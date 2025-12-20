https://ukraina.ru/20251220/medvedchuk-putin-tknul-zelenskogo-nosom-v-ego-lozh-kak-nashkodivshego-kota-1073410172.html

Медведчук: Путин ткнул Зеленского носом в его ложь, как нашкодившего кота

Медведчук: Путин ткнул Зеленского носом в его ложь, как нашкодившего кота - 20.12.2025 Украина.ру

Медведчук: Путин ткнул Зеленского носом в его ложь, как нашкодившего кота

Председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук в своей статье, вышедшей на сайте движения, проанализировал недавний обмен заявлениями между президентом России Владимиром Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским по поводу возможных выборов на Украине

2025-12-20T12:55

2025-12-20T12:55

2025-12-20T12:55

эксклюзив

выборы

россия

украина

запад

владимир путин

владимир зеленский

виктор медведчук

цик

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/10/1059686474_0:0:2986:1681_1920x0_80_0_0_d5785df8a5def3e4b75173c0c6133919.jpg

На прошедшей 19 декабря "прямой линии" Владимира Путина главный редактор сайта "Другой Украины" задал ему вопрос, касающийся возможности проведения на Украине президентских выборов, о чём ранее говорил Владимир Зеленский. Медведчук отметил, что, по словам Путина, этот вопрос стал полноценным политическим заявлением.Медведчук привёл основные моменты вопроса президенту РФ: заявление Зеленского о готовности провести выборы через 60–90 дней — циничная ложь, поскольку он разрушил страну, выбрав террор и произвол вместо демократии; Зеленский узурпировал власть, уничтожив парламентаризм, судебную систему и сделав правоохранителей карманными; Выборы или референдум (включая предложенный Путиным референдум о признании де-юре новых территорий по Конституции Украины) невозможны без восстановления конституционного порядка.Для проведения выборов необходимы предварительные меры: отменить запрет на 18 оппозиционных партий; принять закон об амнистии и реабилитации политически преследуемых с 2014 года; обеспечить избирательные права для миллионов бежавших (по официальным данным — более 18 млн человек); отменить санкции и лишение гражданства за несогласие с неонацистской политикой киевского режима; возобновить работу запрещённых СМИ и отменить монополию на информацию по указу Зеленского.В ответе на вопрос Путин подчеркнул двойные стандарты киевского режима: Зеленский требует прекращения боевых действий для "безопасности" выборов, хотя Россия сама проводила президентские, муниципальные и региональные выборы (включая сентябрь 2025 года) под обстрелами, не прося никого о перемирии, и даже когда по участкам целенаправленно били, чтобы сорвать процесс.По мнению Виктора Медведчука, этим Путин прямо указал Зеленскому на нежелание проводить выборы и расставаться с властью, ткнув его, "как нашкодившего кота", носом в эту ложь. При этом российский президент разоблачил примитивный приём — использовать голосование лишь для торможения наступления ВС РФ.В то же время Путин проявил добрую волю, заявив: "Мы готовы подумать над тем, чтобы обеспечить безопасность при выборах на Украине. Хотя бы воздержаться от ударов вглубь территории в день голосования", — тем самым показав готовность не мешать свободному волеизъявлению украинцев.Как отметил Медведчук, для настоящей легитимности в выборах должны участвовать все граждане Украины, включая миллионы (от 5 до 10 по разным оценкам) в России. Путин прямо сказал: "Если уж выборы будут, тогда мы вправе потребовать... предоставлено право украинцам, проживающим сейчас в России, проголосовать на территории Российской Федерации".По словам лидера "Другой Украины", Зеленский, уничтожив оппозицию и вынудив половину населения бежать от репрессий, не вправе ограничивать выборы территорией "концлагеря", в который он превратил страну. Без голосования миллионов бежавших результаты будут нелегитимны. Россия же, возвращая свои исторические земли, фактически даёт этим людям право голоса, оставляя Зеленскому единственный выход — разрешить украинцам голосовать в РФ.Медведчук подчеркнул, что Путин завершил ответ согласием с необходимостью легитимной власти: "Согласен с тем, что власть на Украине в конце концов должна стать легитимной. А без проведения выборов это невозможно". Таким образом, отметил лидер "Другой Украины", Зеленский сам себя загнал в ловушку, а Путин её захлопнул.Как напомнил Медведчук, глава ЦИК РФ Элла Памфилова подтвердила готовность организовать голосование для украинцев в России на высшем уровне, если выборы будут легитимными: "Эта возможность будет обеспечена на самом высоком уровне".В заключение лидер "Другой Украины" указал, что Зеленский на протяжении всей своей карьеры избавлялся от неугодных — политиков, активистов, журналистов, священников и даже избирателей. Несправедливо лишать этих людей права высказаться о преступном режиме "кровавого клоуна", его подельниках и прозападной оппозиции, соучастниках тяжких преступлений против народа, резюмировал Медведчук.Читайте также: Неожиданно про выборы на Украине, непростые решения Анкориджа: "Итоги года" с Путиным

россия

украина

запад

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, выборы, россия, украина, запад, владимир путин, владимир зеленский, виктор медведчук, цик