"Центр города мы удерживаем": военный эксперт рассказал о прочных позициях ВС РФ в Купянске

Российские войска прочно удерживают ключевые позиции в Купянске, включая центр города, несмотря на ожесточенные атаки противника. Резервы ВСУ на этом направлении истощаются, что сводит их усилия на нет. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев

Эксперт категорично отверг возможность отхода с занятых рубежей. "Я бы не был так пессимистичен по поводу Купянска. Я не представляю, при каких обстоятельствах мы можем уйти с левого берега Оскола", — заявил Евсеев.Он отметил, что российский контроль над городом сохраняется, несмотря на локальные просачивания противника. "Что касается правобережной части Купянска, то было бы неверно говорить, что бои идут за центр города. Центр города мы удерживаем", — сказал аналитик. Он подчеркнул слабость врага: "У ВСУ резервы тоже заканчиваются".Евсеев выразил уверенность в том, что даже при худшем сценарии позиции будут сохранены. "То есть я не думаю, что мы даже в случае самой благоприятной ситуации для врага уйдем из правобережной его части", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Владимир Евсеев: Даже если Россия повыбивает все боеспособные части ВСУ, СВО продлится еще два-три года" на сайте Украина.ру.Про новые успехи российской армии и ситуации на разных направлениях — в статье Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Ситуация на фронте обострилась, упорные бои идут на всех направлениях" на сайте Украина.ру.

