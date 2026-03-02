https://ukraina.ru/20260302/strany-persidskogo-zaliva-prigrozili-iranu-otvetom-na-ataki-ikh-territoriy-i-destabilizatsiyu-1076231339.html

Страны Персидского залива пригрозили Ирану ответом на атаки их территорий и дестабилизацию энергорынков

Страны Персидского залива пригрозили Ирану ответом на атаки их территорий и дестабилизацию энергорынков - 02.03.2026 Украина.ру

Страны Персидского залива пригрозили Ирану ответом на атаки их территорий и дестабилизацию энергорынков

Шесть аравийских монархий, входящих в Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива, готовы принять все меры в ответ на атаки Ирана, говорится в заявлении по итогам экстренного онлайн-заседания региональной организации на уровне глав МИД. Об этом в ночь на 2 марта сообщает РИА Новости

2026-03-02T02:55

2026-03-02T02:55

2026-03-02T02:55

украина.ру

новости

саудовская аравия

иран

мид бахрейна

оман

катар

оаэ

мид

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/02/1076231044_0:71:1350:830_1920x0_80_0_0_5827475b75007ca163412fffb5ed0b42.jpg

"Страны Персидского залива готовы принять все необходимые меры для сохранения своего суверенитета, безопасности и стабильности стран в ответ на атаки Ирана", — говорится в заявлении.Главы МИД аравийских монархий подчеркнули, что безопасность одной страны региона неотделима от всех остальных. Они также призвали Иран немедленно прекратить атаки, чтобы обеспечить стабильность мировых энергорынков."Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива подчеркивает необходимость немедленного прекращения атак со стороны Ирана и подтверждает важность обеспечения безопасности морского судоходства и авиасообщения в регионе, а также защиты цепочек поставок и сохранения стабильности мировых энергетических рынков", — отмечается в заявлении.28 февраля США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана, оправдывая свои удары желанием не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Президент США Дональд Трамп также заявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность и призвал граждан страны свергнуть режим.В ночь на 1 марта иранское телевидение официально подтвердило гибель верховного лидера Али Хаменеи. В результате атак США и Израиля также погибли дочь, зять, внучка и невестка аятоллы. Сообщается о многочисленных жертвах среди мирного населения Ирана, включая детей. Тегеран в ответ атакует израильскую территорию, а также американские базы на Ближнем Востоке.Ранее президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Ирана Масуду Пезешкиану в связи с гибелью верховного лидера страны и назвал случившееся "циничным убийством с нарушением всех норм человеческой морали и международного права".Больше информации о ситуации на Ближнем Востоке в публикации - Реакция на убийство Хаменеи. Итоги 1 марта.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

саудовская аравия

иран

оман

катар

оаэ

сша

израиль

ближний восток

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина.ру, новости, саудовская аравия, иран, мид бахрейна, оман, катар, оаэ, мид, сша, израиль, ближний восток, удары, агрессия, обострение, война, нефть