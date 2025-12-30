Зеленский попытался снять с себя ответственность за коррупцию на Украине - 30.12.2025 Украина.ру
Зеленский попытался снять с себя ответственность за коррупцию на Украине
Зеленский попытался снять с себя ответственность за коррупцию на Украине - 30.12.2025 Украина.ру
Зеленский попытался снять с себя ответственность за коррупцию на Украине
Владимир Зеленский в интервью Fox News попытался снять с себя ответственность за масштабную коррупцию на Украине
2025-12-30T07:21
2025-12-30T10:18
новости
украина
россия
владимир зеленский
трамп и зеленский
набу
энергоатом
тимур миндич
"Послушайте, я сфокусирован на войне", - сказал он, отвечая на вопрос о коррупции в стране.Зеленский добавил, что украинские антикоррупционные органы якобы беспрепятственно выполняют свою работу.В ноябре Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фотографии с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщал, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и бывшего тогда министром юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.Позднее ведомство предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук - с должности министра энергетики.Подробнее о коррупции в стране - в материале Хантер Байден назвал Украину "рассадником зла" с "невероятным уровнем коррупции" на сайте Украина.ру.
украина
россия
новости, украина, россия, владимир зеленский, трамп и зеленский, набу, энергоатом, тимур миндич
Новости, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Трамп и Зеленский, НАБУ, Энергоатом, Тимур Миндич

Зеленский попытался снять с себя ответственность за коррупцию на Украине

07:21 30.12.2025 (обновлено: 10:18 30.12.2025)
 
© РИА НовостиВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© РИА Новости
Владимир Зеленский в интервью Fox News попытался снять с себя ответственность за масштабную коррупцию на Украине
"Послушайте, я сфокусирован на войне", - сказал он, отвечая на вопрос о коррупции в стране.
Зеленский добавил, что украинские антикоррупционные органы якобы беспрепятственно выполняют свою работу.
В ноябре Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фотографии с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции.
Депутат Рады Ярослав Железняк сообщал, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и бывшего тогда министром юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее ведомство предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук - с должности министра энергетики.
Подробнее о коррупции в стране - в материале Хантер Байден назвал Украину "рассадником зла" с "невероятным уровнем коррупции" на сайте Украина.ру.
Новости Украина Россия Владимир Зеленский Трамп и Зеленский НАБУ Энергоатом Тимур Миндич
 
