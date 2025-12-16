https://ukraina.ru/20251216/ocherednaya-seriya-dlya-odessy-stalo-izvestno-o-prodolzhenii-nochnykh-udarov--1073167321.html
Очередная "серия" для Одессы: стало известно о продолжении ночных ударов
Очередная "серия" для Одессы: стало известно о продолжении ночных ударов - 16.12.2025 Украина.ру
Очередная "серия" для Одессы: стало известно о продолжении ночных ударов
В ночь на вторник на юге Украины поступили сообщения о серии мощных взрывов в Одессе. Об этом 16 декабря написал Телеграм-канал Украина.ру
2025-12-16T07:24
2025-12-16T07:24
2025-12-16T13:54
новости
украина
одесса
вс рф
чернигов
ракетный удар
удар
ракетные удары по украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/15/1065644861_0:0:1425:802_1920x0_80_0_0_ca9e6f512eaf26eb18e183e7f9e9945c.jpg
По сообщениям местных жителей и мониторинговых каналов в социальных сетях, в городе была зафиксирована серия взрывов, звуки которых разносились по разным районам. Помимо этого, ВС РФ в течение ночи нанесли удары по целям противника в районе Чернигова.О том, как закончился вчерашний день, — в публикации Пока Европа безумствует, ВС РФ решают вопросы войны и мира. Сводка за 15 декабря от канала "Украина.ру".
украина
одесса
чернигов
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/15/1065644861_178:0:1247:802_1920x0_80_0_0_e071e31cf7f1f731e7cc29e96c22327b.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, одесса, вс рф, чернигов, ракетный удар, удар, ракетные удары по украине
Новости, Украина, Одесса, ВС РФ, Чернигов, ракетный удар, УДАР, ракетные удары по Украине
Очередная "серия" для Одессы: стало известно о продолжении ночных ударов
07:24 16.12.2025 (обновлено: 13:54 16.12.2025)
В ночь на вторник на юге Украины поступили сообщения о серии мощных взрывов в Одессе. Об этом 16 декабря написал Телеграм-канал Украина.ру