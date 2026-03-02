https://ukraina.ru/20260302/sily-pvo-za-shest-chasov-sbili-105-bespilotnikov-vsu-nad-regionami-rossii-svodka-minoborony-rf-1076226082.html
Силы ПВО за шесть часов сбили 105 беспилотников ВСУ над регионами России. Сводка Минобороны РФ
Силы ПВО с 20:00 мск до 23:00 мск уничтожили 57 украинских БПЛА, пытавшихся атаковать российские регионы. Об этом Минобороны РФ в ночь на 2 марта сообщает в своём телеграм-канале
"С 20:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 57 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа", — говорится в сообщении военного ведомства.🟥 18 вражеских беспилотников были сбиты над акваторией Чёрного моря;🟥 15 – над территорией Республики Крым;🟥 Девять БПЛА – над акваторией Азовского моря;🟥 Восемь БПЛА – над территорией Брянской области;🟥 Пять БПЛА – над территорией Курской области;🟥 Один БПЛА – над территорией Белгородской области;🟥 Один БПЛА – над территорией Краснодарского края.В период с 17:00 до 20:00 мск силы ПВО сбили 48 украинских БПЛА самолётного типа над над акваториями Чёрного (27) и Азовского (3) морей, над территориями Крыма (5), Краснодарского края (2), Белгородской (8), Курской (2) и Брянской (1) областей.Таким образом, в период с 17:00 мск до 23:00 мск над над акваториями Чёрного и Азовского морей, российскими регионами было уничтожено 105 вражеских БПЛА.Ранее сообщалось, что в Херсонской области из-за террористической атаки ВСУ погибла активистка "Молодой Гвардии" учитель Вероника Вельмамедова.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
"С 20:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 57 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа", — говорится в сообщении военного ведомства.
🟥 18 вражеских беспилотников были сбиты над акваторией Чёрного моря;
🟥 15 – над территорией Республики Крым;
🟥 Девять БПЛА – над акваторией Азовского моря;
🟥 Восемь БПЛА – над территорией Брянской области;
🟥 Пять БПЛА – над территорией Курской области;
🟥 Один БПЛА – над территорией Белгородской области;
🟥 Один БПЛА – над территорией Краснодарского края.
В период с 17:00 до 20:00 мск силы ПВО сбили 48 украинских БПЛА самолётного типа над над акваториями Чёрного (27) и Азовского (3) морей, над территориями Крыма (5), Краснодарского края (2), Белгородской (8), Курской (2) и Брянской (1) областей.
Таким образом, в период с 17:00 мск до 23:00 мск над над акваториями Чёрного и Азовского морей, российскими регионами было уничтожено 105 вражеских БПЛА.
Ранее сообщалось, что в Херсонской области из-за террористической атаки ВСУ погибла активистка "Молодой Гвардии" учитель Вероника Вельмамедова. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.