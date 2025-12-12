https://ukraina.ru/20251212/aleksandr-ananev-trampu-nuzhen-mir-na-ukraine-chtoby-kontrolirovat-vostochnuyu-evropu-i-yuzhnyy-kavkaz-1073027833.html

Александр Ананьев: Трампу нужен мир на Украине, чтобы контролировать Восточную Европу и Южный Кавказ

США традиционно ведут переговоры с младшими партнерами в силовой манере, так они вели себя и на переговорах в ООН: выставляли свои условия и дожидались положительного ответа, пока Евросоюз в мягкой манере уговаривал оппонентов пойти на уступки. В нашем случае ситуация отличается тем, что верхушка ЕС постоянно сама оппонирует американскому лидеру.

2025-12-12T17:09

2025-12-12T17:09

2025-12-12T18:02

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/0c/1073028836_88:18:828:434_1920x0_80_0_0_ece3ae8fa37561662b2a90bdbbcc7e97.jpg

Об этом в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру рассказал старший советник МИД России в отставке Александр Ананьев.Администрация президента США Дональда Трампа передала европейцам ряд документов, в которых излагается американское видение восстановления Украины и возвращения России в мировую экономику.— Александр Васильевич, президент США Дональд Трамп заявил, что на выходные дни (13-14 декабря) запланированы переговоры в Европе на тему украинского урегулирования. Какие у нас ожидания от этой встречи? Многие эксперты считают, что она будет решающей и это финальный этап переговоров западников, после чего документ отдадут на рассмотрение в РФ. А вы что думаете?— Начнем с того, что встреча пока под вопросом: то сообщали, что встреча пройдет в субботу в Париже, теперь пишут – 15-го в Берлине. Трамп фактически поставил условие:"Мы сказали, что перед тем, как отправиться на встречу, нам нужно кое с чем разобраться… Они хотели бы, чтобы мы поехали на встречу в Европу в эти выходные, и мы примем решение, исходя из полученных от них результатов. Мы не хотим тратить время зря".Глава Белого дома уже провел телефонный разговор с лидерами Великобритании, Франции и Германии и отметил, что беседа была "в довольно жестких формулировках". Другими словами, встреча состоится при условии согласования условий плана Трампа.Американцы традиционно ведут переговоры с младшими партнерами в силовой манере, так они вели себя и на переговорах в ООН: выставляли свои условия и дожидались положительного ответа, пока Евросоюз в мягкой манере уговаривал оппонентов пойти на уступки. В нашем случае ситуация отличается тем, что верхушка ЕС постоянно сама оппонирует американскому лидеру. А все дело в экономике, как убеждал избирателей в свое время Билл Клинтон. Речь идет о послевоенном экономическом устройстве, но вначале о российских замороженных активах.Миротворческие порывы США на самом деле обусловлены тем, что Вашингтон хочет получить выгоду от заключения мира между Украиной и Россией, и это подтверждают тексты мирных соглашений (особенно неопубликованные приложения), которые просочились в СМИ. Американские и европейские официальные лица рассказали о них изданию The Wall Street Journal.В этих документах говорится, что американские компании собираются использовать 200 миллиардов долларов замороженных российских активов на проекты на Украине, включая создание огромного дата-центра, который будет контролировать информационные и энергетические потоки по всей Восточной Европе и получать электроэнергию с Запорожской атомной электростанции, контролируемой в настоящее время Россией.Подобный проект администрация США собирается осуществить и на Южном Кавказе. Уже объявлено о 500 миллионах долларов инвестиций в ИТ-сектор на создание в регионе высокопроизводительной суперкомпьютерной инфраструктуры ИИ. Встраивая инфраструктуру ИИ, Вашингтон получает возможность управлять информационными потоками, рисками, энергетикой и политическим циклом.Для устойчивого энергоснабжения проекта Вашингтон сформирует новый энергетический каркас из модульных ядерных реакторов американского производства. Технологическая инфраструктура становится ядром нового внешнего управления США всем Кавказским регионом.ИИ-хабы в Армении и на Украине позволят централизованно собирать, хранить и анализировать массивы данных: информационные потоки, сетевую активность, экономические сигналы и политические тренды Южного Кавказа и Восточной Европы. США смогут безошибочно инвестировать средства в стратегические отрасли — от добычи редкоземельных элементов до поисков нефти в Арктике — и помогут восстановить поставки российских энергоресурсов в Западную Европу и другие регионы мира.Таким образом, для Трампа украинское урегулирование — это не просто некий мир, за который он получит премию, но и возможность больших проектов. Поэтому США будут занимать бескомпромиссную позицию.— The Wall Street Journal написала, что США передали Европе план возвращения России в мировую экономику, в том числе возобновления поставок российских энергоресурсов в Западную Европу. Европейские чиновники сравнивают это с Ялтинской конференцией.— Да, некоторые европейские чиновники, которые ознакомились с документами, сравнили происходящее с Ялтинской конференцией 1945 года, где победители во Второй мировой войне поделили Европу. И они недалеки от истины. Только на этот раз европейских стран среди победителей не будет.Несколько дней назад заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау обвинил европейских союзников Америки в "цивилизационном самоубийстве". Ландау заявил, что США больше не могут "делать вид, что мы партнёры" со странами ЕС, которые проводят политику, "полностью противоречащую" интересам Америки.Это звучит как едва завуалированная угроза: отмените европейские меры, неугодные администрации Трампа, иначе США пересмотрят свою поддержку НАТО. Речь может идти не просто об отдельных политиках ЕС, а о самом существовании Европейского союза, представленного как "глобалистский" проект, враждебный интересам Америки.Коррупционное расследование в отношении Ф.Могерини, бывшего Высокого представителя по внешней и оборонной политике ЕС, — "звоночек" для руководства ЕС. Я убежден, что в материалах, которые собрали НАБУ и САП по Украине, достаточно много информации, которая подтверждает прямое участие Зеленского и европейской верхушки в этих коррупционных схемах.— Трамп требует перевыборов на Украине, уже не первый раз. Но тут ситуация сложная. Во-первых, возможен сценарий, при котором на время выборов Европа и Киев могут попросить у России и США перемирие и в это время восстановить силы и ресурсы ВСУ. Во-вторых, не факт, что смена Зеленского принесет какую-либо пользу украинскому народу и мирному процессу. Мягко говоря, список претендентов крайне антироссийский. Как вы оцениваете данную историю? Для нас она имеет значение?— На данный момент политическое поле Украины зачищено от здравомыслящих деятелей. Но нам сейчас важно не это, а заключить соглашение с властью, которая обладала бы легитимностью.Напомню, что американский вице-президент Джей Ди Вэнс еще в феврале 2025-го призывал Украину провести новые выборы. Вспыхнувший на Украине коррупционный скандал может быть связан именно с этим желанием. Отказ Владимира Зеленского принимать предложения Белого дома по урегулированию на Украине может обернуться продолжением коррупционных расследований на Украине и последующим уходом самого Зеленского. Недаром, президент США Дональд Трамп снова заявил, что разочарован им.Европейская верхушка продолжит замалчивать или ложно интерпретировать коррупционное расхищение направляемых на Украину западных субсидий. Руководству ЕС необходимо, чтобы Украина срочно, до обрушения фронта, заключила временное перемирие, чтобы по примеру минских соглашений за 3-4 года подготовить Киев к новому столкновению с Россией.Президент США Дональд Трамп требует, чтобы Владимир Зеленский провел выборы на Украине прямо во время войны. Американская готовность проводить выборы даже в военное время объясняется тем, что Конституция США не предусматривает никаких исключений на случай войны. Более того, в Соединенных Штатах трижды президентские выборы проходили во время войн. Один раз во время Гражданской войны 1864 года, а затем во время Первой и Второй мировых войн.С нашей стороны в пользу выборов на Украине без заключения перемирия может действовать аргумент, что мы проводили в таких же условиях референдум в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях осенью 2022 года. В качестве жеста доброй воли можно было бы воздержаться на пару дней от боевых действий во время голосования.— Означает ли план урегулирования на Украине, что скоро с России снимут санкции? Ведь опять же Сергей Лавров отметил, что Трамп и не думает снимать ограничения с нас, а лишь вводит новые.— Дело не только в Трампе. В США большую роль играет Конгресс, а конгрессменам очень нравится держать другие страны за горло. Они могут временно не сдавливать свои "объятья", но от такой возможности они вряд ли откажутся. Для Советского Союза такой "удавкой" был закон Джексона-Вэника, который, кстати, до сих пор действует в Казахстане. Для России этот закон отменили в 2012 году, но его тут же заменили законом Магнитского.— Сергей Лавров, выступая на пленарном заседании 10 декабря, заявил, что в "мирном плане" США, который привез в Москву спецпосланник американского президента Стив Уиткофф, идет речь о "необходимости" обеспечить права нацменьшинств и религиозные свободы в Украине. По его словам, документы по "урегулированию" пока "носят закрытый характер". Почему это обсуждается в закрытом режиме? Это обычная практика в таких делах или с урегулированием украинского кризиса все идет в индивидуальном режиме? Но тогда почему Лавров раскрывает "тайное"?— Я работал под непосредственным руководством Сергея Викторовича несколько лет в Постпредстве России при ООН в Нью-Йорке и прекрасно знаю, с каким профессионализмом он ведет переговоры. В данном случае он не раскрывает ничего тайного, а указывает на гуманитарную тематику (права нацменьшинств и религиозные свободы), неотъемлемую часть международного права — позицию по которой мы заявляли изначально. В целом же любые переговоры ведут конфиденциально по принципу: ничего не согласовано — пока все не согласовано.— Как вы считаете, что ждет наши дипломатические отношения с США в следующем году?— Судя по опубликованной новой Стратегии национальной безопасности (СНБ, Стратегия), сегодня разворачивается борьба между двумя различными версиями Запада — и в этой борьбе США и Европа оказываются по разные стороны.Первым политическим приоритетом в СНБ названо прекращение "массовой миграции". Стратегия констатирует, что Европа стоит на пороге "цивилизационного уничтожения". Стратегия утверждает: "Более чем вероятно, что в течение нескольких десятилетий некоторые члены НАТО станут населением с преимущественно неевропейским происхождением". Чтобы предотвратить "цивилизационное уничтожение" Европы, администрация Трампа предлагает: "взращивать сопротивление текущей траектории Европы внутри европейских стран". Это, очевидно, означает поддержку националистических, антимиграционных партий — таких, как "Альтернатива для Германии", французское "Национальное объединение" и британская Reform UK.Вместе с тем СНБ декларирует, что США нацелены на долгосрочный мир на Украине и долгосрочное сближение с Россией. Насколько Администрации Трампа удастся воплотить СНБ в жизнь, зависит от результатов промежуточных выборов в Конгресс в ноябре 2026 года.Либо будут приняты какие-то компромиссные решения между США и их основными европейскими союзниками, либо они разругаются окончательно и бесповоротно. Тогда Россия резко усилит свою активность на линии боевого соприкосновения, а Украина увязнет в политическом кризисе. Об этом в интервью В США “заговорили” дивиденды. Владимир Васильев о том, почему Трамп ради мира на Украине давит на Европу.

