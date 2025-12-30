https://ukraina.ru/20251230/zelenskiy-popytalsya-snyat-s-sebya-otvetstvennost-za-korruptsiyu-na-ukraine-1073814783.html

Зеленский попытался снять с себя ответственность за коррупцию на Украине

Зеленский попытался снять с себя ответственность за коррупцию на Украине

Владимир Зеленский в интервью Fox News попытался снять с себя ответственность за масштабную коррупцию на Украине

"Послушайте, я сфокусирован на войне", - сказал он, отвечая на вопрос о коррупции в стране.Зеленский добавил, что украинские антикоррупционные органы якобы беспрепятственно выполняют свою работу.В ноябре Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фотографии с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщал, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и бывшего тогда министром юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.Позднее ведомство предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук - с должности министра энергетики.Подробнее о коррупции в стране - в материале Хантер Байден назвал Украину "рассадником зла" с "невероятным уровнем коррупции" на сайте Украина.ру.

