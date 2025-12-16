Зачем Польша пошла на скандал с задержанием учёного из России — Колташов об опасностях и рисках
Экономист, директор Института нового общества и автор ТГ-канала "Политэкономия Колташов" Василий Колташов в эфире Украина.ру рассказал о потенциале экономики России для освоения и восстановления новых освобождённых территорий, а также проанализировал прецедент с задержанием российского археолога в Польше и оценил перспективы возможного объединения стран С5:
00:30 - О восстановлении регионов, освобождаемых ВС России;
05:36- О задержании Польшей известного российского археолога;
10:25 - Инициативы по энергетическому перемирию;
13:22- Идея США по замене группы стран G7 на C5.
* В материале упоминается Пётр Порошенко, внесённый Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов
