Руслан Панкратов: Пока отчаявшаяся Украина взрывает русских генералов, Запад застрял в ложных надеждах

Макрон знает больше, чем обычный обыватель. Либо его проинформировали, что сейчас политический ветер будет меняться. Либо он предвидит, чем закончится скандал и раскол внутри Евросоюза и пытается на этих обломках построить собственный дворец.

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный сотрудник Института стран СНГ Руслан Панкратов.В Майами 19 и 20 декабря прошли переговоры США и Украины.По словам спецпосланника США Стивена Уиткоффа, в ходе встречи основное внимание было уделено четырем ключевым вопросам: дальнейшему развитию мирного плана Трампа из 20 пунктов, согласованию позиций по многосторонней системе гарантий безопасности, согласованию позиций по американской системе гарантий безопасности для Украины, а также дальнейшему развитию "плана экономического развития и процветания".— Руслан, можем ли мы сейчас назвать какую-то конкретику по итогам переговоров в Майами?— Это сделать достаточно сложно, потому что открытой информации крайне мало и она фрагментарная. И такие глобальные процессы не делаются за раз, и за два, и за три. Но могу сказать однозначно: то, что переговорный процесс продолжается, идет обмен мнениями, пусть и за закрытыми дверями, хороший сигнал. К слову, серьезные переговоры всегда идут в закрытом формате. Думаю, впереди у стран фундаментальный сдвиг в отношениях на геополитическом уровне.Тем не менее я отношусь к происходящему с долей скепсиса. Потому что громкие заявления могут быть просто шумовой завесой. Я обращаю внимание, например, на тот факт, что на Украине абсолютно марионеточный режим, и с одного звонка его можно остановить. Но этого не происходит. Дональд Трамп, несмотря на заверения в уважение к России и Владимиру Путину, не подтверждает это какими-то соответствующие действиями.Более того, мы видим ужесточение санкций и иные препятствования. То есть на словах одно, а на земле другое. В плане фактологии пока похвастаться нечем.В то же время внутри Евросоюза нет согласованности, идет внутриполитическая борьба, они пытаются дискредитировать все идеи Трампа. Хотя, с другой стороны, если он президент США, это не значит, что ему все позволено. То есть в этой всей истории много вопросов и сомнений пока. Наконец, Россия не раз сталкивалась с пустыми обещаниями и обмана и, поэтому хотелось бы конкретики [по Украине от Запада, в том числе США].Но с каждым днём Украина, Европейский союз, отчасти главный бенефициар конфликта — Лондон США теряют свои позиции. В Британии это вызывает бешенство. А договорные позиции России, наоборот, возрастают, потому что наши войска уверенно продвигаются по всей линии фронта.— Ну, и на что тогда рассчитывает Запад?— Если брать военно-политические аспекты, они будут переходить на подрывную деятельность. Взять, недавнее убийства генерал-лейтенанта Фанила Сарварова. Это откровенная школа Британии, которая использует СБУ как инструмент.Методологии таких преступлений вырабатывается годами: нужно обработать разведанные, вычислить человека и все его маршруты, графики жизнедеятельности, изучить его привычки, проанализировать действия охраны. Нужны группы ликвидации и зачистки, план отхода и так далее. Я лично сомневаюсь, что у СБУ есть все эти возможности.Это понятно и по подрыву “Северных потоков” и по убийствам наших военных, генералов и других специалистов. Поэтому России необходимо серьёзно подходить к данной теме, вести контрразведывательные мероприятия, использовать засекречивание, предотвращать утечки информации о людях — данные же не лежат в почтовых ящиках, а их кто-то сливает.То есть нашим служба нужно активизироваться. Это сложная работа, я понимаю, но мы не можем почивать на лаврах и надеяться, что скоро СВО закончится.— Продолжается и морской терроризм со стороны Украины…— Да, действительно. Во всех украинских СМИ сейчас трубят, что якобы они подорвали танкер в Средиземном море — дескать, это мы, это наша спецоперация. Здесь, на мой взгляд, 50/50, потому что украинцы не предъявляют никаких деталей, чтобы доказать, что это они.Во-вторых, они могут просто забрать “славу” себе. А в целом такой подрыв могли сделать страны НАТО, или террористы, или имело место техническое повреждение, и так далее. Ну, а украинцы теперь начинают радостно хвататься — это все мы, наши руки длинны, смотрите, как мы умеем.При этом они не понимают, что в ситуационном моменте в стратегическом плане они проигрывают. Россия по сути получила полное право работать на опережение практически по всему миру. У нас есть юридическое основание уничтожать угрозы не только в своих территориальных водах. Поэтому кому Украина сделала хуже?— Это серьезная проблема, и она должна решаться на международном уровне. Но мы видим, что международные инстанции, которые должны стоять на страже мирового порядка, крайне политизированы и ангажированы…— Да, это так. В общем-то Россия сейчас должна рассчитывать только на себя. Хотя в юридическом аспекте, повторюсь, мы абсолютно правы, у нас есть все основания и для интерпретирования, и для применения прописанных статей и договоров, относящиеся к морскому праву и конвенции.Так что я не понимаю, на что рассчитывают наши оппоненты, геополитические враги. Видимо, на русское долготерпение и культурность в решении вопросов. Но это их иллюзии. Так думали Наполеон и Гитлер, и вы знаете, что с ними стало.— А что вы думаете о желании Макрона вновь наладить диалог с Владимиром Путиным? Чего это француз вдруг засуетился, даже с Мерцем поссорился…— Господин Макрон представляет трансатлантические корпорации, в данном случае семью Ротшильдов. И по всей видимости, это результат каких-то договоренностей между Россией и США.Макрон знает больше, чем обычный обыватель. Либо его проинформировали, что сейчас политический ветер будет меняться. Либо он предвидит, чем закончится скандал и раскол внутри Евросоюза и пытается на этих обломках построить собственный дворец — в надежде, что из последнего станет первым.Макрон теряет лидерские качества, народ его ненавидит. Как президент по рейтинга он достиг своего исторического дна. Такого не было в истории Франции на протяжении последних ста лет. Ну, вот он бьет эти рекорды. Это и понятно. Макрон — антигосударственный, антинародный лидер, который делает все не для Франции. Он распродает и разоряет страну.— А в США продолжаются скандалы вокруг дела Эпштейна. Прокуратуру и ФБР заподозрили в утаивании документов в интересах президента США. Как это может косвенно сказаться на переговорном процессе?— Это никак не повлияет на переговорный процесс, потому что прошло то время, когда в США измена жене или мужу являлась поводом для отставки президента. О чем говорить, если при обыске виллы Эпштейна была обнаружена картина, изображающая экс-президента США Билла Клинтона в синем платье и красных туфлях на каблуках?Здесь война компромата больше используется как психологический момент давления. И, кстати, это обоюдоострое копье и для демократов, и для республиканцев. Там вся верхушка [США] была, и мало не покажется никому, если это расшифровать общественности.Тут нет ничего ни странного, ни нового, потому что все спецслужбы без исключения работают методом кнута и пряника. Всегда, например, агента необходимо держать на крючке, чтобы в случае чего его отрезвить и напомнить о том, кому он должен быть благодарен.То есть человеку, которого нужно склонить к определенным действиям, или, наоборот, осадить его порывистость могут сказать, что на него есть некая папочка, материалы которой могут стать доступными прессе. Это крючок, безусловно.Неизвестно, как обернётся конкретно эта история с делом Эпштейна, кто покажет эту папочку, как спецслужбы США могут использовать это в своем контексте. Допустим, они могут предать публичности часть компромата, и потребовать [Трампа или иных политиков] более не лезть в их дела, не критиковать, не увольнять начальника, и так далее. А в противном случае пригрозят раскрыть всю папку.Это вариант внутреннего шантажа, когда спецслужбы государства могут вести свою собственную самостоятельную политику.На же это дело интересует с точки зрения того, в какой момент и как оно может выстрелить. Это однозначно произойдет — не для того все эти вещи засветили и обнародовали, чтобы опять вернуть в архив. Видимо, идут какие-то тайные переговоры, кого-то к чему-то склоняют. Нам остаётся следить и догадываться, кто из нашего поля зрения поменяет свое поведение. Значит, именно на этого человека есть папочка.Но в целом наша позиция простая. Выполняете наши условия – мы готовы решать вопросы СВО дипломатическим путем. Не хотите – мы готовы воевать. Об этом в интервью Борис Рожин: Россия готова отрезать юг Одесской области от Одессы и разбить ВСУ в войне наземных роботов.

