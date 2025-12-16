https://ukraina.ru/20251216/zachem-polsha-poshla-na-skandal-s-zaderzhaniem-uchnogo-iz-rossii--koltashov-ob-opasnostyakh-i-riskakh-1073168004.html

Зачем Польша пошла на скандал с задержанием учёного из России — Колташов об опасностях и рисках

Экономист, директор Института нового общества и автор ТГ-канала "Политэкономия Колташов" Василий Колташов в эфире Украина.ру рассказал о потенциале экономики России для освоения и восстановления новых освобождённых территорий, а также проанализировал прецедент с задержанием российского археолога в Польше и оценил перспективы возможного объединения стран С5: 00:30 - О восстановлении регионов, освобождаемых ВС России; 05:36- О задержании Польшей известного российского археолога; 10:25 - Инициативы по энергетическому перемирию; 13:22- Идея США по замене группы стран G7 на C5. * В материале упоминается Пётр Порошенко, внесённый Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов ТГ-канал Василия Колташова: https://t.me/vkoltashov

