Желтоксан. Обкатка "цветных" технологий в СССР

Желтоксан. Обкатка "цветных" технологий в СССР

17 декабря 1986 года впервые в СССР была совершена попытка реализации "цветного" сценария. На улицы Алма-Аты вышли массы казахской молодёжи, недовольной смещением первого секретаря ЦК Компартии Казахстана Динмухамеда Кунаева и назначением на эту должность Геннадия Колбина. Мирная манифестация переросла в жестокое побоище

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/0b/1072946801_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5de63038686d6abaec9a1a5b7c685413.jpg

Сейчас эти события в историографии всё чаще именуются как "Желтоксан", в переводе с казахского означает декабрь. Однако, как выясняется, успешное использование недовольства граждан с целью фронды против центральной власти в Казахстане имело место и семью годами ранее."Декабристы" на площади Брежнева16 декабря 1986 года пленум ЦК Компартии Казахстана продлился четверть часа, и в его повестке было всего два вопроса. Первый – отправка на пенсию Динмухамеда Кунаева, второй – избрание преемника. Им стал Геннадий Колбин, ранее он возглавлял Ульяновский обком КПСС. Он не имел опыта работы в Казахстане, хотя и пользовался репутацией сильного управленца, а его кандидатура была назначена волевым решением самого Горбачёва и утверждена ЦК партии.Это был беспрецедентный шаг: впервые в СССР за пару десятилетий, вопреки уже сложившейся коренизационной практике, республиканскую партийную организацию возглавил человек, не являвшийся представителем титульного этноса. Его причины до сих пор являются предметом дискуссий, но согласно наиболее вероятной из них, генсек сделал ставку на фигуру, не причастную к внутриаппаратной борьбе управленческих команд партократа Кунаева и тогдашнего главы республиканского правительства Нурсултана Назарбаева.Конспирологическая версия тоже достойна быть упомянутой хотя бы потому, что она активно обсуждалась протестующими. Согласно ей Колбину поручалась как минимум подготовка к передаче северных регионов в состав РСФСР, а как максимум – расформирование союзной республики по сценарию Карело-Финской ССР и низведение её до статуса автономии. Тем более что титульный этнос в Казахстане тогда был вторым по своей численности после русских.Если учесть, что в 1986 году примерно три четверти студентов и профессорско-преподавательского состава в алма-атинских вузах составляли выходцы из южных районов республики, где наиболее сильны клановые отношения, то лучшей питательной среды для провокаций найти было сложно. Поэтому вечером 16 декабря студенческие общежития начали посещать лица, призывавшие на следующий день вместо занятий идти на демонстрацию протеста чтобы, пройдя по улицам столицы, собраться на центральной площади, называвшейся тогда в честь Брежнева, у здания ЦК Компартии Казахстана.Сохранившиеся фотоснимки и кадры кинохроники свидетельствуют что утром 17 декабря обстановка была типичная для любого "майдана": те же восторженные лица ничего не подозревающих смеющихся и распевающих песни юношей, те же ораторы, горячо дискутирующие с публикой о наболевшем, те же самодельные транспаранты с лозунгами в поддержку "перестройки". Но уже после обеда обстановка начала меняться: на площади появились люди с камнями, обрезками кабеля и кусками арматуры. Зазвучали призывы идти на штурм здания ЦК, а партийных руководителей, пытавшихся говорить с митингующими, встречали потоками брани.Около восемнадцати часов в правоохранителей, оцепивших здание ЦК, полетели камни. Начались поджоги автомобилей и погромы магазинов. Силовое противостояние в центре города с попеременным успехом продолжалось более суток, пока бунт окончательно не подавили вечером следующего дня. Жестокость была обоюдной: в ходе беспорядков пострадали сотни человек – как силовиков, так и гражданских. Количество погибших до сих пор точно не установлено: данные в источниках сильно разнятся.Геннадий Колбин удержался у власти и покинул пост главы республиканской парторганизации в 1989 году. Козлом отпущения сделали Кунаева: бывшие коллеги подвергли его тотальному негласному бойкоту без каких-либо официальных взысканий. Зато весь следующий год руководство Казахстана регулярно делало громкие заявления, осуждающие национализм: кому-то очень надо было замести следы.Организованная стихийностьСобытия в Алма-Ате стали первым "майданом" в бывшем СССР, освещавшимся прессой, хотя и в негативном ключе. Но был в Казахстане и другой "майдан": о нём стало известно в лишь постперестроечные годы. Это серия протестных акций в Целинограде (ныне – Астана) против планов создания Немецкой автономной области на территории республики, имевшая место в июне 1979 года.Известно, что процессы реабилитации затронули советских немцев в меньшей степени, чем другие депортированные народы. Этим активно пользовался официальный Бонн, создававший себе имидж защитника прав немецкой нации на всех континентах. Например, ФРГ наряду с Израилем активно муссировала тему так называемых "отказников" – граждан, которым не разрешили выезд из СССР на постоянное место жительства за границу. Их основу составляли две категории: носители государственной тайны и лица с неурегулированными финансовыми обязательствами, чаще всего касающимися выплаты алиментов. И далеко не все читатели представляют, что последняя категория среди "отказников" преобладала над первой.А так как немцы занимали одно из ведущих мест среди тех, кто стремился уехать из СССР, то конфликтные ситуации на почве невыдачи выездных виз случались достаточно часто. Одна из них осенью 1972 года получила международный резонанс: в Бонне озвучили соответствующее письмо за подписью нескольких тысяч казахстанских немцев. По её итогам для урегулирования ситуации в республике приняли решение о создании специализированных общественных комиссий для рассмотрения персональных дел желавших переехать в ФРГ.Кроме того, доля немецкого этноса в ряде районов Северного Казахстана по данным переписей составила треть населения, а в целом по республике – более шести процентов. И это давало право компактно проживающему национальному меньшинству на автономию в виде если не республики, то области. Для этого в августе 1976 года с подачи ЦК КПСС сформировали рабочую группу, которая должна была рассмотреть вопрос немецкой автономии в Казахстане. В её состав должны были войти районы, расположенные на стыке Кокчетавской, Павлодарской, Карагандинской и Целиноградской областей с центром в городе Ерментау. 31 мая 1979 года Политбюро ЦК КПСС приняло постановление о её создании.Руководство Казахстана восприняло это решение как угрозу. Дело в том, что в южных и приграничных с Китаем районах достаточно многочисленны компактно проживающие уйгуры, которые тоже могли потребовать автономию, тем более что Пекин им предоставил таковую, а желающих спекулировать на уйгурской проблематике в мире хватает. Для уже сложившейся казахской национальной элиты такая ситуация означала бы необходимость делиться властью, чего она делать не собиралась.Поэтому в первые две летние недели в Целинограде, преимущественно среди проживающей в студенческих и рабочих общежитиях казахской молодёжи, распространялись прокламации антинемецкого содержания, чуть позже к этим людям стали приходить провокаторы, заводившие разговоры откровенно националистического характера с упором на осуждение политики ЦК КПСС по отношению к союзной республике. Где-нибудь в другом месте таких смутьянов давно отправили бы за решётку, но целиноградские власти в упор не хотели замечать происходящее.Утром 16 июня на окраинах Целинограда одновременно начали собираться группы людей, основную массу которых составляли старшеклассники, учащиеся ПТУ и студенты, а также всевозможные бюджетники из числа этнических казахов. Развернув транспаранты с лозунгами о едином и неделимом Казахстане и скандируя антинемецкие лозунги колонны манифестантов выдвинулись в центр, осадили обком партии (у которого уже стояли полагающиеся на массовом мероприятии дежурные наряды экстренных служб, что невозможно для стихийной акции!), и потребовали, чтобы областное начальство вышло к протестующим.Согласно воспоминаниям свидетелей, руководители партийных и советских органов продемонстрировали редкостнейшую покорность перед собравшимися и выслушали выдвинутый им ультиматум. Манифестанты дали власти три дня на размышления, пригрозив ещё более масштабными акциями протеста вплоть до того, что в ночь на 22 июня по всем городам и сёлам области пройдут факельные шествия. При этом никаких эксцессов не было.Ответа не последовало и утром 19 июня на окраину Целинограда начали съезжаться жители окрестных сёл, причём их транспаранты и лозунги уже откровенно выражали озабоченность судьбой титульной нации. На митинг, проходивший также организованно, как и предыдущий, прибыло областное руководство, сообщившее собравшимся о том, что республиканская партийная организация уведомила ЦК КПСС о невозможности воплощения в жизнь постановления о создании Немецкой АО по причине несоответствия чаяньям трудящихся и вопрос снят с повестки дня.Вместо послесловияПочему именно Казахстан стал полигоном для отработки "майданных" технологий в СССР? Почему, например, не Украина или Закавказье?Автору наиболее импонирует версия о том, что для экспериментов с управляемым хаосом требуется наличие массы накопившихся противоречий достаточной для выплёскивания наружу, но недостаточной для взрыва. Также для этого требуется как можно больше групп людей, чувствующих себя обделёнными, но при этом не проявляющих солидарности в отношении друг друга: если посмотреть, как формировалось население Казахстана, то более идеальных условий для подобных опытов над социумом трудно представить.Так или иначе, но ящик Пандоры открылся: через несколько лет по Прибалтике прокатилась "поющая революция", а в центре Киева осенью 1990 года студенты разбили палаточный городок. Это потом уже были апельсины, тюльпаны и розы как пролог горящих покрышек и летящих булыжников.

