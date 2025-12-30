Главное за ночь 30 декабря - 30.12.2025 Украина.ру
Главное за ночь 30 декабря
2025-12-30T08:13
2025-12-30T08:13
новости
россия
украина
киев
владимир путин
родион мирошник
дональд трамп
мид
вооруженные силы украины
нацбанк
🟦 Десять жителей РФ за неделю погибли от ударов ВСУ, почти 70 человек ранены, сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.🟦 Украине в 2025 году потребовалось более 53 миллиарда долларов западной помощи. Без нее все денежные резервы страны закончились бы уже к октябрю, свидетельствуют подсчеты СМИ на основе данных Нацбанка Украины.🟦 ОАЭ осудили попытку атаки Киева на резиденцию президента России, заявили в МИД страны. 🟦 США нанесли очередной удар по судну в восточной части Тихого океана. В результате атаки убиты двое. Американские военные не пострадали. "Разведка подтвердила, что судно проходило по известным маршрутам наркоторговли и занималось операциями по торговле наркотиками", – утверждается в сообщении Южного командования ВС США.🟦 Атака Киева на резиденцию Путина еще больше сблизит позиции РФ и Трампа, заявил РИА Новости профессор при Американском университете в Вашингтоне Питер Кузник. Он подчеркнул, что действия Киева еще сильнее отдаляют стороны от завершения конфликта по сравнению с моментом до проведения атаки. "Я бы удивился, если бы раньше оставалось много пространства для манёвра по красным линиям России, но сегодня его, я уверен, стало ещё меньше", - добавил он, подчеркнув, что ответные меры России, вероятно, будут значительными.О других событиях - в материале Зеленский попытался снять с себя ответственность за коррупцию на Украине на сайте Украина.ру.
россия
украина
киев
08:13 30.12.2025
 
🟦 Десять жителей РФ за неделю погибли от ударов ВСУ, почти 70 человек ранены, сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
🟦 Украине в 2025 году потребовалось более 53 миллиарда долларов западной помощи. Без нее все денежные резервы страны закончились бы уже к октябрю, свидетельствуют подсчеты СМИ на основе данных Нацбанка Украины.
🟦 ОАЭ осудили попытку атаки Киева на резиденцию президента России, заявили в МИД страны.
"Объединенные Арабские Эмираты решительно осудили попытку нападения на резиденцию Владимира Путина, выразив осуждение этого гнусного нападения и угрозы, которую оно представляет для безопасности и стабильности", — сказано в заявлении ведомства.
🟦 США нанесли очередной удар по судну в восточной части Тихого океана. В результате атаки убиты двое. Американские военные не пострадали.
"Разведка подтвердила, что судно проходило по известным маршрутам наркоторговли и занималось операциями по торговле наркотиками", – утверждается в сообщении Южного командования ВС США.
🟦 Атака Киева на резиденцию Путина еще больше сблизит позиции РФ и Трампа, заявил РИА Новости профессор при Американском университете в Вашингтоне Питер Кузник. Он подчеркнул, что действия Киева еще сильнее отдаляют стороны от завершения конфликта по сравнению с моментом до проведения атаки.
"Я бы удивился, если бы раньше оставалось много пространства для манёвра по красным линиям России, но сегодня его, я уверен, стало ещё меньше", - добавил он, подчеркнув, что ответные меры России, вероятно, будут значительными.
О других событиях - в материале Зеленский попытался снять с себя ответственность за коррупцию на Украине на сайте Украина.ру.
