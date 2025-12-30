Трамп хочет поменять Зеленского и "зацементировать украинство" под протекторатом Запада — Самойлов - 30.12.2025 Украина.ру
Трамп хочет поменять Зеленского и "зацементировать украинство" под протекторатом Запада — Самойлов
Трамп хочет поменять Зеленского и "зацементировать украинство" под протекторатом Запада — Самойлов - 30.12.2025
Трамп хочет поменять Зеленского и "зацементировать украинство" под протекторатом Запада — Самойлов
Целью администрации США является не поражение Украины, а её сохранение в измененном виде под западным протекторатом. Для этого Вашингтону требуется смена политического руководства в Киеве. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков
2025-12-30T05:15
2025-12-30T05:15
Оцениваете ситуацию на фронте и то, как она влияет на переговоры, эксперт рассказал о позиции президента США Дональда Трампа. "У него нет цели допустить поражения Украины. Наоборот, он хочет спасти Украину", — заявил Скориков.Он раскрыл логику американского лидера, который видит в Зеленском главную проблему. "Просто он видит, что при Зеленском это невозможно. Он реально ведет страну к уничтожению. И Трамп хочет поменять Зеленского, чтобы спасти Украину и зацементировать украинство на той территории, которая останется в той или иной форме под протекторатом Запада", — сказал аналитик.Скориков указал на ключевую политическую дилемму, с которой столкнулся Вашингтон. "В этом-то и проблема Трампа, что на Украине трампистов среди системных политиков нет", — констатировал эксперт, добавив, что это ограничивает возможности давления. "Поэтому задействовать крайне радикальные рычаги воздействия на Зеленского Трамп будет совсем уж в крайнем случае", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Иван Скориков: Трамп не может спасти Украину от Зеленского, потому что в украинской власти нет трампистов" на сайте Украина.ру.Также на тему переговоров по Украине — в интервью Дмитрия Данилова: Зеленский исчерпал ресурс молчания и удачно предложил "мирный" план накануне Рождества.
Трамп хочет поменять Зеленского и "зацементировать украинство" под протекторатом Запада — Самойлов

05:15 30.12.2025
 
Встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Майами
Встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Майами - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© AP
Целью администрации США является не поражение Украины, а её сохранение в измененном виде под западным протекторатом. Для этого Вашингтону требуется смена политического руководства в Киеве. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков
Оцениваете ситуацию на фронте и то, как она влияет на переговоры, эксперт рассказал о позиции президента США Дональда Трампа. "У него нет цели допустить поражения Украины. Наоборот, он хочет спасти Украину", — заявил Скориков.
Он раскрыл логику американского лидера, который видит в Зеленском главную проблему. "Просто он видит, что при Зеленском это невозможно. Он реально ведет страну к уничтожению. И Трамп хочет поменять Зеленского, чтобы спасти Украину и зацементировать украинство на той территории, которая останется в той или иной форме под протекторатом Запада", — сказал аналитик.
Скориков указал на ключевую политическую дилемму, с которой столкнулся Вашингтон. "В этом-то и проблема Трампа, что на Украине трампистов среди системных политиков нет", — констатировал эксперт, добавив, что это ограничивает возможности давления.
"Поэтому задействовать крайне радикальные рычаги воздействия на Зеленского Трамп будет совсем уж в крайнем случае", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала "Иван Скориков: Трамп не может спасти Украину от Зеленского, потому что в украинской власти нет трампистов" на сайте Украина.ру.
Также на тему переговоров по Украине — в интервью Дмитрия Данилова: Зеленский исчерпал ресурс молчания и удачно предложил "мирный" план накануне Рождества.
