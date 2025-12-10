https://ukraina.ru/20251210/volonter-aleksandr-varyag-matyushin-o-poslednikh-sobytiyakh-na-frontakh-svo-10-dekabrya-1072886139.html
Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 10 декабря
Волонтёр и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру рассказал о последних происходящих на фронте событиях. Украина.ру, 10.12.2025
Волонтёр и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру рассказал о последних происходящих на фронте событиях. По его словам, российские войска развивают наступление в ДНР, продолжая зачистку окруженных украинских войск в Мирнограде. В Запорожье идёт активное продвижение от Гуляйполя в сторону города Орехов.
