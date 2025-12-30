https://ukraina.ru/20251230/skorikov-vsu-uzhe-poteryali-seversk-i-ne-mogut-stabilizirovat-front-pod-konstantinovkoy-1073787403.html

Скориков: ВСУ уже потеряли Северск и не могут стабилизировать фронт под Константиновкой

Скориков: ВСУ уже потеряли Северск и не могут стабилизировать фронт под Константиновкой

ВСУ теряют контроль над ключевыми городами и не могут стабилизировать линию фронта. При этом российская армия продолжает наращивать темп и масштаб продвижения по нескольким направлениям. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков

Оценивая обстановку в зоне спецоперации, эксперт отметил новые потери украинской армии. "Противник уже потерял Северск, а также не может стабилизировать ситуацию под Константиновкой", — заявил Скориков.Он подчеркнул хорошую динамику наступления российских войск. "Масштаб и темп нашего продвижения увеличивается и увеличивается", — сказал аналитик, добавив, что ВСУ продолжат оказывать сопротивление в районе Купянска, Красноармейска (Покровск) и Гуляйполя. "Понятно, что ВСУ будут за них цепляться", — констатировал эксперт."Это влияет переговорную позицию киевского режима, но пока незначительно", — заявил эксперт. Он связал этот факт с позицией американской администрации: "Это, кстати, к вопросу о том, почему Трамп не собирается Украину от "Старлинка" отключать", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Иван Скориков: Трамп не может спасти Украину от Зеленского, потому что в украинской власти нет трампистов" на сайте Украина.ру.Также о ситуации в зоне СВО — в материале "Ростислав Ищенко: Когда ВСУ сожгут резервы под Купянском и Покровском, их ждет катастрофа на Левобережье" на сайте Украина.ру.

