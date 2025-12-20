Медведчук: Путин ткнул Зеленского носом в его ложь, как нашкодившего кота - 20.12.2025 Украина.ру
Медведчук: Путин ткнул Зеленского носом в его ложь, как нашкодившего кота
Председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук в своей статье, вышедшей на сайте движения, проанализировал недавний обмен заявлениями между президентом России Владимиром Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским по поводу возможных выборов на Украине
На прошедшей 19 декабря "прямой линии" Владимира Путина главный редактор сайта "Другой Украины" задал ему вопрос, касающийся возможности проведения на Украине президентских выборов, о чём ранее говорил Владимир Зеленский. Медведчук отметил, что, по словам Путина, этот вопрос стал полноценным политическим заявлением.Медведчук привёл основные моменты вопроса президенту РФ: заявление Зеленского о готовности провести выборы через 60–90 дней — циничная ложь, поскольку он разрушил страну, выбрав террор и произвол вместо демократии; Зеленский узурпировал власть, уничтожив парламентаризм, судебную систему и сделав правоохранителей карманными; Выборы или референдум (включая предложенный Путиным референдум о признании де-юре новых территорий по Конституции Украины) невозможны без восстановления конституционного порядка.Для проведения выборов необходимы предварительные меры: отменить запрет на 18 оппозиционных партий; принять закон об амнистии и реабилитации политически преследуемых с 2014 года; обеспечить избирательные права для миллионов бежавших (по официальным данным — более 18 млн человек); отменить санкции и лишение гражданства за несогласие с неонацистской политикой киевского режима; возобновить работу запрещённых СМИ и отменить монополию на информацию по указу Зеленского.В ответе на вопрос Путин подчеркнул двойные стандарты киевского режима: Зеленский требует прекращения боевых действий для "безопасности" выборов, хотя Россия сама проводила президентские, муниципальные и региональные выборы (включая сентябрь 2025 года) под обстрелами, не прося никого о перемирии, и даже когда по участкам целенаправленно били, чтобы сорвать процесс.По мнению Виктора Медведчука, этим Путин прямо указал Зеленскому на нежелание проводить выборы и расставаться с властью, ткнув его, "как нашкодившего кота", носом в эту ложь. При этом российский президент разоблачил примитивный приём — использовать голосование лишь для торможения наступления ВС РФ.В то же время Путин проявил добрую волю, заявив: "Мы готовы подумать над тем, чтобы обеспечить безопасность при выборах на Украине. Хотя бы воздержаться от ударов вглубь территории в день голосования", — тем самым показав готовность не мешать свободному волеизъявлению украинцев.Как отметил Медведчук, для настоящей легитимности в выборах должны участвовать все граждане Украины, включая миллионы (от 5 до 10 по разным оценкам) в России. Путин прямо сказал: "Если уж выборы будут, тогда мы вправе потребовать... предоставлено право украинцам, проживающим сейчас в России, проголосовать на территории Российской Федерации".По словам лидера "Другой Украины", Зеленский, уничтожив оппозицию и вынудив половину населения бежать от репрессий, не вправе ограничивать выборы территорией "концлагеря", в который он превратил страну. Без голосования миллионов бежавших результаты будут нелегитимны. Россия же, возвращая свои исторические земли, фактически даёт этим людям право голоса, оставляя Зеленскому единственный выход — разрешить украинцам голосовать в РФ.Медведчук подчеркнул, что Путин завершил ответ согласием с необходимостью легитимной власти: "Согласен с тем, что власть на Украине в конце концов должна стать легитимной. А без проведения выборов это невозможно". Таким образом, отметил лидер "Другой Украины", Зеленский сам себя загнал в ловушку, а Путин её захлопнул.Как напомнил Медведчук, глава ЦИК РФ Элла Памфилова подтвердила готовность организовать голосование для украинцев в России на высшем уровне, если выборы будут легитимными: "Эта возможность будет обеспечена на самом высоком уровне".В заключение лидер "Другой Украины" указал, что Зеленский на протяжении всей своей карьеры избавлялся от неугодных — политиков, активистов, журналистов, священников и даже избирателей. Несправедливо лишать этих людей права высказаться о преступном режиме "кровавого клоуна", его подельниках и прозападной оппозиции, соучастниках тяжких преступлений против народа, резюмировал Медведчук.Читайте также: Неожиданно про выборы на Украине, непростые решения Анкориджа: "Итоги года" с Путиным
Председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук в своей статье, вышедшей на сайте движения, проанализировал недавний обмен заявлениями между президентом России Владимиром Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским по поводу возможных выборов на Украине
На прошедшей 19 декабря "прямой линии" Владимира Путина главный редактор сайта "Другой Украины" задал ему вопрос, касающийся возможности проведения на Украине президентских выборов, о чём ранее говорил Владимир Зеленский. Медведчук отметил, что, по словам Путина, этот вопрос стал полноценным политическим заявлением.
Медведчук привёл основные моменты вопроса президенту РФ: заявление Зеленского о готовности провести выборы через 60–90 дней — циничная ложь, поскольку он разрушил страну, выбрав террор и произвол вместо демократии; Зеленский узурпировал власть, уничтожив парламентаризм, судебную систему и сделав правоохранителей карманными; Выборы или референдум (включая предложенный Путиным референдум о признании де-юре новых территорий по Конституции Украины) невозможны без восстановления конституционного порядка.
Для проведения выборов необходимы предварительные меры: отменить запрет на 18 оппозиционных партий; принять закон об амнистии и реабилитации политически преследуемых с 2014 года; обеспечить избирательные права для миллионов бежавших (по официальным данным — более 18 млн человек); отменить санкции и лишение гражданства за несогласие с неонацистской политикой киевского режима; возобновить работу запрещённых СМИ и отменить монополию на информацию по указу Зеленского.
В ответе на вопрос Путин подчеркнул двойные стандарты киевского режима: Зеленский требует прекращения боевых действий для "безопасности" выборов, хотя Россия сама проводила президентские, муниципальные и региональные выборы (включая сентябрь 2025 года) под обстрелами, не прося никого о перемирии, и даже когда по участкам целенаправленно били, чтобы сорвать процесс.
По мнению Виктора Медведчука, этим Путин прямо указал Зеленскому на нежелание проводить выборы и расставаться с властью, ткнув его, "как нашкодившего кота", носом в эту ложь. При этом российский президент разоблачил примитивный приём — использовать голосование лишь для торможения наступления ВС РФ.
В то же время Путин проявил добрую волю, заявив: "Мы готовы подумать над тем, чтобы обеспечить безопасность при выборах на Украине. Хотя бы воздержаться от ударов вглубь территории в день голосования", — тем самым показав готовность не мешать свободному волеизъявлению украинцев.
Как отметил Медведчук, для настоящей легитимности в выборах должны участвовать все граждане Украины, включая миллионы (от 5 до 10 по разным оценкам) в России. Путин прямо сказал: "Если уж выборы будут, тогда мы вправе потребовать... предоставлено право украинцам, проживающим сейчас в России, проголосовать на территории Российской Федерации".
По словам лидера "Другой Украины", Зеленский, уничтожив оппозицию и вынудив половину населения бежать от репрессий, не вправе ограничивать выборы территорией "концлагеря", в который он превратил страну. Без голосования миллионов бежавших результаты будут нелегитимны. Россия же, возвращая свои исторические земли, фактически даёт этим людям право голоса, оставляя Зеленскому единственный выход — разрешить украинцам голосовать в РФ.
Медведчук подчеркнул, что Путин завершил ответ согласием с необходимостью легитимной власти: "Согласен с тем, что власть на Украине в конце концов должна стать легитимной. А без проведения выборов это невозможно". Таким образом, отметил лидер "Другой Украины", Зеленский сам себя загнал в ловушку, а Путин её захлопнул.
Как напомнил Медведчук, глава ЦИК РФ Элла Памфилова подтвердила готовность организовать голосование для украинцев в России на высшем уровне, если выборы будут легитимными: "Эта возможность будет обеспечена на самом высоком уровне".
В заключение лидер "Другой Украины" указал, что Зеленский на протяжении всей своей карьеры избавлялся от неугодных — политиков, активистов, журналистов, священников и даже избирателей. Несправедливо лишать этих людей права высказаться о преступном режиме "кровавого клоуна", его подельниках и прозападной оппозиции, соучастниках тяжких преступлений против народа, резюмировал Медведчук.
Читайте также: Неожиданно про выборы на Украине, непростые решения Анкориджа: "Итоги года" с Путиным
