Оголили Сумы и Чернигов: эксперт Евсеев рассказал о фатальной ошибке ВСУ под Купянском

Стремясь создать видимость активности под Купянском, украинское командование серьезно ослабило оборону на севере. Это позволило российским войскам занять стратегические высоты под Сумами, создав новую угрозу для логистики противника. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев

Эксперт прямо связал активизацию ВСУ под Купянском с продвижением ВС РФ на Сумском направлении. "Более того, чтобы организовать столь масштабное наступление под Купянском, киевскому режиму пришлось серьезно ослабить оборону двух областей – Сумской и Черниговской", — заявил Евсеев.Он подчеркнул стратегическую важность северного участка фронта. "Причем Сумская область важнее с точки зрения логистики. И сразу после этого ВС РФ заняли два населенных пункта юго-восточнее Сум: Высокое и Грабовское", — сказал аналитик.Евсеев раскрыл все преимущества, которые дают эти высоты. "Для ВСУ это стало чувствительно. Речь идет уже о дороге Сумы-Харьков, которая находится в 10 километрах от границы. Речь идет о занятии самых высоких точек в Сумской области (около 200 метров), откуда очень удобно запускать дроны. Не говорю уже о выходе к железной дороге", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Владимир Евсеев: Даже если Россия повыбивает все боеспособные части ВСУ, СВО продлится еще два-три года" на сайте Украина.ру.Про новые успехи российской армии и ситуации на разных направлениях СВО — в статье Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Ситуация на фронте обострилась, упорные бои идут на всех направлениях" на сайте Украина.ру.

