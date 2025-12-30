https://ukraina.ru/20251230/otdykhayut-na-kurortakh-i-opasayutsya-za-prestupnuyu-gruppirovku-v-rade-kak-zhivut-ukrainskie-elity--1073791440.html

Отдыхают на курортах и опасаются за преступную группировку в Раде. Как живут украинские элиты

Отдыхают на курортах и опасаются за преступную группировку в Раде. Как живут украинские элиты

Представители украинской политической элиты на новогодние праздники традиционно уезжают заграницу, публикуя в соцсетях кадры с солнечных пляжей и горнолыжных курортов.

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/19/1059944873_0:0:2998:1686_1920x0_80_0_0_42282d19aad912934a16f6d93a2da7e6.jpg

Каникулы – это святое Простых украинцев они тоже не забывают ободрять, призывая их терпеть блэкауты, сдавать деньги на ВСУ и мобилизоваться. Периодически у украинцев возникает определенный диссонанс на фоне патриотических призывов из Швейцарии и Таиланда, но их возмущение быстро переключают новыми скандалами.Многие из чиновников специально отправились в страны Европы под праздники якобы для того, чтобы искать средства в местные бюджеты, хотя в европейских странах в эти дни рождественские каникулы.Не оставляют вниманием представители украинской элиты и отечественные горнолыжные курорты. Так, например, при двукратном росте ценников с прошлого года в Буковеле все номера забронированы до февраля. Горнолыжные подъемники забиты состоятельными мужчинами призывного возраста, но ТЦК в Буковеле не наблюдается. Не случайно и в государственном бюджете на 2026 год нашлись 9 млрд грн на строительство новой дороги этому горнолыжному курорту, а вот на ремонт дорог и энергетической инфраструктуры в обычных населенных пунктах деньги выпрашивают у западных спонсоров.Скандальная нардеп Марьяна Безуглая публикует фотографии из зала заседаний Верховной Рады, в котором "о государстве" неустанно думают лишь человек двадцать. Экс-спикер Рады Дмитрий Разумков тоже жалуется на пустой сессионный зал. Он говорит, что депутаты придумывают разные причины, чтобы не ходить на работу в предпраздничные дни: кто-то боится российских дронов, кто-то заболел, кто-то - в "важной командировке" в Турции.Украинская элита в глухом углуПозволить себе сладкую жизнь представители украинской элиты могут, монетизируя русофобию и жизни простых украинцев. Однако политолог Руслан Бортник говорит, что времена меняются, и в дальнейшем эта тактика может стать не столь прибыльной. По его словам, сейчас риторика элит меняется, но суть не изменяется, так как перед Украиной стоят те же вопросы, что и в 2014 году или даже ранее – это раздел сфер влияния между Западом и Востоком, вступление в НАТО и "гарантии безопасности", которые и загнали элиту "незалежной" в глухой угол."Наши элиты своим нерациональными, неосмысленными призывами о вступлении в НАТО держат оборону в этом глухом углу. Уже 20 лет. Хотя надо бы просто выйти и сказать, что ничего не получается, не берут нас в НАТО", - размышляет Бортник. Однако признание этого факта вызовет много вопросов, особенно у родственников тех, кого бросили в самоубийственные "контрнаступы" ради этого самого НАТО и "светлого будущего" в ЕС.Несмотря на заезженную русофобскую тактику, представителей политической элиты Запад все равно пытается держать в узде, а в случае чего – любого из украинских чиновников и депутатов могут сменить, если тот окажется "слишком токсичным". Для Запада – это лишь "ребрендинг" на подконтрольной территории.ОПГ в РадеУкраинский депутат Алексей Гончаренко* пишет, что среди "слуг народа" сейчас наблюдается паника, так как антикоррупционные органы "под ёлочку" готовят им ряд подозрений. Обвиняют их якобы в получении неформальных зарплат в конвертах за "нужное голосование".В конце прошлой недели НАБУ действительно провела обыски у народных депутатов от "Слуги народа". Издание "Зеркало Недели" сообщало, что "слуги народа" получали конверты с деньгами в офисе депутата Юрия Киселя, который прослушивало НАБУ. Его слушали через освежитель воздуха более двух лет и не торопились с выводами до недавнего времени. В целом на "плёнках" фигурирует около 40 народных депутатов.Украинские комментаторы помнят, что фигуранты Миндичгейта с трудом таскали мешки с долларами, а также знают аппетиты депутатов, поэтому сомневаются, что взятки они получали в конвертах, так как крупные суммы туда просто не поместятся.Один из подозреваемых в новом коррупционном скандале - соратник Зеленского по "Кварталу", нардеп Юрий Корявченков ("Юзик"). Он успел сбежать из Украины, как ранее сбежали друзья Зеленского Тимур Миндич и Александр Цукерман.Депутат Александр Дубинский пишет из СИЗО, что НАБУ нашло ОПГ в Верховной Раде в самый безопасный момент - когда до 90% депутатов уже разъехались на каникулы, а многие вообще давно находятся за границей. По этой причине из заграничных турне после Нового года могут вернуться не все.Вместе с тем, издание "Страна" уверено, что все подозреваемые выйдут под залог, как и прочие фигуранты коррупционных дел из близкого окружения президента. Средств для этого в "общаке", по данным "Страны", для этого наверняка хватит, а это может в принципе девальвировать эффект от вручения подозрения от НАБУ в качестве инструмента устрашения и принуждения."Опасные выборы"Под давлением администрации США украинские политические элиты вновь заговорили о выборах, но сейчас об этом говорят как-то неуверенно, стараясь избежать их или хотя бы затянуть процесс. Еще недавно многие из сторонников Петра Порошенко* и Юлии Тимошенко обвиняли Зеленского в узурпации власти, но сейчас не горят желанием принять участие в избирательном процессе.Беглый депутат Артем Дмитрук тоже подчеркивает, что выборов на Украине в ближайшее время не будет. Сначала, по его словам, необходимо освобождение Украины, а только потом - возможные выборы.Украинский журнал "Либерал" считает, что сейчас никто из представителей элиты не хочет оказаться на месте Зеленского и принимать "тяжелые решения", чтобы стать мишенью для радикалов и террористов."Любой украинский политик боится быть избранным. Никто не хочет становиться железной рукой в украинском дурдоме, где давно правят бал самые буйные, а главврач с медсёстрами сбежал в Ростов", - иронизирует "Либерал". В итоге же, подчеркивает издание, не проведя денацификацию, подписать мирный договор не представляется возможным, а сама денацификация не представляется возможной без участия внешних сил на всей территории Украины.*Внесен в РФ в список экстремистов и террористовО том, что происходит в это время в самой Украине "Деиндустриализация, угроза осады. Что происходит в Запорожье"

