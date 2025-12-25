https://ukraina.ru/20251225/24-dekabrya-2025-goda-utrenniy-efir-1073634670.html

25 декабря 2025 года, утренний эфир

25 декабря 2025 года, утренний эфир

Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки.* Знакомьтесь, Россия. Тайны усадьбы Тургенева. Гость: Елена Николаевна Левина, заведующая музеем Тургенева "Бежин луг".* Новороссия – жемчужина России. Новогодние традиции Новороссии. Гость: Александр Васильев - кандидат исторических наук* Экономика Новороссии. Что мешает сегодня бизнесу выходить на новые территории. Гости: Владислав Мицкевич - инвестиционный банкир, автор телеграм-канала "Новороссия – инвест" и Ольга Фатеева – бизнес консультант и эксперт по управлению* Аналитика от издания Украина.ру. Итоги украинской экономики за 2025 год. Гость: Иван Лизан - глава аналитического бюро проекта "Сонар-2050"* Большое интервью. Перспективы ВСУ на разных направлениях. Гость: Борис Рожин - эксперт Центра военно-политической журналистики, автор ТГ-канала ColonelCassad#Новороссия #СВО #Россия #УкраинаСлушайте нас в Донецке на 93,4 FM, в Луганске - 96,9 FMСлушайте и смотрите нас в телеграм-канале ГОЛОС Украина.ру https://t.me/podcast_ukrainaru

