Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 10 декабря

10.12.2025

Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 10 декабря

Волонтёр и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру рассказал о последних происходящих на фронте событиях. Украина.ру, 10.12.2025

Волонтёр и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру рассказал о последних происходящих на фронте событиях. По его словам, российские войска развивают наступление в ДНР, продолжая зачистку окруженных украинских войск в Мирнограде. В Запорожье идёт активное продвижение от Гуляйполя в сторону города Орехов.

