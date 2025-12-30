Отдыхают на курортах и опасаются за преступную группировку в Раде. Как живут украинские элиты - 30.12.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251230/otdykhayut-na-kurortakh-i-opasayutsya-za-prestupnuyu-gruppirovku-v-rade-kak-zhivut-ukrainskie-elity--1073791440.html
Отдыхают на курортах и опасаются за преступную группировку в Раде. Как живут украинские элиты
Отдыхают на курортах и опасаются за преступную группировку в Раде. Как живут украинские элиты - 30.12.2025 Украина.ру
Отдыхают на курортах и опасаются за преступную группировку в Раде. Как живут украинские элиты
Представители украинской политической элиты на новогодние праздники традиционно уезжают заграницу, публикуя в соцсетях кадры с солнечных пляжей и горнолыжных курортов.
2025-12-30T06:34
2025-12-30T06:34
эксклюзив
владимир зеленский
украина
запад
руслан бортник
буковель
марьяна безуглая
нато
набу
рада
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/19/1059944873_0:0:2998:1686_1920x0_80_0_0_42282d19aad912934a16f6d93a2da7e6.jpg
Каникулы – это святое Простых украинцев они тоже не забывают ободрять, призывая их терпеть блэкауты, сдавать деньги на ВСУ и мобилизоваться. Периодически у украинцев возникает определенный диссонанс на фоне патриотических призывов из Швейцарии и Таиланда, но их возмущение быстро переключают новыми скандалами.Многие из чиновников специально отправились в страны Европы под праздники якобы для того, чтобы искать средства в местные бюджеты, хотя в европейских странах в эти дни рождественские каникулы.Не оставляют вниманием представители украинской элиты и отечественные горнолыжные курорты. Так, например, при двукратном росте ценников с прошлого года в Буковеле все номера забронированы до февраля. Горнолыжные подъемники забиты состоятельными мужчинами призывного возраста, но ТЦК в Буковеле не наблюдается. Не случайно и в государственном бюджете на 2026 год нашлись 9 млрд грн на строительство новой дороги этому горнолыжному курорту, а вот на ремонт дорог и энергетической инфраструктуры в обычных населенных пунктах деньги выпрашивают у западных спонсоров.Скандальная нардеп Марьяна Безуглая публикует фотографии из зала заседаний Верховной Рады, в котором "о государстве" неустанно думают лишь человек двадцать. Экс-спикер Рады Дмитрий Разумков тоже жалуется на пустой сессионный зал. Он говорит, что депутаты придумывают разные причины, чтобы не ходить на работу в предпраздничные дни: кто-то боится российских дронов, кто-то заболел, кто-то - в "важной командировке" в Турции.Украинская элита в глухом углуПозволить себе сладкую жизнь представители украинской элиты могут, монетизируя русофобию и жизни простых украинцев. Однако политолог Руслан Бортник говорит, что времена меняются, и в дальнейшем эта тактика может стать не столь прибыльной. По его словам, сейчас риторика элит меняется, но суть не изменяется, так как перед Украиной стоят те же вопросы, что и в 2014 году или даже ранее – это раздел сфер влияния между Западом и Востоком, вступление в НАТО и "гарантии безопасности", которые и загнали элиту "незалежной" в глухой угол."Наши элиты своим нерациональными, неосмысленными призывами о вступлении в НАТО держат оборону в этом глухом углу. Уже 20 лет. Хотя надо бы просто выйти и сказать, что ничего не получается, не берут нас в НАТО", - размышляет Бортник. Однако признание этого факта вызовет много вопросов, особенно у родственников тех, кого бросили в самоубийственные "контрнаступы" ради этого самого НАТО и "светлого будущего" в ЕС.Несмотря на заезженную русофобскую тактику, представителей политической элиты Запад все равно пытается держать в узде, а в случае чего – любого из украинских чиновников и депутатов могут сменить, если тот окажется "слишком токсичным". Для Запада – это лишь "ребрендинг" на подконтрольной территории.ОПГ в РадеУкраинский депутат Алексей Гончаренко* пишет, что среди "слуг народа" сейчас наблюдается паника, так как антикоррупционные органы "под ёлочку" готовят им ряд подозрений. Обвиняют их якобы в получении неформальных зарплат в конвертах за "нужное голосование".В конце прошлой недели НАБУ действительно провела обыски у народных депутатов от "Слуги народа". Издание "Зеркало Недели" сообщало, что "слуги народа" получали конверты с деньгами в офисе депутата Юрия Киселя, который прослушивало НАБУ. Его слушали через освежитель воздуха более двух лет и не торопились с выводами до недавнего времени. В целом на "плёнках" фигурирует около 40 народных депутатов.Украинские комментаторы помнят, что фигуранты Миндичгейта с трудом таскали мешки с долларами, а также знают аппетиты депутатов, поэтому сомневаются, что взятки они получали в конвертах, так как крупные суммы туда просто не поместятся.Один из подозреваемых в новом коррупционном скандале - соратник Зеленского по "Кварталу", нардеп Юрий Корявченков ("Юзик"). Он успел сбежать из Украины, как ранее сбежали друзья Зеленского Тимур Миндич и Александр Цукерман.Депутат Александр Дубинский пишет из СИЗО, что НАБУ нашло ОПГ в Верховной Раде в самый безопасный момент - когда до 90% депутатов уже разъехались на каникулы, а многие вообще давно находятся за границей. По этой причине из заграничных турне после Нового года могут вернуться не все.Вместе с тем, издание "Страна" уверено, что все подозреваемые выйдут под залог, как и прочие фигуранты коррупционных дел из близкого окружения президента. Средств для этого в "общаке", по данным "Страны", для этого наверняка хватит, а это может в принципе девальвировать эффект от вручения подозрения от НАБУ в качестве инструмента устрашения и принуждения."Опасные выборы"Под давлением администрации США украинские политические элиты вновь заговорили о выборах, но сейчас об этом говорят как-то неуверенно, стараясь избежать их или хотя бы затянуть процесс. Еще недавно многие из сторонников Петра Порошенко* и Юлии Тимошенко обвиняли Зеленского в узурпации власти, но сейчас не горят желанием принять участие в избирательном процессе.Беглый депутат Артем Дмитрук тоже подчеркивает, что выборов на Украине в ближайшее время не будет. Сначала, по его словам, необходимо освобождение Украины, а только потом - возможные выборы.Украинский журнал "Либерал" считает, что сейчас никто из представителей элиты не хочет оказаться на месте Зеленского и принимать "тяжелые решения", чтобы стать мишенью для радикалов и террористов."Любой украинский политик боится быть избранным. Никто не хочет становиться железной рукой в украинском дурдоме, где давно правят бал самые буйные, а главврач с медсёстрами сбежал в Ростов", - иронизирует "Либерал". В итоге же, подчеркивает издание, не проведя денацификацию, подписать мирный договор не представляется возможным, а сама денацификация не представляется возможной без участия внешних сил на всей территории Украины.*Внесен в РФ в список экстремистов и террористовО том, что происходит в это время в самой Украине "Деиндустриализация, угроза осады. Что происходит в Запорожье"
украина
запад
буковель
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Дмитрий Ковалевич
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg
Дмитрий Ковалевич
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/19/1059944873_339:0:2587:1686_1920x0_80_0_0_3599795b5ee402f6d0a2b95ac8299af2.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, владимир зеленский, украина, запад, руслан бортник, буковель, марьяна безуглая, нато, набу, рада
Эксклюзив, Владимир Зеленский, Украина, Запад, Руслан Бортник, Буковель, Марьяна Безуглая, НАТО, НАБУ, Рада

Отдыхают на курортах и опасаются за преступную группировку в Раде. Как живут украинские элиты

06:34 30.12.2025
 
© Украина.руКоллаж: украинская элита
Коллаж: украинская элита - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© Украина.ру
Читать в
ДзенTelegram
Дмитрий Ковалевич
Дмитрий Ковалевич
автор издания Украина.ру
Все материалы
Представители украинской политической элиты на новогодние праздники традиционно уезжают заграницу, публикуя в соцсетях кадры с солнечных пляжей и горнолыжных курортов.
Каникулы – это святое
Простых украинцев они тоже не забывают ободрять, призывая их терпеть блэкауты, сдавать деньги на ВСУ и мобилизоваться. Периодически у украинцев возникает определенный диссонанс на фоне патриотических призывов из Швейцарии и Таиланда, но их возмущение быстро переключают новыми скандалами.
Многие из чиновников специально отправились в страны Европы под праздники якобы для того, чтобы искать средства в местные бюджеты, хотя в европейских странах в эти дни рождественские каникулы.
Не оставляют вниманием представители украинской элиты и отечественные горнолыжные курорты. Так, например, при двукратном росте ценников с прошлого года в Буковеле все номера забронированы до февраля. Горнолыжные подъемники забиты состоятельными мужчинами призывного возраста, но ТЦК в Буковеле не наблюдается. Не случайно и в государственном бюджете на 2026 год нашлись 9 млрд грн на строительство новой дороги этому горнолыжному курорту, а вот на ремонт дорог и энергетической инфраструктуры в обычных населенных пунктах деньги выпрашивают у западных спонсоров.
Скандальная нардеп Марьяна Безуглая публикует фотографии из зала заседаний Верховной Рады, в котором "о государстве" неустанно думают лишь человек двадцать. Экс-спикер Рады Дмитрий Разумков тоже жалуется на пустой сессионный зал. Он говорит, что депутаты придумывают разные причины, чтобы не ходить на работу в предпраздничные дни: кто-то боится российских дронов, кто-то заболел, кто-то - в "важной командировке" в Турции.
Украинская элита в глухом углу
Позволить себе сладкую жизнь представители украинской элиты могут, монетизируя русофобию и жизни простых украинцев. Однако политолог Руслан Бортник говорит, что времена меняются, и в дальнейшем эта тактика может стать не столь прибыльной. По его словам, сейчас риторика элит меняется, но суть не изменяется, так как перед Украиной стоят те же вопросы, что и в 2014 году или даже ранее – это раздел сфер влияния между Западом и Востоком, вступление в НАТО и "гарантии безопасности", которые и загнали элиту "незалежной" в глухой угол.
"Наши элиты своим нерациональными, неосмысленными призывами о вступлении в НАТО держат оборону в этом глухом углу. Уже 20 лет. Хотя надо бы просто выйти и сказать, что ничего не получается, не берут нас в НАТО", - размышляет Бортник. Однако признание этого факта вызовет много вопросов, особенно у родственников тех, кого бросили в самоубийственные "контрнаступы" ради этого самого НАТО и "светлого будущего" в ЕС.
Несмотря на заезженную русофобскую тактику, представителей политической элиты Запад все равно пытается держать в узде, а в случае чего – любого из украинских чиновников и депутатов могут сменить, если тот окажется "слишком токсичным". Для Запада – это лишь "ребрендинг" на подконтрольной территории.
ОПГ в Раде
Украинский депутат Алексей Гончаренко* пишет, что среди "слуг народа" сейчас наблюдается паника, так как антикоррупционные органы "под ёлочку" готовят им ряд подозрений. Обвиняют их якобы в получении неформальных зарплат в конвертах за "нужное голосование".
В конце прошлой недели НАБУ действительно провела обыски у народных депутатов от "Слуги народа". Издание "Зеркало Недели" сообщало, что "слуги народа" получали конверты с деньгами в офисе депутата Юрия Киселя, который прослушивало НАБУ. Его слушали через освежитель воздуха более двух лет и не торопились с выводами до недавнего времени. В целом на "плёнках" фигурирует около 40 народных депутатов.
Украинские комментаторы помнят, что фигуранты Миндичгейта с трудом таскали мешки с долларами, а также знают аппетиты депутатов, поэтому сомневаются, что взятки они получали в конвертах, так как крупные суммы туда просто не поместятся.
Один из подозреваемых в новом коррупционном скандале - соратник Зеленского по "Кварталу", нардеп Юрий Корявченков ("Юзик"). Он успел сбежать из Украины, как ранее сбежали друзья Зеленского Тимур Миндич и Александр Цукерман.
Депутат Александр Дубинский пишет из СИЗО, что НАБУ нашло ОПГ в Верховной Раде в самый безопасный момент - когда до 90% депутатов уже разъехались на каникулы, а многие вообще давно находятся за границей. По этой причине из заграничных турне после Нового года могут вернуться не все.
Вместе с тем, издание "Страна" уверено, что все подозреваемые выйдут под залог, как и прочие фигуранты коррупционных дел из близкого окружения президента. Средств для этого в "общаке", по данным "Страны", для этого наверняка хватит, а это может в принципе девальвировать эффект от вручения подозрения от НАБУ в качестве инструмента устрашения и принуждения.
"Опасные выборы"
Под давлением администрации США украинские политические элиты вновь заговорили о выборах, но сейчас об этом говорят как-то неуверенно, стараясь избежать их или хотя бы затянуть процесс. Еще недавно многие из сторонников Петра Порошенко* и Юлии Тимошенко обвиняли Зеленского в узурпации власти, но сейчас не горят желанием принять участие в избирательном процессе.
Беглый депутат Артем Дмитрук тоже подчеркивает, что выборов на Украине в ближайшее время не будет. Сначала, по его словам, необходимо освобождение Украины, а только потом - возможные выборы.
Украинский журнал "Либерал" считает, что сейчас никто из представителей элиты не хочет оказаться на месте Зеленского и принимать "тяжелые решения", чтобы стать мишенью для радикалов и террористов.
"Любой украинский политик боится быть избранным. Никто не хочет становиться железной рукой в украинском дурдоме, где давно правят бал самые буйные, а главврач с медсёстрами сбежал в Ростов", - иронизирует "Либерал". В итоге же, подчеркивает издание, не проведя денацификацию, подписать мирный договор не представляется возможным, а сама денацификация не представляется возможной без участия внешних сил на всей территории Украины.
*Внесен в РФ в список экстремистов и террористов
О том, что происходит в это время в самой Украине "Деиндустриализация, угроза осады. Что происходит в Запорожье"
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ЭксклюзивВладимир ЗеленскийУкраинаЗападРуслан БортникБуковельМарьяна БезуглаяНАТОНАБУРада
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:34Отдыхают на курортах и опасаются за преступную группировку в Раде. Как живут украинские элиты
06:14Трамп вернулся и всё изменил, России это пошло на пользу. Чем запомнился 2025 год на международной арене
06:00Скориков: ВСУ уже потеряли Северск и не могут стабилизировать фронт под Константиновкой
05:45"Сдадут нервы и сбежит в Лондон": Скориков о том, что будет с Зеленским, если "зашатается" оборона
05:30Военный аналитик: яростные атаки ВСУ под Купянском — красивый "информационный фон" для Европы
05:15Трамп хочет поменять Зеленского и "зацементировать украинство" под протекторатом Запада — Самойлов
05:08Продолжаются удары по объектам противника в Одессе
05:00"Центр города мы удерживаем": военный эксперт рассказал о прочных позициях ВС РФ в Купянске
04:45"Орешник" на боевом дежурстве в Белоруссии: Кнутов про быстрый ответ на угрозу Союзному государству
04:30Оголили Сумы и Чернигов: эксперт Евсеев рассказал о фатальной ошибке ВСУ под Купянском
04:28Ракетные удары нанесены по целям в Харькове и Одессе, тревога объявлена в семи регионах Украины
04:15"Рывок в качестве": историк войск ПВО о новом поколении российских дронов и ракет
04:05Зеленский высказался о Путине, уходе из власти и выводе ВСУ из Донбасса
03:32Пушков назвал "мотор" антироссийской истерии в Европе
03:08Захарова назвала Киев "террористическим интернационалом", которому не нужен мир
02:41Россия следит за ситуацией со стратегической стабильностью — Лавров
02:02Россия пригласила США к диалогу о гарантиях безопасности — Лавров
01:39Правительство Никарагуа выразило солидарность Путину из-за атаки украинских БПЛА
01:21Мандат властям в Киеве на заключение мира возможен только через честные выборы — Лавров
01:01Киев попытался атаковать резиденцию президента РФ. Обзор 29 декабря "одной строкой" от канала "Украина.ру
Лента новостейМолния