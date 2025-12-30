https://ukraina.ru/20251230/tramp-khochet-pomenyat-zelenskogo-i-zatsementirovat-ukrainstvo-pod-protektoratom-zapada--samoylov-1073778359.html

Трамп хочет поменять Зеленского и "зацементировать украинство" под протекторатом Запада — Самойлов

Целью администрации США является не поражение Украины, а её сохранение в измененном виде под западным протекторатом. Для этого Вашингтону требуется смена политического руководства в Киеве. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков

2025-12-30T05:15

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/1d/1073755846_0:0:1350:760_1920x0_80_0_0_43e3e105a691463c3053428ee683a511.jpg

Оцениваете ситуацию на фронте и то, как она влияет на переговоры, эксперт рассказал о позиции президента США Дональда Трампа. "У него нет цели допустить поражения Украины. Наоборот, он хочет спасти Украину", — заявил Скориков.Он раскрыл логику американского лидера, который видит в Зеленском главную проблему. "Просто он видит, что при Зеленском это невозможно. Он реально ведет страну к уничтожению. И Трамп хочет поменять Зеленского, чтобы спасти Украину и зацементировать украинство на той территории, которая останется в той или иной форме под протекторатом Запада", — сказал аналитик.Скориков указал на ключевую политическую дилемму, с которой столкнулся Вашингтон. "В этом-то и проблема Трампа, что на Украине трампистов среди системных политиков нет", — констатировал эксперт, добавив, что это ограничивает возможности давления. "Поэтому задействовать крайне радикальные рычаги воздействия на Зеленского Трамп будет совсем уж в крайнем случае", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Иван Скориков: Трамп не может спасти Украину от Зеленского, потому что в украинской власти нет трампистов" на сайте Украина.ру.Также на тему переговоров по Украине — в интервью Дмитрия Данилова: Зеленский исчерпал ресурс молчания и удачно предложил "мирный" план накануне Рождества.

2025

