, что Трамп – человек, от которого можно ожидать подобного, к настоящему моменту тоже всем известно. Для Трампа в международном праве нет никаких границ", – констатирует немецкий политолог Томас Йегер.Конечно, сценарий войны внутри НАТО выглядит сейчас маловероятным. Однако гренландская кампания Трампа вносит в так называемое евроатлантическое сообщество глубокий раскол, с далеко идущими последствиями для глобальной политики.Речь идет не только о территориальном конфликте между Вашингтоном и Копенгагеном. Болезненная тема самоопределения Гренландии может серьезно рассорить Америку с Великобританией и Европейским союзом. А в этом случае европейцам будет сложнее манипулировать американцами, требуя от них бесконечно вооружать и финансировать Киев.Подробности противостояния между Вашингтоном и Копенгагеном читайте в статье "Она нам нужна". Американцы высаживают десант в Гренландии.

