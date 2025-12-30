https://ukraina.ru/20251230/voennyy-analitik-yarostnye-ataki-vsu-pod-kupyanskom--krasivyy-informatsionnyy-fon-dlya-evropy-1073746467.html

Киев использует бои под Купянском для создания информационного фона для Европы. Главные стратегические цели командования ВС РФ лежат южнее — это Орехов и Гуляйполе. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал выпускник Харьковского высшего военного командно-инженерного училища ракетных войск, кандидат географических наук Алексей Самойлов

Самойлов назвал цель украинских атак под Купянском. "Потому-то я и говорю, что операции киевского режима под Купянском – попытка информационно-психологического фона как для собственного населения, так и для европейцев", — заявил эксперт. Он подчеркнул: "Для нас это выгодно, потому что для нас главное сейчас – Орехов и Гуляйполе".Аналитик описал изменение направления удара. "Мы от Степногорска повернули на восток... Зато мы сейчас от Степногорска будем заходить в тыл Орехову", — сказал он. Он отметил успех: "В районе Гуляйполя у нас тоже все неплохо, потому что Гайчур мы форсировали".Самойлов раскрыл гипотетический план развития наступления. "А если мы севернее Гуляйполя возьмем Терноватую, то сможем по тылам через степь ударить в восточный фланг самого Запорожья", — заявил эксперт, добавив, что "наш Генштаб этот план наверняка рассматривает"."Есть еще менее вероятный, но вполне рабочий сценарий – если мы от приграничья сделаем какое-то вклинение между Харьковом и Полтавой, чтобы отсечь Харьков от Киева", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Алексей Самойлов: ВСУ не отобьют Купянск, а Россия готовит прорыв к Запорожью и еще один удар на Харьков" на сайте Украина.ру.О других важных аспектах СВО — в материале "Владимир Евсеев: Даже если Россия повыбивает все боеспособные части ВСУ, СВО продлится еще два-три года" на сайте Украина.ру.

