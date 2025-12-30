https://ukraina.ru/20251230/otvet-ne-zastavit-sebya-zhdat-rossiya-gotovit-vozmezdie-za-ataku-bpla-na-rezidentsiyu-putina-1073819230.html

Ответ не заставит себя ждать: Россия готовит возмездие за атаку БПЛА на резиденцию Путина

Ответ не заставит себя ждать: Россия готовит возмездие за атаку БПЛА на резиденцию Путина - 30.12.2025 Украина.ру

Ответ не заставит себя ждать: Россия готовит возмездие за атаку БПЛА на резиденцию Путина

Беспрецедентная провокация Киева — это "опасная деградация" украинских властей, которые в очередной раз "пробили дно". Атака государственной резиденции президента России Владимира Путина — это ещё и попытка дискредитировать усилия президента США Дональда Трампа в мирном характере разрешения конфликта. Об этом заявили российские политики и эксперты

2025-12-30T09:56

2025-12-30T09:56

2025-12-30T15:46

сша

украина

россия

дональд трамп

сергей лавров

владимир путин

ес

мид

вооруженные силы украины

эксклюзив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/13/1073368293_0:18:2526:1438_1920x0_80_0_0_8eb97868b581c911c909eb52a05c8635.jpg

Ранее глава МИД Сергей Лавров сообщил, что в ночь на 29 декабря украинская сторона предприняла попытку террористического нападения с помощью более 90 дронов на президентскую резиденцию в Новгородской области. Атаку оперативно отразили российские системы ПВО, повреждений и раненых не зафиксировано. Лавров также подчеркнул, что данное событие произошло на фоне переговоров по вопросу украинского урегулирования между Россией и США.В интервью изданию Украина.ру политолог, публицист и политический аналитик Юрий Баранчик рассказал, что в ответ Москва не только нанесёт военный удар, но и ужесточит свои условия на переговорах. Напомнив, что переговорная позиция РФ будет пересмотрена в связи с переходом Киева к "государственному терроризму", эксперт предположил, в каком направлении пойдут изменения.Что касается военного ответа, аналитик не исключил применения высокоточного оружия "Орешник" в боевом, но не ядерном варианте. В территориальном вопросе эксперт провёл жёсткую черту: земли, вошедшие в состав России по Конституции, обсуждению не подлежат.Лидер партии "Новые люди", глава её думской фракции Алексей Нечаев заявил, что подобное является признаком глубокого упадка руководства страны. "Покушение Украины на Владимира Путина — это даже не отчаяние. Это опасная деградация и удар по собственному будущему", — написал он в своём Телеграм-канале.По словам Нечаева, украинские политики сознательно загоняют ситуацию в тупик, делая всё возможное, чтобы затянуть войну на долгие годы. Нечаев подчеркнул, что такая тактика в первую очередь противоречит интересам народа Украины, а также не нужна Дональду Трампу."Вряд ли для него теперь есть разница между руководством Украины и стрелком, который едва не убил его на предвыборной кампании", — предположил политик.При этом Нечаев отметил, что, несмотря на наличие у России "асимметричных способов ответа", стратегическая цель Москвы в переговорах с США остаётся неизменной: достижение долгосрочного и стабильного мира. Между тем эксперт по международным конфликтам, руководитель сети PolitRUS Виталий Арьков пришел к выводу, что атака украинских беспилотников на резиденцию президента России, совершённая в период мирных переговоров, демонстрирует полную деградацию руководства страны. "Киев, атакуя резиденцию президента РФ в Новгородской области прямо во время мирных переговоров, показал свое истинное лицо", — заявил он в беседе с "РИА Новости".По словам эксперта, Россия всегда придерживается принципов честного диалога как на дипломатическом, так и на военном поле. Однако, как отметил Арьков, нынешнему руководству Украины не свойственны "честь и порядочность". "Нынешние персонажи в Киеве раз за разом, как принято говорить, пробивают дно", — подчеркнул собеседник агентства.Тем временем член комитета Госдумы по международным делам Роза Чемерис заявила, что произошедшее имеет несколько целей, в том числе дискредитацию усилий президент США Дональда Трампа. По мнению депутата, эта акция — не просто провокация для срыва мирных переговоров, но и попытка прямого физического устранения российского лидера. Она заявила, что киевский режим "сорвал свою последнюю маску, обнажив скалящуюся в конвульсиях страха грядущей расплаты личину главного киевского террориста". Парламентарий выразила уверенность, что Россия ответит жёстко и симметрично, но при этом не прекратит мирные переговоры.Также, по её словам, у президента Путина появляется новая цель — спасти мирных украинских жителей от обезумевшего "президента-террориста, готового всех их сделать жертвами в попытке удержать власть". Ранее Дональд Трамп публично осудил попытку атаки украинских беспилотников на государственную резиденцию российского лидера. Комментируя инцидент, он заявил, что подобные действия были бы "слишком плохим" развитием событий.Трамп подчеркнул, что действия Украины его "оченно разозлили", и назвал текущий момент "неподходящим временем" для подобных шагов. По его словам, сейчас идёт активный переговорный процесс.В то же время бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн в своих соцсетях написал, что атака ВСУ указывает на возможную причастность к этому ЕС."Мои два цента: Трамп хочет мира, Путин хочет мира, Зеленский делает все, что ему указывают представители ЕС", — говорится в публикации.Одновременно с этим американский военный аналитик Андрей Мартьянов в интервью Дэниелу Дэвису заявил, что попытка удара, предпринятая киевским режимом, может повлечь за собой ответ России, который вернет Украину в каменный век.Подробнее об этом и других новостях — в ежедневном обзоре Обещание с большим "но": Зеленский готов уйти только с одним условием. Хроника событий на утро 30 декабря.

сша

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Кристина Черкасова

Кристина Черкасова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кристина Черкасова

сша, украина, россия, дональд трамп, сергей лавров, владимир путин, ес, мид, вооруженные силы украины, эксклюзив, украина.ру, украина.ру, сво