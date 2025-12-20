https://ukraina.ru/20251220/turetskoe-izdanie-zapad-ne-prekratit-gotovitsya-k-voyne-s-rossiey-posle-zaversheniya-ukrainskogo-1073421435.html

Турецкое издание: Запад не прекратит готовиться к войне с Россией после завершения украинского конфликта

Турецкое издание Evrensel пишет, что даже после завершения украинского конфликта Евросоюз не планирует снижать уровень напряжённости в отношениях с Москвой. Авторы считают, что Запад слишком долго и активно вооружал соседние с Россией страны, чтобы просто отказаться от своих стратегических планов

По мнению издания, подготовка к возможной войне продолжится в полной мере.В статье говорится, что после переговоров по Украине, прошедших в Берлине 15 декабря, в немецких СМИ преобладает оптимизм. Однако, как указывает автор, детали изменений в "мирном плане" (сокращённом с 28 до 20 пунктов) остаются засекреченными, и визит американской делегации в Москву, возможно, внесёт ясность в этот вопрос.Evrensel отмечает, что для европейцев, особенно немцев, главная радость заключалась не в близком конце конфликта, а в демонстрации единства Запада против России. В публикации подчёркивается, что европейские страны, ранее отстранённые США от переговорного процесса, наконец сели за стол переговоров, но в обмен на взятие на себя военных и финансовых обязательств по "гарантиям безопасности" для Украины. Конкретным итогом стало решение о создании международных сил под европейским контролем для обеспечения этих гарантий, хотя детали реализации остаются туманными.Авторы считают, что Германия особенно воодушевилась этими событиями. В статье говорится, что это ярко проявилось в ежегодном "правительственном заявлении" канцлера Мерца в бундестаге 17 декабря, где он подчеркнул возвращение Германии на международную арену и заявил, что страна больше не "игрушка в руках великих держав". По мнению Evrensel, такая риторика — это в первую очередь внутренний пиар, ведь Германия как третья экономика мира всегда участвовала в империалистической борьбе. При этом второе заявление явно адресовано США и Трампу, подчёркивая скрытые противоречия в западном лагере — сигнал "единства" против России на деле хрупок, и разногласия будут проявляться при любой возможности.В публикации отмечается, что западные державы, согласовавшие в Берлине 20-пунктный план и передавшие дальнейшую переговорную инициативу Путину, не собираются ослаблять давление на Россию даже после возможного соглашения — особенно это касается европейских стран. Авторы считают, что вопрос соблюдения договорённостей останется ключевым, и события указывают на серьёзные трудности в этом.Evrensel напоминает, что ещё до конфликта Европа последовательно превращала Восточную Европу в "арсенал" для окружения России: в странах Прибалтики военные расходы превысили 5 % ВВП, в Польше — 4 %, Финляндия и Швеция (бывший "нейтрал") вступили в НАТО и резко нарастили бюджеты на оборону.В статье говорится, что через день после берлинских переговоров лидеры Швеции, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Болгарии и Румынии собрались в Хельсинки по приглашению Финляндии — это страны, географически окружающие Россию и потенциально оказавшиеся бы на передовой в случае войны (саммит прозвали "Восточным флангом"). Как сообщает Süddeutsche Zeitung, в коммюнике обсуждалось усиление сотрудничества против "российской угрозы", включая совместное наращивание вооружений, что беспокоит даже Германию, Францию и Италию, хотя они сами призывают усиливать поддержку этого фланга. Авторы считают, что русофобия среди этих стран сохранится надолго.В публикации отмечается ещё одна инициатива по вооружению Украины: параллельно "мирным" переговорам в Берлине Германия активно работала над поставками оружия. На Германо-украинском экономическом форуме (с участием Мерца и Зеленского) немецкая Quantum Systems и украинская Frontline Robotics объявили о создании совместной компании для автоматизированного производства дронов для ВСУ — таким образом Германия продолжит поставки высокотехнологичного оружия и заработок на этом.Evrensel подчёркивает, что Германия настаивает на использовании замороженных российских активов (около 200 млрд долларов в Бельгии) для вооружения Украины — это требование Мерца стало ключевым на саммите ЕС. Журнал Der Spiegel назвал тему "Последней пулей Европы", отметив, что половина активов позволит Украине воевать ещё два года, а деньги в итоге уйдут западным оружейным компаниям. Авторы считают, что передача активов без процентов резко снизит шансы на мир.В заключение публикация указывает, что европейские державы, особенно Германия, на волне русофобии активно раскручивают гонку вооружений — те, кто стремится к прямому столкновению с Россией, не остановятся даже после окончания украинского конфликта.Читайте также: Турецкое издание: США планируют серию "цветных революций" в Европе

