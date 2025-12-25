25 декабря 2025 года, утренний эфир
17:42 25.12.2025 (обновлено: 17:43 25.12.2025)
Сегодня в эфире:
* Новости и фронтовые сводки.
* Знакомьтесь, Россия. Тайны усадьбы Тургенева. Гость: Елена Николаевна Левина, заведующая музеем Тургенева "Бежин луг".
* Новороссия – жемчужина России. Новогодние традиции Новороссии. Гость: Александр Васильев - кандидат исторических наук
* Экономика Новороссии. Что мешает сегодня бизнесу выходить на новые территории. Гости: Владислав Мицкевич - инвестиционный банкир, автор телеграм-канала "Новороссия – инвест" и Ольга Фатеева – бизнес консультант и эксперт по управлению
* Аналитика от издания Украина.ру. Итоги украинской экономики за 2025 год. Гость: Иван Лизан - глава аналитического бюро проекта "Сонар-2050"
* Большое интервью. Перспективы ВСУ на разных направлениях. Гость: Борис Рожин - эксперт Центра военно-политической журналистики, автор ТГ-канала ColonelCassad
