Очередная "серия" для Одессы: стало известно о продолжении ночных ударов

Очередная "серия" для Одессы: стало известно о продолжении ночных ударов

В ночь на вторник на юге Украины поступили сообщения о серии мощных взрывов в Одессе. Об этом 16 декабря написал Телеграм-канал Украина.ру

По сообщениям местных жителей и мониторинговых каналов в социальных сетях, в городе была зафиксирована серия взрывов, звуки которых разносились по разным районам. Помимо этого, ВС РФ в течение ночи нанесли удары по целям противника в районе Чернигова.О том, как закончился вчерашний день, — в публикации Пока Европа безумствует, ВС РФ решают вопросы войны и мира. Сводка за 15 декабря от канала "Украина.ру".

2025

