Василий Колташов: США делают все, чтобы втянуть Европу в торговую войну с Китаем и прямую войну с Россией

Если ВСУ начнут сдаваться в плен по 30-40 тысяч человек в день, мы можем перейти к дипломатическому разрешению конфликта без военного фактора. Я понимаю, что это нереально. Но и Зеленский должен понимать, что никакие перемирия с ним невозможны. Россия решает этот вопрос с Украиной так, потому что по-другому уже нельзя

Об этом экономист, политолог, директор Института нового общества Василий Колташов рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Василий, сейчас в Вашингтоне обсуждают возможность создания объединения под названием Core 5 ("Ключевая пятерка") на замену G8, куда вошли бы США, Китай, Индия, Япония и Россия. При этом там нет ни одной из стран Евросоюза. О чем это говорит?- Я бы рассматривал эти намерения США в том же контексте, что и их намерение уменьшить свое военное присутствие в ряде стран НАТО. Например, убрать американских военнослужащих из Румынии и заменить их на немецких. Это нужно, чтобы страны НАТО могли вступить в вооруженный конфликт с Россией. Для этого же предлагается вывести США из НАТО. Не уверен, что это прямо сейчас удастся провернуть, но сама формула яснее ясного.США дистанцируются от происходящего, ожидая победы над Россией и Китаем. При этом они будут имитировать диалог и открытость.Почему эта формула С-5 совершенно нерабочая? А что мы там будем обсуждать? Американские тарифы и санкции? То, как беззаконно были атакованы "Лукойл" и "Роснефть"? Или то, что американское правительство незаконно удерживает российскую дипломатическую собственность? Что конкретно Трамп сделал за этот год для нормализации российско-американских отношений?Понимаете, для не очень умных людей 2025 год начался как год примирения с Америкой. Для разумных людей он начинался как год возможной нормализацией дипломатических контактов. Эта нормализация произошла только частично. А так Трамп сделал все, чтобы в России продолжали считать Америку врагом.Еще раз. Именно Трамп сохранил старые санкции и ввел новые. Именно он предлагал прекратить покупать российскую нефть по всему миру.А мы можем в рамках С-5 обсудить, чтобы все отказались от контактов с американскими банками, МВФ и Всемирным банком, а также конфискацию собственности американских компаний и отмену американской интеллектуальной собственности, чтобы весь мир не задыхался от этой удавки? Скажем, не покупал у США лекарства втридорога, а производил их самостоятельно и лечил чудовищные болезни, которые, возможно, создаются в американских биолабораториях, действующими за пределами в США в нарушение американских законов.Трамп не понимает, что политика США и его личная позиция привела к колоссальному недоверию к Вашингтону. США потеряли лицо. Они недоговороспособны. Это не значит, что не надо с ними вести переговоры. Это значит, что соглашения с ними очень сложно проконтролировать. Поэтому колоссальная работа российской дипломатии в течение года привела лишь к восстановлению контактов, которых вообще не было при Байдене. Но этого недостаточно.Повторюсь, США пытаются дистанцироваться от войны в Европе, которую они проигрывают. Да, у них мощная сухопутная армия, которую они не могут использовать из-за риска ядерной войны. Но они видят, что есть сотни тысяч европейских солдат. Пока их тоже невозможно использовать. Но они ищут способ, как, представ нейтральной страной, превратить Европу в инструмент борьбы против России и Китая. Против России – в военной плоскости. Против Китая – в экономической. Евросоюз еще будет бороться с китайскими товарами под лозунгами защиты европейского рынка от "тех, кто забрал наши рабочие места".Как это будет? Европа вводит против Китая высокие заградительные пошлины. Китай вводит ответные меры. В Европе осыпается часть промышленности. Этого никто не замечает. Безработным предлагают вступить в армию. Выпускаются облигации военного займа. Пропаганда давит на общественное сознание, что "надо защищать Родину от огромного медведя".Но мне как экономисту видно, что в этой партии они допускают классическую ошибку.Каждый раз Европа исправляла свой торговый баланс за счет колониальных захватов. По этой логике они должны были ввести санкции против Бразилии и Мексики, а потом предпринять туда интервенцию под предлогом борьбы за демократию. Но они посчитали, что это сложно и дорого. Зато они поверили в то, что если СССР развалился, то и Россия развалится. Этого не случилось. Поэтому ничего у них не выйдет.- По поводу Украины. Тут Зеленский выступил с инициативой об энергетическом перемирии. Это его стандартный риторический прием? Или он всерьез опасается, что проблемы со светом могут привести к сбою в работе военно-экономической системе киевского режима?- Зеленский боится потерять власть. Это самый большой его страх. Этот страх обусловлен именно тем, что энергетическая система Украины фактически разрушена. Киевский режим сам признает, что выдержит еще 4-6 российских атак, после чего вся система ляжет. Чтобы ее восстановить, понадобится время. И вся дипломатическая тактика Зеленского состоит в том, чтобы выиграть время, взять больше ресурсов у собственных граждан и продолжать войну.Поэтому никакие перемирия с Зеленским просто невозможны.Конечно, если ВСУ начнут сдаваться в плен по 30-40 тысяч человек в день, мы можем перейти к дипломатическому разрешению конфликта без военного фактора. Я понимаю, что это нереально. Но и Зеленский должен понимать, что никакие перемирия с ним невозможны.Россия решает этот вопрос с Украиной так, потому что по-другому уже нельзя. Нацизм в Европе, который возродили при участии США и Великобритании, должен быть уничтожен второй раз.- По поводу решения вопроса с Украиной. Сейчас армия России освобождает не только конституционные регионы, но и территории Харьковской, Сумской и Днепропетровской областей. Хватит ли у нас ресурсов, чтобы их восстановить после окончания СВО? Как вы видите их будущее?- Американцы оценили все природные богатства Украины в 15 триллионов долларов. Понятно, что их бухгалтерии верить нельзя. Но в любом случае, освобождая новые территории, Россия получает огромный потенциал.Конечно, пока идут боевые действия, этот потенциал реализовать сложно. При этом работа в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей показывает, что восстановление транспортной и социальной инфраструктуры постепенно приводит к возрождению экономической жизни. Дальше она начинает развиваться динамично. И это как раз открывает путь к этому потенциалу. К тому, чтобы наращивать производство и туристическую сферу.То есть Херсонская и Запорожская области – это не только сельское хозяйство. Сельское хозяйство – это то, что продолжает функционировать. Но к этому добавляются новые возможности.По мере того, армия России будет освобождать новые территории, они будут делиться на два типа: с максимальными и минимальными разрушениями.Там, где минимальные разрушение – там все просто. Восстанавливаем социальную и транспортную систему, а затем начнет восстанавливаться мелкая торговля и предприятия крупной промышленности.Там, где максимальные разрушения, будет сложнее. Все-таки киевский режим привык превращать каждый город в горную крепость. Ожидать, что произойдет чудо, я бы не стал. Но в этой упорной борьбе за города Донбасса произойдет перелом, после которого менее разрушенные территории будет легче включить в российскую экономическую жизнь.Скажем, если мы возьмем Харьков в кольцо и займем без разрушений, он стремительно включиться в наш рынок и его экономика оживет. Он же присоединиться к живой и развивающейся стране. Этим будет поддерживаться позитивная экономическая динамика.

