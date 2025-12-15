Путин объяснил. Трамп – предостерег: Киселев о том, к какой войне ведут Европу ее лидеры
11:20 15.12.2025 (обновлено: 12:18 15.12.2025)
Еще никогда со времен Второй мировой отношения США с Германией не были столь плохими. ФРГ для нынешней Америки – символ Европы и именно той Европы, которая, по словам президента США Дональда Трампа, движется в дурном направлении. Об этом в программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1" рассказал ее ведущий Дмитрий Киселев
Трамп против Европы
"Это и по параметрам демократии – "нестабильные правительства меньшинства", и по экономическим показателям – зарегулированная стагнация, и в культурном плане, поскольку предает свои культурные корни, через каких-то 20-30 лет произойдет полное перерождение и к власти придут силы совсем с другими ценностями, для которых евроатлантическая солидарность – пустой звук", — сказал он.
По его словам, параллельно в отношениях между США и РФ забрезжил свет более тесного взаимодействия. На это работает как экономический интерес объединения хозяйственных потенциалов двух стран, так и исторический опыт антигитлеровской – по сути антинацистской – коалиции времен Второй мировой войны.
"Вот и сейчас Трампа буквально воротит от пещерного украинского нацизма. Совпадение с президентом России Владимиром Путиным здесь может оказаться сильным фактором для сближения", — отметил Киселев.
И наоборот – безусловная поддержка бандеровского режима со стороны Германии и европейской бюрократии, солидарность с воинственным украинским нацизмом – все это для Трампа неприемлемо, добавил он.
"Как неприемлемо и то, что европейские поджигатели войны могут так заиграться, что доведут до третьей мировой. Трамп так и говорит. И ему это надоело", — рассказал ведущий.
Все это Трамп объясняет Европе как лично, так и публично. На своей страничке в социальной сети он опубликовал ссылку на статью в The New York Post под заголовком "Бессильные европейцы могут лишь кипеть от злости, пока Трамп обоснованно отстраняет их от сделки по Украине".
Президент США явно согласен с автором, который с едкой иронией пишет буквально следующее: "Соединенные Штаты выступят посредником в диалоге Россия — НАТО, чтобы разрядить обстановку на восточном фланге Альянса, а европейцы смогут вернуться к важным делам — добавлению заварного крема в выпечку к завтраку и работе по 35 часов в неделю. Но ЕС скорее рискнет и продолжит боевые действия на условиях Путина, чем заключит мир на условиях Трампа".
По словам Киселева, устами автора The New York Post Трамп буквально хохочет над Евросоюзом:
"Как дети, европейцы рассчитывают избежать последствий незрелости, топая ногами, потому что "взрослые" поступают "несправедливо", и протягивая руку за дополнительными карманными деньгами. <…> Им мало большого куска, когда будут делить пирог, им подавай еще и нож, и право рассаживать гостей. Но это совсем не их праздник", — следует из материала.
Собственно, так и получается, "кто бы как ни топал и не обижался", прокомментировал Киселев.
"Взрослые обсудили мирный план через головы европейцев. Конечно, они чувствуют себя униженными: США и Россия формируют будущее Европы, не советуясь с ними. Но если ты ведешь себя как ребенок, то и обращаться с тобой будут соответственно", — пишут журналисты The New York Post.
Нарываются на самоуничтожение
Тем временем совсем не по-детски "отгрузил" Евросоюз экс-советник Трампа по нацбезопасности генерал Майкл Флинн. Да, это мнение отставника, но — характерное, отметил ведущий.
"Настало время для США выйти из НАТО и сосредоточиться на врагах, находящихся у наших границ. Страны НАТО за вычетом США по сути представляют собой Европейский союз", — заявил Флинн.
Да, собственно, оснований хоть для каких-то иллюзий у Трампа уже и нет. Ведь Европу со всей откровенностью от США уводит канцлер ФРГ Фридрих Мерц.
© AP / Yoan Valat
© AP / Yoan Valat
"Мы в Европе, а значит и в Германии, должны стать значительно более независимыми от США в вопросах безопасности", — заявлял Мерц.
Но, с одной стороны, канцлер говорит "мы в Европе", но и тут же "вполне по-штрейкбрехерски" готов из нее бежать к американцам, отметил Киселев.
"Вам нужны партнеры. И одним из таких партнеров может быть Европа. А если вы не знаете, что делать с Европой, тогда сделайте хотя бы Германию своим партнером", — отмечал канцлер Германии, обращаясь к США.
Киселев задался вопросом: нужны хоть кому-то такие "партнеры", что готовы предать в любой момент? Но это и есть сегодняшняя Европа, полагает он. Европейцы в глубокой обиде на США, а Трампа "экс-садовник" ЕС Жозеп Боррель уже прямо называет противником.
"[Вице-президент США Джэй Ди] Вэнс уже ясно выразил свое презрение к Европе в Мюнхене, которое Трамп возвел в ранг Стратегии национальной безопасности. Это объявление политической войны ЕС. Он хочет видеть белую Европу, разделенную на нации, подчиняющуюся его требованиям и голосующую за тех, за кого он хочет. Европейские лидеры должны перестать отрицать, что Трамп является нашим противником", — заявил Боррель.
Идиотизм Евросоюза в том, что неизвестно ради чего, явно в ущерб себе отношения испорчены и США, и с Россией. Каким-то чудесным образом лидеры Евросоюза сами себя запихали в положение изоляции. Дружить-то с кем? Лишь друг Владимир Зеленский у них остался, рассказал Киселев.
Лидер Белоруссии Александр Лукашенко уже отправляет "пациента к психиатру".
"Обрезают электрические провода, по которым течет дешевая энергия, насколько я знаю некоторые страны уже пытаются разобрать железнодорожные пути, чтобы порвать отношения с нами и с Россией. Это запредельно. Встает вопрос: "Они к психиатру ходят или нет?" — сказал Лукашенко.
В психической нормальности европейских коллег сомневается и глава МИД РФ Сергей Лавров. Санитаров к ним пусть вызывают по месту жительства, но приглашать невменяемых на переговоры смысла нет.
"Вменяемость европейских руководителей вызывает сомнения в том, насколько они могут быть полезны на переговорах по достижению прочного, устойчивого, справедливого урегулирования, которое опиралось бы на принципы уставов ООН и принципы международного права", — сказал Лавров.
Примеров европейского идиотизма хоть отбавляй, добавил Киселев.
"Конфликт у наших дверей. Россия вернула войну в Европу. И мы должны быть готовы к войне такого масштаба, какой пережили наши бабушки и дедушки. Представьте это. Конфликт, достигающий каждого дома, каждого рабочего места", — сказал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.
© AP / Evgeniy Maloletka
© AP / Evgeniy Maloletka
Рютте – голландец. Один из тех нынешних европейских политиков, что одновременно пугают себя войной и сами же ведут к ней, отметил Киселев. Отвергая настрой к миру президента США, Рютте, Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен – "вся эта компашка нарывается на самоуничтожение своих стран".
Другие времена и другая война
Такое впечатление, продолжил ведущий, что они действительно не в адеквате, не понимают последствий своих действий. Они что, думают, что воевать будут, как это сейчас происходит на Украине?
Путин же вот уже дней 10 назад прямым текстом объяснил, что с Европой в случае, если она начнет, будет совсем не так.
"Это же не Украина. С Украиной мы действуем хирургическим способом, аккуратненько. Понятно, да? Это не война в прямом, современном смысле этого слова. Если Европа вдруг захочет начать с нами войну и начнет ее, то может очень быстро произойти ситуация, при которой нам не с кем будет договариваться", — заявил российский лидер.
Куда уж четче? Ну а уж если голландец генсек НАТО Марк Рютте готовит европейцев к войне по типу Второй мировой, то на примере Нидерландов все произошло еще мягко, эта страна сопротивлялась пять дней.
"Немцы разбомбили центр Роттердама. На этом все и закончилось: королева и правительство бежали из страны, армия капитулировала. Страна стала работать на Гитлера. Из голландцев сформировали пару дивизий СС, участвовали даже в блокаде Ленинграда, но вообще-то воевали из рук вон плохо. Всего за дело Гитлера отдали жизни 10 тыс. голландцев", - рассказал Киселев.
14 декабря, 06:03Алексей Фененко: Европа рассчитывает на высокий ядерный порог и готовится устроить России "Хасан на Буге"Запад очень обнадежили бои в Курской области. Мы можем относиться к этом по-разному, но элиты стран Запада решили: на территории ядерной державы можно вести войну с помощью конвенциональных вооружений, а Россия даже не ударила масштабно по Киеву в ответ на это. Значит, вполне возможен подобный сценарий ограниченного военного конфликта с Россией.
После Акта о капитуляции Германии королева Нидерландов Вильгельмина шлет председателю Верховного Совета СССР Михаилу Калинину телеграмму.
"Благодаря победоносным армиям СССР и его союзников и благодаря самоотверженности их героических солдат полное поражение общего врага отныне – несомненно, и я приношу Вам, господин председатель, мои самые искренние поздравления. В час полного освобождения моего народа я хочу также выразить Вам глубокое восхищение и всю признательность моего народа за важный вклад, который замечательные русские армии своими великолепными победами внесли в дело торжества правого дела и осуществления освобождения Нидерландов. Королева Нидерландов Вильгельмина", — говорится в тексте письма.
Короче, сейчас другие времена, и война, к которой вопреки воле США и вопреки устремлениям России ведут свои народы европейские бюрократы и крайне непопулярные в своих странах европейские политики, будет другой, отметил Киселев.
Путин все объяснил. Трамп – предостерег. Не говорите потом, что не предупреждали, подытожил ведущий.
В чем особенность нынешнего этапа отношений США и Европы - в материале издания Украина.ру Александр Ананьев: Трампу нужен мир на Украине, чтобы контролировать Восточную Европу и Южный Кавказ.
Подписывайся на