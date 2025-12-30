https://ukraina.ru/20251230/1073783565.html

Михаил Поликарпов: В битве за Димитров уцелели резервы ВСУ, которые попробуют сдержать Россию у Орехова

Контуры мирного соглашения, согласованные в Анкоридже, не только не устраивают Украину. Они не устраивают нас, потому что не гарантируют выполнение целей СВО. При этом решение Европы выделить 90 миллиардов евро в течение двух лет дает возможности Украине, немножко затянув пояс, продолжить боевые действия. Поэтому придется воевать дальше

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ветеран боевых действий, военный историк, автор книг о русских добровольцах в Донбассе и на Балканах, а также о наемниках и ЧВК Михаил Поликарпов- Михаил Аркадьевич, в прошедшие выходные было официально объявлено о зачистке Димитрова и, следовательно, освобождении всей Красноармейской агломерации. Почему, как вам кажется, в ходе боев за нее мы отошли от тактики полуохвата и оставлении коридора для выхода ВСУ, и организовали полноценный котел с внешним и внутренним кольцом окружения?- На самом деле у ВСУ все равно оставался коридор для выхода. Он был в серой зоне. В течение ноября они могли пытаться выходить оттуда на свой страх и риск. А потом нам удалось взять Димитров в полноценное окружение, потому что мы добились неожиданного и быстрого успеха в самом Красноармейске. Были успехи на обоих флангах, за которым последовало добивание гарнизона.Тем не менее, все, кто мог убежать по этому северному коридору, убежали. И, судя по всему, ударные батальоны противник оттуда вывел.Как вы знаете, воинские части ВСУ очень разные по качеству, по подготовке и по ценности для киевского режима. Так вот никаких бригад Нацгвардии или нацистских батальонов в Димитрове не оставалось.- Где же эти уцелевшие части могут устроить нам проблемы?- Сейчас эти уцелевшие резервы, в частности, батальон "Айдар"*, который снова всплыл в сводках после долгого отсутствия в информационном пространстве, были переброшены для контрударов в районе Гуляйполя. Но ничего у них не получилось.- Есть информация, что сразу после освобождения Гуляйполя бронегруппе ВСУ из шести машин удалось прорваться на 6 километров в район Ровнополья, но потом она была сожжена нашими дронами. Вы это имеете в виду?- Нет. Шесть бронемашин – это не весь "Айдар"*. Я имею в виду борьбу за Гуляйполе в целом. В нынешней конфигурации фронта для ВСУ она была бессмысленна. И если эти шесть ударных частей, которые противник перебросил под Гуляйполе, ничего не сделали, это означает, что они просто отморозились и саботировали эти приказы. Всерьез в рубку за город не полез. Я имею в виду на уровне командования бригад и батальонов.У них за спиной стоит более важный укрепрайон в Орехове, приспособленный к круговой обороне. Вот за него они будут драться. Если только мы опять не сможем провернуть окружение. И наши успехи в районе Степногорска западнее Орехова и борьба за плацдармы за рекой Гайчур дают шансы на такое окружение уже этой зимой.Следующий рубеж ВСУ после Гуляйполя будет проходить по реке Верхняя Терса. Она достаточно широкая за счет большого количества прудов. И течет она в меридиональном направлении (с севера на юг). Ее тоже предстоит форсировать группировке "Восток".Это последний рубеж ВСУ перед Запорожьем и Вольнянском.Учитывая, что позавчерашние телефонные разговоры Трампа с Путиным и с Зеленским не завершились никаким прорывом, потому что принципиальные вопросы не были решены, война продолжается.- Вернемся к Красноармейской агломерации. Сколько времени потребуется группировке "Центр", чтобы восстановиться после долгих сражений и наступать в разных направлениях?- Не могу сказать. Восстановление сил – это процесс не одномоментный. Да, "Центр" понес потери, но во время новогодних праздников мы уже увидим какие-то наступательные действия с их стороны. И потом, мы не знаем, какое направление выберет наш Генштаб для приложения максимальных усилий. Те пополнения, которые были рассчитаны для восстановления и усиления "Центра", могут пойти либо в Запорожскую область, либо для стабилизации ситуации под Купянском, либо для продвижения на Северско-Лиманском участке. Не будем загадывать. На этот вопрос у нас нет ответа. И мы не должны его искать.- Потенциально от Красноармейска можно наступать в трех направлениях: Константиновка, Доброполье, Павлоград.- Теоретически наступать нужно на Павлоград. Наступление на запад по Запорожской и Днепропетровской областям мне видится наиболее перспективно.- Вы упомянули Купянск. Что же там все-таки произошло? Это мы пытались выманить туда резервы ВСУ? Или это противник решил туда ударить, чтобы оттянуть наши резервы от Донбасса и Запорожья?- Когда говорят, что "Купянск был взят в кредит", это не совсем так. Наши войска были в городе, но их было мало. И если контрудары ВСУ под Красноармейском оказались совершенно безуспешным, то под Купянском противник определенных успехов добился и зашел в город. Ситуация там сложная. Но, судя по всему, наши начали туда перебрасывать резервы.Когда было объявлено об освобождении Купянска, это больше было сделано в политических целях перед очередным раундом переговоров. Мы застолбили, что город наш. Ведь если бы переговоры увенчались успехом, ВСУ бы ушли из Донбасса, а на остальных территориях демаркационная линия перемирия на период проведения выборов установилась бы там, где стоят войска.Но переговоры провалились. Купянск опять ничей. Там идут бои. Другое дело, что контрудары ВСУ под Купянском привели к их ослаблению на других участках: возле Волчанска и в Сумской области. Судя по всему, они перебросили войска с ЛБС, а не только резервы, которые держали где-то в загашнике.- А мы не перебрасывали войска из-под Волчанска и из Сумской области под Купянск?- Нет. Группировка "Север" продолжает там прощупывать позиции ВСУ. И раз у них опять началось красивое метание для затыкания дыр, где-то у них окажется пусто. В этом плане оборона Купянска и ликвидация плацдарма на восточном берегу Оскола – одна из приоритетных наших задач.- Переходим к техническим нюансам. Какими будут боевые действия в 2026 году? Дроновых перестрелок станет еще больше? Или мы увидим элементы маневренной войны?- Один из участников форсайт-форума Украины.ру сделал одно очень точное замечание: "Однажды кто-то найдет возможность отключить интернет. И тогда вы вернемся к прежнему формату войны".Он и сейчас иногда возвращается во время тумана, который в условиях теплой украинской зимы делает почти невозможным использование беспилотников. Теперь фраза "Туман войны" имеет другое значение. Войска имеют возможность вести боевые действия, не опасаясь стены дронов с обеих сторон.Тем не менее, с бронетехникой у обеих сторон пока не очень. У нас была неудачная атака под Добропольем, зато наши дроноводы из центра "Рубикон" 20 декабря сожгли крупную стоянку украинской техники под Константиновкой.Не могу сказать, что бронетехника отправляется только в один выезд. Она ездит много раз. Но когда она попадает под мощную дроновую атаку, она не может этому ничем противопоставить.Без бронетехники все равно никак. Во время одной из контратак под Красноармейском, когда были сожжены австралийские "Абрамсы", украинцы дошли до стелы и высадили десант. Она все равно будет использоваться для доставки десантов на "ноль". Потому что преодолеть серую зону можно тремя способами: либо пешком мелкими группами, либо на бронетехнике, либо на мотоциклах.- А мы можем создать БТР, который был бы неуязвим для дронов?- Сомневаюсь. Даже если вы полностью замангалите БТР, дроны на оптоволокне все равно повредят у него ходовую, перебив гусеницы.- Я к чему веду: сможем ли мы в случае отключения интернета перебегать противника в этой маневренной войне?- Если выключим интернет, то бронетехника, которая у нас есть, но активно не используется, может попытаться реализовать вариант оперативного прорыва на десятки. Мы это пытались сделать под Авдеевкой, но споткнулись о стену дронов.Любое наступление имеет две составляющие: расходную и доходную. Расходная – это когда приходится взламывать линию обороны. Доходная – это когда происходит прорыв, войска собирают трофеи в виде пленных и матчасти, а подразделения противника, которых обошли, вынуждены отступать и бросать технику, потому что ее вывезти невозможно.Пока же из-за стены дронов в этом наступлении мы сталкиваемся только с расходной частью. Да, прорывы на тактическом уровне, которые привели к захвату штаба батальона теробороны в Гуляйполе, у нас получаются. Но рвануть от Гайчура сразу к Запорожью мы пока не можем. В этом-то и проблема.Повторюсь, если бы не стена дронов, мы бы эту тему реализовали еще во время нашего наступления от Авдеевки. Наши танки тогда прорвали ЛБС и ехали по тылу. Надеюсь, что в 2026 году у нас нечто похожее получится.Вернемся к политической части. Контуры мирного соглашения, согласованные в Анкоридже, не только не устраивают Украину. Они не устраивают нас, потому что не гарантируют выполнение целей СВО. При этом решение Европы выделить 90 миллиардов евро в течение двух лет дает возможности Украине, немножко затянув пояс, продолжить боевые действия. Киевский режим и европейские политики не откажутся воевать хотя бы потому, что им надо попилить эту сумму.Десяток миллиардов попадет Урсуле и евробюрократам, а еще 10-20 распилит украинское руководство, чтобы сделать себе золотые парашюты. Зачем им сейчас мир? Им надо за эти два года посылать украинцев на убой, чтобы оформить себе офшорные счета и прикупить поместья за рубежом. При этом надо договариваться с американцами о невмешательства.Возможности Трампа влиять на Украину на самом деле ограничены. Судя по всему, весь этот скандал с расследованием НАБУ был спровоцирован не нынешней администрацией США, а демократами, при которых это ведомство и создавалось. Летом на Украине пытались свергнуть контроль демократов, но у них не получилось. И так как демократы не заинтересованы в окончании войны, им как минимум надо протянуть ее до ноября 2026 года, чтобы это против Трампа использовать на выборах в Конгресс.То есть никто не передаст Трампу портфель с компроматом на Зеленского, при помощи которого он мог бы дергать Зеленского за ниточки. Демократы и часть республиканцев, которые не очень хорошо относятся к Трампу, умеют саботировать его инициативы.- Верховный же прямо сказал, что наша заинтересованность в выводе украинских формирований с занимаемых ими территорий фактически сводится к нулю.- На самом деле нам было выгодно, чтобы ВСУ ушли из Донбасса, потому что нам бы не пришлось штурмовать Славянско-Краматорскую агломерацию. Понятно, что киевский режим не хочет уходить из этого укрепрайона. Он не сможет оттуда вывезти все, что нажито непосильным трудом. Но мы ее и не будем штурмовать. Мы приблизимся к ней со стороны Николаевки (напротив Красного Лимана) и постараемся ее обойти с востока, зайдя на юг Харьковской области, чтобы отрезать часть коммуникаций.- Насчет того, что Европа-таки нашла деньги для Украины. Можем ли мы рассчитывать на то, что Китай сможет поддержать нашу экономику в условиях, когда воевать придется еще пару лет?- Можем. Китай прямо сказал, что "нельзя дать России проиграть". Он заинтересован в том, чтобы Украина для США стала вторым Афганистаном.Как бы там ни было, украинский конфликт остается прокси-войной России против Запада. Просто сейчас эти западные-лендлорды ругаются не могут поделить между собой своих украинских вассалов, которые, при этом, демонстрируют некую самостоятельность.Я бы хотел еще сказать пару слов по поводу Залужного. Некоторое время назад ходили слухи о его возвращении на Украину, но они не подтвердились. Такое впечатление, что он раз в два месяца покупает билеты, но потом снова их сдает. Мне кажется, что спустя какое-то время, когда наши войска будут стоять под Павлоградом, мы все равно будем гадать, вернется он или нет.Если переход власти от Зеленского к Залужному все же произойдет, то он может быть двояким. Либо это будет попытка полной мобилизации Украины и более эффективного использования военно-экономических ресурсов. Либо этот переход от коррумпированных элит к военным технократам спровоцирует такую драку за власть, которая даст нам окно возможностей.Там есть интересные варианты. Осталось только их дождаться.* Запрещённая в РФ террористическая и экстремистская организацияТакже по теме - в интервью Владимира Евсеева: Даже если Россия повыбивает все боеспособные части ВСУ, СВО продлится еще два-три года.

