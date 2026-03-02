Силы ПВО за шесть часов сбили 105 беспилотников ВСУ над регионами России. Сводка Минобороны РФ - 02.03.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260302/sily-pvo-za-shest-chasov-sbili-105-bespilotnikov-vsu-nad-regionami-rossii-svodka-minoborony-rf-1076226082.html
Силы ПВО за шесть часов сбили 105 беспилотников ВСУ над регионами России. Сводка Минобороны РФ
Силы ПВО за шесть часов сбили 105 беспилотников ВСУ над регионами России. Сводка Минобороны РФ - 02.03.2026 Украина.ру
Силы ПВО за шесть часов сбили 105 беспилотников ВСУ над регионами России. Сводка Минобороны РФ
Силы ПВО с 20:00 мск до 23:00 мск уничтожили 57 украинских БПЛА, пытавшихся атаковать российские регионы. Об этом Минобороны РФ в ночь на 2 марта сообщает в своём телеграм-канале
2026-03-02T00:49
2026-03-02T00:49
украина.ру
россия
сво
спецоперация
черное море
крым
азовское море
брянская область
курская область
белгородская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/19/1065945047_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_137775ae854f834dfbc7c54957377ef0.jpg
"С 20:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 57 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа", — говорится в сообщении военного ведомства.🟥 18 вражеских беспилотников были сбиты над акваторией Чёрного моря;🟥 15 – над территорией Республики Крым;🟥 Девять БПЛА – над акваторией Азовского моря;🟥 Восемь БПЛА – над территорией Брянской области;🟥 Пять БПЛА – над территорией Курской области;🟥 Один БПЛА – над территорией Белгородской области;🟥 Один БПЛА – над территорией Краснодарского края.В период с 17:00 до 20:00 мск силы ПВО сбили 48 украинских БПЛА самолётного типа над над акваториями Чёрного (27) и Азовского (3) морей, над территориями Крыма (5), Краснодарского края (2), Белгородской (8), Курской (2) и Брянской (1) областей.Таким образом, в период с 17:00 мск до 23:00 мск над над акваториями Чёрного и Азовского морей, российскими регионами было уничтожено 105 вражеских БПЛА.Ранее сообщалось, что в Херсонской области из-за террористической атаки ВСУ погибла активистка "Молодой Гвардии" учитель Вероника Вельмамедова.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
черное море
крым
азовское море
брянская область
курская область
белгородская область
краснодарский край
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/19/1065945047_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_0fb868b376165760bcc2f17ddeedd98f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина.ру, россия, сво, спецоперация, черное море, крым, азовское море, брянская область, курская область, белгородская область, краснодарский край, минобороны рф, вс рф, пво, бпла, атака бпла, всу, вооруженные силы украины, украина
Украина.ру, Россия, СВО, Спецоперация, Черное море, Крым, Азовское море, Брянская область, Курская область, Белгородская область, краснодарский край, Минобороны РФ, ВС РФ, ПВО, БПЛА, атака БПЛА, ВСУ, Вооруженные силы Украины, Украина

Силы ПВО за шесть часов сбили 105 беспилотников ВСУ над регионами России. Сводка Минобороны РФ

00:49 02.03.2026
 
© Украина.руУдары ВСУ по российской территории
Удары ВСУ по российской территории - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© Украина.ру
Читать в
ДзенTelegram
Силы ПВО с 20:00 мск до 23:00 мск уничтожили 57 украинских БПЛА, пытавшихся атаковать российские регионы. Об этом Минобороны РФ в ночь на 2 марта сообщает в своём телеграм-канале
"С 20:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 57 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа", — говорится в сообщении военного ведомства.
🟥 18 вражеских беспилотников были сбиты над акваторией Чёрного моря;
🟥 15 – над территорией Республики Крым;
🟥 Девять БПЛА – над акваторией Азовского моря;
🟥 Восемь БПЛА – над территорией Брянской области;
🟥 Пять БПЛА – над территорией Курской области;
🟥 Один БПЛА – над территорией Белгородской области;
🟥 Один БПЛА – над территорией Краснодарского края.
В период с 17:00 до 20:00 мск силы ПВО сбили 48 украинских БПЛА самолётного типа над над акваториями Чёрного (27) и Азовского (3) морей, над территориями Крыма (5), Краснодарского края (2), Белгородской (8), Курской (2) и Брянской (1) областей.
Таким образом, в период с 17:00 мск до 23:00 мск над над акваториями Чёрного и Азовского морей, российскими регионами было уничтожено 105 вражеских БПЛА.
Ранее сообщалось, что в Херсонской области из-за террористической атаки ВСУ погибла активистка "Молодой Гвардии" учитель Вероника Вельмамедова.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
Украина.руРоссияСВОСпецоперацияЧерное мореКрымАзовское мореБрянская областьКурская областьБелгородская областькраснодарский крайМинобороны РФВС РФПВОБПЛАатака БПЛАВСУВооруженные силы УкраиныУкраина
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
02:12ЦАХАЛ сообщает о массовых пусках ракет по Израилю с территории Ливана
02:07Цены на нефть подскакивают на 9-10% после ударов по Ирану, Brent впервые с 23 июня 2025 года торгуется выше $80 за баррель
01:53Отбой воздушной тревоги в Севастополе
01:52Минимум 20 человек погибло в результате атак США и Израиля в одном из районов Тегерана, — RT на русском со ссылкой на местное агентство Mehr
01:50Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто
01:47Трамп рассказал, когда завершится операция США против Ирана
01:10Великобритания отправит экспертов с Украины, чтобы они помогли сбивать иранские БПЛА — Стармер
00:49Силы ПВО за шесть часов сбили 105 беспилотников ВСУ над регионами России. Сводка Минобороны РФ
00:10Из-за террористической атаки ВСУ погибла активистка "Молодой Гвардии" учитель Вероника Вельмамедова
19:00Реакция на убийство Хаменеи. Итоги 1 марта
18:04Пезешкиан объявил о начале работы Временного совета Ирана. Главное к этому часу
17:45Клинтоны и Эпштейн. "Неприкасаемые" на допросе
17:15Число жертв взрыва под Бейт-Шемешем достигло восьми. Главное к этому часу
17:14Вопрос не в территориях! Что задумал Трамп и почему до мира на Украине ещё далеко – Тильман
16:49Экс-помощник директора ФБР предупредил об угрозе атак на США из-за ударов по Ирану. Главное к этому часу
16:44Иран может применить против стран Залива "иракский сценарий" 1991 года
16:29Путин выразил соболезнования в связи с гибелью лидера Ирана Али Хаменеи
16:16США и Израилю объявили священную войну. Кто стал преемником аятоллы Хаменеи?
16:11Фархад Ибрагимов: Иран просчитался с ядерным оружием, но его месть США за гибель Хаменеи будет холодной
16:05Иранский аятолла объявил джихад США и Израилю после гибели лидеров страны
Лента новостейМолния