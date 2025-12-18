https://ukraina.ru/20251218/debet-i-kredit-svo-promyshlennost-novykh-territoriy-1073269624.html

Дебет и кредит СВО: промышленность новых территорий

Два предшествующих текста из цикла "Дебет и кредит СВО" об углепроме и металлургии новых территорий были несколько безрадостными из-за объективных сложностей с перезапуском данных отраслей экономики. Теперь речь пойдёт об интеграции в российскую экономику предприятий различного профиля от машиностроения до пищевых производств, где позитива больше.

Секретономика Донбасса и НовороссииДанный текст будет во много абстрактным и неконкретными, однако на то есть веские причины.Предприятий различного профиля в Донбассе и Новороссии не просто сотни и тысячи, а десятки тысяч. На новых территориях зарегистрировано порядка 40 тыс. юридических лиц и свыше 120 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства, из которых около 90 тыс. приходится на индивидуальных предпринимателей.Даже просто найти актуальную разбивку местных ИП на категории, отделив торговлю и сферу услуг от производства, невозможно — нет актуальных данных.Ничуть не легче ситуация с крупными предприятиями.Во-первых, непонятно, кого считать крупными и от какого критерия отталкиваться: площади, занятости, оборота и так далее. Во-вторых, открытого реестра заводов, фабрик и комбинатов в Донбассе и Новороссии нет. В ЛНР и ДНР, пока они были непризнанными, периодически выпускались каталоги предприятий с разбивкой на категории, однако даже беглые погружения в страницы таких сборников вызывали сомнения в работоспособности производств, особенно если они находились в непосредственной близости от аэропорта им. Прокофьева.Во-вторых, при изучении чего-либо следует руководствоваться клятвой Гиппократа, даже если речь идёт о написании текста. В 2022–2024 годах было важно не навредить предприятию, засветив его в информационном пространстве, так как радость журналиста спустя короткое время может обернуться прилётом ракеты или снаряда в производственный цех. А глубокое погружение в реестры собственников с опубличиванием информации способно подвести кого-то под санкции.Пиарщики любят приговаривать, что всё пиар кроме некролога, но деньги любят тишину. За время изучения новых территорий и бесед с многими промышленниками Донбасса и Новороссии, автор неоднократно сталкивался с отказом от беседы как со стороны ИП, так и со стороны представителей крупных предприятий. Главная проблема в том, что директора компаний зачастую не понимают зачем им беседовать с журналистами. Им не нужна медийность так как она способна лишь породить для них новые проблемы, но никак не поможет решить уже имеющиеся.В качестве примера стоит привести крупного производителя майонезов и кетчупов из ДНР: их продукция отмечена наградами, производственные мощности загружены, а выход на новые рынки не планируется из-за высокой конкуренции за пределами республики. Зачем в таких условиях с кем-либо беседовать?Поэтому нормой для Донбасса и Новороссии являются: отсутствие желания разговаривать с представителями СМИ, отсутствие сайтов, страниц в соцсетях, сотрудников, обладающих способностью внятно рассказывать о своих компаниях, а в ряде случаев и даже нежелание помогать тем, кто готов, не прося никаких денег, снять о заводе документальный фильм.Критерии познанияТем не менее, есть несколько индикаторов, которые позволяют понять, как обстоит дело с промышленностью на новых территориях.Главный показатель — количество компаний-резидентов Свободной экономической зоны (СЭЗ). К середине лета 2025 года таковых насчитывалось 365 штук, и, можно предположить, что к концу 2025 года будет около 400. Автор не зря оперирует этим показателем так как вступление в СЭЗ процесс непростой и соответствующий статус выдают не всем.Главное условие для получения статуса резидента — подписание инвестиционной декларации как документа, который формализирует между компанией и государством сделку. Суть её в том, что государство смягчает условия уплаты налогов для бизнеса в обмен на его обязательства по модернизации производства, увеличению объёмов выпуска готовой продукции, освоение новых переделов и увеличению количества занятых. Проще говоря, СЭЗ — это не акт благотворительности, а инструмент поддержки.И вот те самые 365 подтверждённых к июню 2025 года резидентов СЭЗ обязались вложить в развитие предприятий 257 млрд рублей. К слову, именно из-за СЭЗ динамика уплаты юридическими лицами налога на прибыль не может служить индикатором развития бизнеса — у резидентов существенные льготы.Дополнительный показатель — получение помощи (кредиты и гранты) от региональных Фондов развития промышленности.К концу сентября 2025 года — за три года своей работы — Фонды развития промышленности ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей поддержали около 130 проектов, а предприятия получили 7,4 млрд рублей льготного финансирования.Сведения ФРП важны так как фонды финансируют лишь те предприятия, которые стабильно работают, имеют планы развития и ищут средства под него. Поэтому ФРП выделяют средства преимущественно на закупку оборудования и возмещение части его стоимости, покрытие дефицита оборотных средств (критически важно при перезапуске производства), возмещение части расходов на подключение к коммунальной инфраструктуре, закупке оборудования для маркировки товаров и так далее.Есть ещё несколько индикаторов успешности того или иного предприятия.Во-первых, наличие наград. Яркий пример — мороженое "Королевское" от Луганского хладокомбината, которое стало финалистов в номинации "Продовольственные товары" на конкуре перспективных брендов "Сильные идеи для нового времени", и удостоилось похвалы от президента Путина после дегустации.Во-вторых, наличие товаров в федеральных торговых сетях за пределами родного региона. Все уже знают о мелитопольской черешне, мелитопольских чугунных сковородах или сыровяленых колбасах (махан и курхан) из Макеевки.В-третьих, экспорт продукции по линии региональных/республиканских Центров поддержки экспорта, которые помогает продвигать за пределами России несырьевой и неэнергетический экспорт. В частности, кондитерская продукция из ДНР поставляется в Китай.Конкретные примерыА теперь стоит перейти от общего к частному, то есть к конкретным предприятиям, которое не стесняются делиться своими успехами с общественностью.Яркий пример успеха — Луганский завод трубопроводной арматуры "Маршал", который крепко стоял на ногах и до начала СВО, а после стал резидентом СЭЗ и наращивает объёмы производства. Хорошим примером является Луганский авиаремонтный завод: его перезапустили после присоединения ЛНР к России и подчинили "Ростеху". Удалось восстановить и железнодорожное машиностроение — перезапущен Стахановский вагоностроительный завод в ЛНР, который не работал с 2014 по 2022 годы, и в партнёрстве с УралВагонЗаводом и под управлением "Ростеха" СВЗ выпускает вагоны широкого модельного ряда.Отлично идут дела у "Каранского карьера" — его запустили после почти 15 лет простоя и теперь карьер обеспечивает щебнем стройки не только в Донбассе, но и в других регионах России. Заметны успехи донецкого "Диорита", выпускающего холодильники Nord. Крепко стоит на ногах "Полы-Пак" из Луганска, выпускающий полимерные оболочки для колбасных изделий или донецкий торговый дом "Горняк", где выстроили холдинг с предприятиями пищепрома и ретейлом. Возобновлена работа мелитопольских машиностроительных заводов.Список успешных предприятий можно продолжать ещё долго. Однако кроме историй успехов хватает и печальных историй. Хороших новостей нет из 15-км прифронтовой зоны в Херсонской области — стоит промышленность обеих Каховок. Нет новостей из Соледара и Артёмовска, крайне туманное будущее у Авдеевского коксохима, невероятно сложным будет возрождение химического кластера из Северодонецка, Лисичанска и Рубежного. Где-то нет нормальной жизни, а есть лишь выживание и ежедневная ликвидация прилётов, где-то фронт настолько близок, что ещё и разминирование не начиналось, а кое-где уже не осталось ни химиков, ни самих заводов, которым они могли бы понадобиться.***Заканчивать текст на минорной ноте у автора желания нет. Однако так уж устроена человеческая психика: она воспринимает как должное хорошее и всегда требует большего. Поэтому остаётся надеяться и верить в то, что многие предприятия, о которых сейчас нет никаких новостей, удастся восстановить после смещения линии фронта на Запад и об их продукции будут говорить по всей России.О проблемах промышленного развития новых территорий РФ - в статье Ивана Лизана "Дебет и кредит СВО: промышленность новых территорий".

